40+ varázslatos hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. december 17-21.

Megannyi izgalmas program vár rátok advent utolsó hétvégéjén Budapesten és környékén, legyen szó színházról, sétáról, vásárról vagy koncertről.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Csodaváró betlehemes // Müpa (2025. december 19., 20., 21.)

A várakozás izgalmát idézi meg december 19. és 29. között a Magyar Állami Népi Együttes a Müpa színpadán. Csodaváró betlehemes című előadásuk hol bohókás, hol szívmelengető pillanatokon keresztül számol vissza a kis Jézus születésének éjszakájáig. Az örömteli időszak népi hagyományokból eredő játékoknak, keresztény tradícióknak és felemelő meséknek köszönhetően elevenedik meg, amiből nem hiányozhat a táltos paripa és egy táncra perdülő hóember sem.

Tovább az esemény weboldalára >>

Advent Óbudán // Fő tér (2025. december 23-ig)

Sokak kedvence, az Advent Óbudán hangulatos eseménysorozata 2025. november 28. és december 23. között tér vissza a kerület szívébe, ahol a Fő téren élvezhetjük a fergeteges ünnepi programokat. Az idei évben is ingyenes, hétvégi koncertekkel, a népszerű Mikulás- és karácsonyházzal, valamint adventi vásárral várják az érdeklődőket, de természetesen a gasztronómiai élvezetek sem maradnak el. Idén többek között a színpadra lép Király Linda és Király Viktor, a Kaláka és Szinetár Dóra. Mindezek mellett két ingyenes jégpálya is üzemel a kerületben, a Fő téren és a Békásmegyeri piac közösségi terén.

Tovább az esemény weboldalára >>

Erzsébet királyé fénykertje // Gödöllői Királyi Kastély (2026. február 1-ig)

A gödöllői kastély felfedezése után feltétlenül érdemes lesz ellátogatni a királyné fénykertjébe is, ahol több mint 130 fényinstalláció, 370 ezer izzó és 12 kilométernyi fényfüzér felel a látványért. A kert különlegessége egy 30 méter magas óriáskerék is, ami madártávlatból enged kilátást a kivilágított kastélyra és parkra. Erzsébet királyné kedvenc nyári rezidenciájában programozható LED‑mintázatok rajzolják tovább a Sisi‑történetet, a 116 méter hosszú, alagútszerűen kivilágított barokk fasoron sétálva pedig valódi időutazásban lehet részetek.

Tovább a fénykert weboldalára >>

További fénykiállítások Budapesten és környékén:

Happy Wonderland // Városliget (egész hónapban)

Ha egy igazán különleges ünnepi élményre vágynánk, irány a Happy Wonderland, Magyarország egyetlen adventi vidámparkja, ami idén is varázslatos élményekkel várja a látogatókat a Városligetben, a tó medrének Vajdahunyad vára felőli oldalán. A karácsonyi hangulatot németországi hullámvasutak, a Colossus óriáskerék, a Wilde Maus családi hullámvasút és a dodgem biztosítja, miközben több ezer színes LED-izzó fényjátéka teszi teljessé az élményt. Az attrakciók mind a legszigorúbb német TÜV-ellenőrzésen estek át, így garantáltan biztonságos és feledhetetlen szórakozást nyújtanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Tovább az esemény weboldalára >>

Adventi vásár Szentendrén (2026. január 7-ig)

Az ünnepekre való készülődés egyik kihagyhatatlan eleme a szentendrei adventi vásár felkeresése. A vásár keretében a város több pontján – a Dumtsa Jenő utcában, a Barcsay udvarban és a Lázár cár téren -, remek alkotók kínálják csodaszép portékáikat kezdve a házi csokoládéktól, a horgolt figurákon, ékszereken és textileken át egészen a szójaviasz gyertyákig.

Budapesti programok szerdán (2025. december 17.)

Parasztopera // Radnóti Színház

Esküvőre készül a falu, Roland elveszi Etelkát; a fővárosi nézők pedig vadonatúj rendezésben láthatják Pintér Béla és Darvas Benedek zenés tragikomédiáját. A Parasztopera ezúttal Szikszai Rémusz irányításával, Kováts Adél, László Zsolt és más neves színművészek játékával csap fergeteges mulatságot a Radnóti Színházban – a múlt sötét titkai pedig szép sorjában kirobbantják konfliktusok sokaságát… A mára már kultikussá vált darab december 17-től hol nevetéssel, hol sírással tűzdelve, népzene, barokk recitativo és szappanopera kavalkádjában idéz meg görög sorstragédiákat a Nagymező utcában.

Tovább az esemény weboldalára >>

El Buerdo Fuello // Lámpás

A hét főből álló együttes felhőtlen boldogságot sugárzó, elsősorban SKA zenei gyökerekből táplálkozó, de funky, reggae, d&b és alternatív hatásoktól is befolyásolt muzsikával, zenerajongók széles körét éri el. Boldog dallamjaik vicces, ironikus, gyakran véresen komoly tartalmú szövegekkel párosul, melyet mindennapi élethelyzetek, komikus szituációk, súlyos politikai illetve társadalmi problémák illetve azok kifigurázása ihletnek.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Kiss Erzsi Panchan // Hunnia

Képzeletbeli, szürreális zenei utazás nyelvtelen nyelven a Kiss Erzsi Panchan előadásában.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Budapesti programok csütörtökön (2025. december 18.)

Advent és karácsony Erzsébet királyné udvarában // FSZEK Üllői úti könyvtár

December 18-án a FSZEK Könyvtárban hallgathattok meg egy igazán érdekes előadást Sisi adventjeiről. Káli-Rozmis Barbara – akinek már két könyve is megjelent Sisiről – előadásából megtudhatjátok, mivel ajándékozta meg szeretteit a királyné, hogyan jótékonykodott az adventi időszak alatt, és persze mi került az ünnepi asztalra. Betekintést nyerhettek Erzsébet családi kapcsolataiba is: kiderül például, hogy hogyan változott meg a karácsonyhoz való viszonya fia halála után. Az ingyenes előadáson arra is fény derül, miben különböztek a császári és a királyi karácsonyok, illetve hogyan zajlott az ünneplés Bécsben és Gödöllőn.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Apertúra: Cucli

A társulat éppen kapható írói/rendezői fogják magukat és egész nap híreket olvasnak, hogy a megfelelőt kiválasztva, egyetlen éjszaka alatt darabot írjanak belőle. Másnap reggel 10-kor olvasópróba, aztán jön a fény-hang-jelmez-díszlet (már ha van rá idő) és este 18:45-kor premier, először és utoljára. Nem tud nem aktuális lenni. De nem vicces sem. Mindenesetre játékos, mindenki számára.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Turnaround // Füles

Blues klasszikusok az 50’s évek Chicagójából (Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Little Walter, stb.) és saját dalok.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Viviánn // Krimo

Viviánn magyar szülők gyermekeként Franciaországban született és nőtt fel. Zenéjében a két kultúra örökségét ötvözi remek esztétikai érzékkel, nagy szabadsággal. Autodidakta, ösztönös zeneszerzőként nem habozik átlépni a műfaji határokat, a francia sanzontól a latin és cigány zenéig, mindezt kelet-európai gyökereibe ágyazva. Zenésztársa az este folyamán Volvo Zárján Ostor lesz.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. december 19.)

Ronda Pulcsik & Finom Borok // Otthonka

Elérkezett az idő, amikor a karácsonyi asztalra szánt finom borok mellé elővesszük legcsúnyább karácsonyi pulcsijainkat – a főpróbát pedig december 19-én az Otthonkában ejthetjük meg, ahol az össznépi performansz egy korlátlan, kötetlen sétáló borkóstoló keretében, hangulatos zene mellett valósul meg.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Dvořák és Janáček tündérmeséi – Ünnepi kamarakoncert animált gyerekrajzokkal // Magyar Zene Háza

A történetmesélés öröme az emberiség legősibb spirituális élményei közé tartozik. A tündérmesék örökérvényű üzenete szövi át Radnóti Róza (zongora), Varga Oszkár (hegedű) és Matuska Flóra (cselló) kamaraestjét, amelyen Antonín Dvořák és Leoš Janáček olyan művei csendülnek fel, melyek szinte mind valamilyen mese vagy elbeszélés ihletésére születtek. A kifinomult, szenvedélyes zenék és a hozzájuk kapcsolódó mesék, történetek animációval megelevenedő gyerekrajzok kíséretében szólalnak meg.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Dés László Free Sounds Quartet // Opus Jazz Club

Dés László, Lukács Miklós, Fenyvesi Márton és Dés András nemzedékeken átívelő, szabad zenét játszó zenekara 2019 elején alakult meg. Elgondolásuk, hogy az amúgy is nagy zenei szabadságot feltételező jazz műfajának kereteit a végsőkig tágítsák. Kizárólag hangszeres tudásukra, a fülükre és érzékenységükre hagyatkozva, minden előzetes próba és egyeztetés nélkül játszanak, a teljes szabadság örömével.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Plutó // Hunnia

A Plutó pesti klubélet régóta aktív bandája, melyet az egykori Biorobot-társalapító Nemes András, valamint unokaöccse, Nemes Janó szaxofonos alapítottak. Hangzásuk teljesen egyedülálló, baritonszaxofon-baritongitár-dob felállásban játszanak. Zenéjüket a rockabilly lüktetés, a kemény bluesos riffek és a többszólamú vokálok jellemzik, időnként a Morphine együttes „low rock” hangzását idézik. Ehhez jönnek Nemes András költői képekkel átitatott, nagyvárosi történeletmesélős szövegei.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. december 20.)

Bíbola projekt // Bartók Pagony

December 20-án minden apróságnak és szüleiknek a Bartók Pagonyban a helye, ahol a Bíbola Projekt keretein belül egy adventelő, karácsonyozó baba- és kisgyermekszínházi foglalkozáson vehetnek részt 3 éves korig a gyerekek. Az előadás a Montessori-elvet szem előtt tartva, az otthon használt eszközök kreatív felhasználásával valósul meg.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Adventi koncert a Fény utcai piacon

December 20-án a Fény utcai piacot bezengik a közösségi zongora mellett felcsendülő dallamok, nekünk pedig nem érdemes habozni – lépjünk ki a vásárlási forgatagból, álljunk meg egy pillanatra és adjuk át magunkat a felejthetetlen zenei élménynek, ami garantáltan elhozza az ünnepi hangulatot.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szövött karácsony // Goldberger Textilipari Gyűjtemény

Az ókeresztény művészet textilemlékeitől a 21. századi falikárpitokig a karácsonyi ünnepkör mindig megjelenik valamilyen formában, csak az ábrázolás változik korról korra. A Szövött karácsony című előadás betekintést nyújt a textil változatos rendeltetésébe és a művészi ábrázolásban betöltött egyedi szerepébe. A vetítettképes időutazás alatt nyomon követhetjük a karácsony tematikájába illeszkedő jelenetek koronként változó ábrázolását és az évszázadok alatt keletkezett textilcsodákat.

Tovább az esemény weboldalára >>

Királyi karácsony – vezetett séta

Decemberben, az ünnepek előtt és után is lesz alkalom a Sétaműhely sétáján megismerni milyen is az igazi királyi karácsony. A helyszín ezúttal a budai Vár, ahol mesebeli helyszínek, egykori karácsonyi népszokások segítenek megismerni, hogyan is ünnepeltek a királyi gyerekek. Míg a legkisebbek a karácsonyi manó nyomait keresik, a felnőtteknek különös történeteken mesélik el, hogyan is ünnepelt az elmúlt évszázadokban a felső tízezer.

Tovább az eseményre >>

Advent a régi Pesten – vezetett séta

December 20-án, a Korzózz Velünk! csapatával indulhattok adventi felfedezésre. A József nádor térről induló, 2,5 órás vezetett sétán múltidéző élményekből egészen biztosan nem lesz hiány. Korabeli beszámolókat segítségül hívva lesz lehetőség olyan kérdésekre választ kapni, mint hogy hogyan honosodott meg Pesten a karácsonyfaállítás, hol lehetett beszerezni az ünnepi diót és almát, de lesz alkalom betekintést nyerni Pest legrégibb templomába is!

Tovább az eseményre >>

Szaloncukor-készítő workshop // Lady Lavender

December 20-án lehetőségünk nyílik rá, hogy profiként forduljunk rá az ünnepekre, a Lady Lavenderben ugyanis egy nemzetközi versenyeken díjazott csokoládémester segítségével tanulhatjuk meg a valódi szaloncukor készítésének alapjait. A tanfolyam része a korlátlan csokikóstolás is.

Tovább az esemény weboldalára >>

Budapest Classical Nights // MagNet Ház

Egy különleges helyszín az Andrássy úton, pezsgőspohár a kézben, miközben világhírű zeneművek és vonósnégyes adja meg az ünnep ritmusát… A Budapest Classical Nights adventi koncertjein úgy töltődhetünk fel idén télen, mint sehol máshol a városban! December 20-án Karácsony hangjai címmel csendülnek Vivaldi, Mozart és más mesterek művei.

Tovább az esemény weboldalára >>

Diótörő balett // Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont

Élő szimfonikus zene, kortárs tánc és lélegzetelállító vizuális világ – december 20-án nagyszabású produkció keretein belül elevenedik meg a kultikus Diótörő a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban. A Duna Szimfonikus Zenekar és a Székesfehérvári Balett Társulat koprodukciója mesés szórakozást ígér.

Tovább az esemény weboldalára >>

Adventi múzeumi séta Szentendrén a Fő tértől a MűvészetMalomig

Advent harmadik szombatját egy érdekes történetekkel átszőtt vezetett sétával koronázhatjátok meg, amely végigkalauzol Szentendre ikonikus helyszínein, mindezt hangulatos házak és múzeumok között. Az épületek izgalmas múltját megismerve elbarangolhattok egészen a MűvészetMalomig, ahol a Merkúr pereme című kiállítást egy bögre forró csoki vagy forralt bor kíséretében ismerhetitek meg részletesebben.

Tovább a Facebook-eseményre >>

További hangulatos adventi programok Szentendrén:

Jazzy Christmas // ISON

A Capella Silentium december 20-i koncertje ezúttal Kayamar (Magyaróvári Viktor) által hangszerelt darabokkal, jazzes hangulatban szólal meg az ISON-ban. A klasszikus karácsonyi dallamok mellett elhangzik több meglepetés is. Felbukkan a Grinch, Frosty, sőt még egy mese is megelevenedik a világ közepéről.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Koncert a Mátyás-templomban

A karácsonyi hangolódás jegyében Zene és irodalom címmel ad közös koncertet december 20-án Faludi Judit, Kautzky Armand, Szenthelyi Krisztián, Demeniv Mihály, Czenke Csaba és a T’ensemble Kamaraegyüttes az impozáns Mátyás-templomban.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

Grand Mexican Warlock // MANYI

A Grand Mexican Warlock a kétezres évek hazai rock-metal-hardcore színteréből jól ismert tagokkal alakult 2009-ben, és hamar berobbant a köztudatba. Intenzív, energikus koncertjeikkel nem csak a hazai klubok és fesztiválok színpadait hódították meg, rendszeresen turnéztak Európa-szerte, valamint megjelentettek négy nagylemezt, a legutolsót 2023 októberében Eulogy címmel. Monumentalitás, utaztató pszichedélia, súlyos riffek, Fender Rhodes, ez a Grand Mexican Warlock.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. december 21.)

Makers’ Market // Villányi úti Konferenciaközpont

A Makers’ Market minden egyes kiállítója már izgatottan készül az ünnepekre, így a december 21-én megrendezésre kerülő esemény is ezzel a meghitt, karácsonyi hangulattal várja a látogatókat a Villányi úti Konferenciaközpontban. A téli helyszínen több mint 70 alkotó csodás termékei közül válogathatunk, kezdve a gyönyörű kerámiáktól, a csillogó ékszereken át, egészen a szívvel-lélekkel csomagolt termelői finomságokig.

Tovább a Facebook-eseményre >>

POKET Karácsony // MOMKult

Idén is egésznapos karácsonyi fesztivállal várja december 21-én, a POKET Zsebkönyvek csapata az elcsendesülni vágyókat a MOMKultban. A nap folyamán egy történetmeséléssel egybekötött kártyajátéknak lehetünk szem- és fültanúi: Beck Zoli és Vecsei H. Miklós egy-egy emléket, verset vagy dalt idéz fel, különleges színpadi előadásba szőve. Emellett részt vehetünk a Csoóri-szalon nagykoncertjén, bemutatásra kerül a Közel lenni című kötet, de lesz karácsonyi vásár és POKET-kvíz is.

Tovább az esemény weboldalára >>

Aranyló Budapest – vezetett séta

Adventi hétvégéket és hétköznapokat bearanyozó program az Imagine vezetett sétája, ahol az ünnepibe öltözött, aranyló Budapestet lesz lehetőségetek megismerni 150 percben. A Nagymező utcából induló sétán szemet gyönyörködtető helyszínek és ünnepi fénybe öltözött utcák követik majd egymást. Lesz szó aranyozásról, aranyfüstről, ehető aranyról, aranyfonálról, sőt még aranyifjakról is, de nem marad majd el a sütikóstoló és felfedezetlenül a Párisi Nagy Áruház sem!

Tovább az eseményre >>

Adventi közös éneklés // Magyar Zene Háza

Advent alatt elcsendesülünk, elmélyülünk – a lelkünkbe költöző fény pedig teret enged a szebbnél szebb közös pillanatoknak, és persze a muzsikának. A Magyar Zene Háza idén télen különleges programmal színesíti a várakozást: november 30-tól vasárnaponként közös éneklésen vehettek részt a városligeti hangvillában, fantasztikus kórusokkal karöltve.

Tovább az esemény weboldalára >>

Családi Hanuka // Bálint Ház

A fény ünnepe alkalmából közösségi összejövetelre invitál december 21-én a Bálint Ház, amely tökéletes alkalom, hogy egy kicsit kiszakadjunk a hétköznapokból. Lesz arcfestés és csillámtetkó, interaktív állomások, sok-sok fánk, közös gyertyagyújtás, hóra, és még egy Gryllus Vilmos-koncertre is sor kerül.

Tovább az esemény weboldalára >>

Sisi karácsonya – városnéző séta

A Budai Várséták programján megtudhatjátok, hogyan teltek Sisi szentestéi. A kisebbeknek érdekes lesz a gyertyák százaival ékesített, mennyezetig érő karácsonyfa és az ajándékok története, de szó esik majd a királyné pazar ékszereiről is. Ezen kívül betekinthettek a királyi karácsonyi vacsorák hangulatába, valamint Erzsébet ünnepi jótékonykodásába is. A szervezők egy különleges meglepetéssel is készülnek: megkóstolhatjátok Sisi kedvenc süteményét, a több mint százéves, eredeti recept alapján elkészített mandulás kekszet, a florentint. A séta kültéri és beltéri helyszíneket egyaránt érint, a részvétel 12 év felett ajánlott.

Tovább az esemény weboldalára >>

További csodás programok Sissi születésnapja alkalmából:

Ingyenes karácsonyi koncert a Fő utcában // Szent Ferenc Sebei-templom

Idén negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Szent Ferenc Sebei-templom ingyenes ünnepi koncertje. December 21-én, este 19 órakor lehetőségünk nyílik kicsit lelassulni, elcsendesedni és közösen megélni a karácsony szépségét többek között Handel, Bizet és Schubert művei nyomán. A koncerten lesz lehetőség jótékonykodni a Máltai Szeretetszolgálat Fő utcai Idősek Otthona javára.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Lee Olivér // Advent a Hegyvidéken

Lee Olivér Artisjus-díjas gitáros, dalszerző. Gitárosként rengeteg világhírű és országosan ismert produkcióban megfordult már, az utóbbi években főként az ék, a Trillion, valamint a Tóth János Rudolffal közösen jegyzett, Ütött-Kopott Angyal koncertjein találkozhat vele a közönség, ám emellett évek óta ad koncerteket saját szerzeményeivel szólóban és kvartett felállásban is. Dalai angol és magyar nyelven íródnak.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Klasszikus karácsony // Budapest Kongresszusi Központ

Immár hagyomány, hogy a Danubia Zenekar karácsonyi koncerttel koronázza meg az ünnepi készülődést – ezúttal pedig a gyerekeké a főszerep. December 21-én két alkalommal is összegyűlnek a jövő legfényesebb csillagai, hogy a zenekarral karöltve színes műsorral kápráztassák el a nagyérdeműt. A Budapest Kongresszusi Központban aznap Mozart és Csajkovszkij művei mellett még a Reszkessetek, betörők! ikonikus betétdala és a Danubia és a Máltai Szimfónia Közös hang ösztöndíjprogramjának résztvevőiből formálódott Gypsy JamMal „lélekátömlesztő” muzsikája is felcsendül, a szívmelengető koncertélményhez pedig a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola gyermekkara és a Góbi Rita Társulat táncosai is hozzájárulnak.

Tovább az esemény weboldalára >>

Igazából szerelem // Bem Mozi

December 21-én egy igazi kihagyhatatlan klasszikussal vethetjük bele magunkat az ünnepi előkészületekbe a Bem Moziban. Az Igazából szerelem mozgatórugója a szerelem, történjen az első látásra, vagy legyen éppen beteljesületlen, rangra, életkorra és családi állapotra való tekintet nélkül.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>