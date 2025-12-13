Elsöprő sikerrel debütáló nagyoperett pezsdíti fel a téli estéket a fővárosban

Idén novemberben, a Jókai200 emlékév keretében vastapssal és óriási sikerrel mutatták be ifj. Johann Strauss A cigánybáró című nagyoperettjét a Budapesti Operettszínházban. (x)

A cigánybáró című operett ősbemutatóját 1885. október 24-én, este tartották a Theater an der Wienben. A szövegkönyvet a Bécsben élő, de magyar származású Ignaz Schnitzer írta Jókai Mór kisregénye, Szaffi története alapján.

A valcerkirály az ősbemutató időpontjában maga mögött tudta az akkor már közel tíz éve színre került A denevér hatalmas sikerét, Magyarországon pedig ekkorra már Jókai is élő legendává vált: szerencsés volt tehát kettejük találkozása.

Az operett természetesen azóta is töretlen népszerűségnek örvend, az izgalmas, kincsekkel és kalandokkal teli történetet pedig a szenvedélyes cigányzene, a tüzes csárdás és az andalító keringő dallamai fonják egységbe.

Az előadás a minden alkalommal különleges látványvilágot ígérő Kossuth-díjas Bozsik Yvette rendezésében látható, a főbb szerepekben feltűnnek az Operettszínház sztárjai, mások mellett Kalocsai Zsuzsa,Vásári Mónika, Frankó Tünde, Kiss Diána, Lévai Enikő, Bordás Barbara, Langer Soma, Papp Balázs, Tassonyi Balázs, Laki Péter, Dénes Viktor és Sándor Péter.

Fiatal tehetségek debütálása

A Nagymező utcai teátrum új bemutatója hűen tükrözi az operettszínházi minőséget és életérzést: a Kiss-B. Atilla főigazgató által életre hívott Tálentum Programban a fiatal művészek színpadi bemutatkozása ma már az intézmény egyik alapértéke, ezért is kapnak lehetőséget a Színház- és Filmművészeti Egyetem, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Magyar Táncművészeti Egyetem, valamint a Pesti Broadway Stúdió fiatal tehetségei.

A cigánybáróban ennek újabb szép példáját láthatja a közönség: a szereplőgárdához ezúttal a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának tehetséges végzettje, Szilágyi Szilvia csatlakozott Czipra, a cigányasszony szerepében.

A cigánybáró önfeledt kikapcsolódást és felhőtlen szórakozást kínál mindenkinek, aki volt már szerelmes, aki keresi, kutatja önmaga és mások emberi értékeit és belső kincseit, és annak is, aki vágyik arra, hogy a hétköznapokból kiszakadva átélje Szaffi varázslatos meséjét, Strauss gyönyörű zenéjével.

A cigánybáró előadását 2026-ban több alkalommal is lesz lehetőség megtekinteni, erről, valamint a pontos időpontokról és a jegyvásárlásról további információt az Operettszínház weboldalán ide kattintva találtok.

