5 kihagyhatatlan színházi előadás Budapesten a szenzációs évkezdéshez

Nyakunkon az új év, érdemes hát bebiztosítani helyeinket a nézőtéren, hogy jövőre se szenvedjünk hiányt kulturális élményekből. Főleg, ha annyi fantasztikus bemutató és régi kedvenc vár ránk, mint 2026 első hónapjaiban!

Január a Nemzeti Színházban

A Nemzeti Színházban januárban klasszikusok, vígjátékok és családi kedvencek sokasága gondoskodik róla, hogy esélye se legyen az év eleji melankóliának. Vidnyánszky Attila Esthajnalja, az Egri csillagok, Örkény Macskajátéka, a Kassai Nemzeti Színházzal közös Rómeó és Júlia előadás, Molière szellemes Don Juanja, az Olasz szalmakalap, a Candide, a Liliom és még sok más előadás kínál kulturális kikapcsolódást. Még a karácsonyi ajándékkártyát sem késő beszerezni!

Nyakamon a nászmenet // Thália Színház (2026. január 7., 8.)

Fadinard – Jaskó Bálint – esküvőre készül, amikor is a lova megeszi egy katona szeretőjének szalmakalapját. Kénytelen hát beszerezni a kiegészítő kiköpött mását, hacsak nem szeretné, hogy a tomboló férfi a lagzija mellett még a lakását is szétverje… És akkor ott van még a menyasszony, az após és a komplett násznép, akik közül senki sem könnyíti meg a dolgát. A kortalan francia csúcsbohózat január 7-én és 8-án pezsdíti fel a téli éjszakát a Thália Színházban.

Petra von Kant keserű könnyei // Jurányi Ház (2026. január 16., 17.)

Az év Fassbinder világhírű művének bemutatójával indul a Jurányi Házban, Bagossy Júlia rendezésében, kortárs feldolgozásban. A Petra von Kant keserű könnyei számos nőtípust felsorakoztat, akik közül ki merészebben, ki konzervatívabban próbál boldogulni az életben – a negyvenes éveiben járó, frissen elvált divattervezőnő mindennapjait például Katrin iránt érzett szerelme forgatja fel. Petra von Kant története kesernyés humorral mutat rá gyarlóságainkra, a film színpadi adaptációját január 16-tól láthatjuk a Jurányi Házban.

Hogyan tudnék élni nélküled? // Erkel Színház (2026. február 13-tól)

Az Erkel Színház csodás ajándékot ad nézőinek Valentin-nap alkalmából: az évad legjobban várt musicaljének bemutatóját! A Hogyan tudnék élni nélküled? ikonikus képkockái február 13-tól végre-valahára színpadon is megidézik a 90-es évek nyári balatoni hangulatát, Szente Vajk és Galambos Attila szövegkönyve alapján. Lesz minden, ami egy szerelmes történethez kell: látványos koreográfiák, generációkat összekötő Demjén-slágerek, sztárok és persze fergeteges tóparti-buli, a mozi után immár a megújult Erkel színpadán. (x)

Frankenstein – A modern Prométheusz // Vígszínház (2026. február 21., 22., 27., 28.)

Victor Frankenstein megkísérli a lehetetlent: élővé tenni az élettelent. Megszállottan dolgozik, mígnem sikerül megalkotnia a lényt, ám a végeredmény elborzasztja. A teremtő menekül, a Teremtmény pedig fellázad, üldözi, hiszen tartozni akar valakihez – Frankenstein pedig el akarja pusztítani munkájának gyümölcsét… Mary Shelley világhírű regényének új változata február 21-én Hegymegi Máté rendezésében kerül bemutatásra a Vígszínházban, ahol Ötvös Andrással, ifj. Vidnyánszky Attilával és még sok más kiváló művésszel együtt gondolja újra az alkotás morális felelősségének dilemmáját.

