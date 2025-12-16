Sisi karácsonya: 5 ünnepi program Budapesten és környékén a magyar királyné tiszteletére

Kevesen tudják, de Sisinek szoros kötődése van a karácsonyhoz, hiszen a magyarok szeretett királynéja 1837. december 24-én, szenteste látta meg a napvilágot. Az ünnepi születésnaphoz köveledve mutatunk öt nagyszerű programot, ahol megismerhetitek Erzsébet királyné korának fenséges pompáját.

Advent és karácsony Erzsébet királyné udvarában // FSZEK Üllői úti könyvtár (2025. december 18. )

December 18-án a FSZEK Könyvtárban hallgathattok meg egy igazán érdekes előadást Sisi adventjeiről. Káli-Rozmis Barbara – akinek már két könyve is megjelent Sisiről – előadásából megtudhatjátok, mivel ajándékozta meg szeretteit a királyné, hogyan jótékonykodott az adventi időszak alatt, és persze mi került az ünnepi asztalra. Betekintést nyerhettek Erzsébet családi kapcsolataiba is: kiderül például, hogy hogyan változott meg a karácsonyhoz való viszonya fia halála után. Az ingyenes előadáson arra is fény derül, miben különböztek a császári és a királyi karácsonyok, illetve hogyan zajlott az ünneplés Bécsben és Gödöllőn.

Sisi karácsonya – városnéző séta (2025. december 21., 28.)

A Budai Várséták programján megtudhatjátok, hogyan teltek Sisi szentestéi. A kisebbeknek érdekes lesz a gyertyák százaival ékesített, mennyezetig érő karácsonyfa és az ajándékok története, de szó esik majd a királyné pazar ékszereiről is. Ezen kívül betekinthettek a királyi karácsonyi vacsorák hangulatába, valamint Erzsébet ünnepi jótékonykodásába is. A szervezők egy különleges meglepetéssel is készülnek: megkóstolhatjátok Sisi kedvenc süteményét, a több mint százéves, eredeti recept alapján elkészített mandulás kekszet, a florentint. A séta kültéri és beltéri helyszíneket egyaránt érint, a részvétel 12 év felett ajánlott.

Erzsébet királyné karácsonya // Gödöllői Királyi Kastély (2025. december 28.)

Karácsony után is folytatódik az ünneplés a Gödöllői Királyi Kastélyban, Sisi egykori kedvenc pihenőhelyén: december 28-án egy varázslatos, családi nap keretében megelevenedik Erzsébet királyné kedvelt karácsonyi világa. A Mare Temporis hagyományőrzőivel kipróbálhatjátok, mennyire tudnátok betartani a királyi udvar szokásait, de tanulhattok udvari táncokat, és részt vehettek a királyné fogadásán is. A forgatagot kézműves programok és a Kezes-Lábas Játszóház játékai teszik teljessé, a napot pedig egy különleges előadás zárja.

Erzsébet királyé fénykertje // Gödöllői Királyi Kastély (2026. február 1-ig)

A gödöllői kastély felfedezése után feltétlenül érdemes lesz ellátogatni a királyné fénykertjébe is, ahol több mint 130 fényinstalláció, 370 ezer izzó és 12 kilométernyi fényfüzér felel a látványért. A kert különlegessége egy 30 méter magas óriáskerék is, ami madártávlatból enged kilátást a kivilágított kastélyra és parkra. Erzsébet királyné kedvenc nyári rezidenciájában programozható LED‑mintázatok rajzolják tovább a Sisi‑történetet, a 116 méter hosszú, alagútszerűen kivilágított barokk fasoron sétálva pedig valódi időutazásban lehet részetek.

Elisabeth // Erkel Színház (2026. április 19-ig)

Végre Magyarországon is bemutatták a világ egyik legsikeresebb musicaljét, az Elisabeth című előadást. Az Erkel Színházban igazán parádés szereposztásban nézhetitek meg a Sisi-történetet: többek között Vágó Bernadett, Koltai-Nagy Balázs, Ember Márk és Puskás Péter alakításai repítenek az osztrák palota falai közé. Az előadás során a fiatal, zabolázatlan Sisi és a későbbi királyné életébe nyerhettek bepillantást. A csodálatos látványvilág mellett azért helyet kapott egy jó adag borzongás is: a musical második főszereplője nem más, mint maga a Halál.

