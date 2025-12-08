A világ legsikeresebb Édith Piaf tribute show-ja négy magyar városba is ellátogat

A legnagyobb színpadok után újra hazánkba érkezik a szenzációs show, és jövőre négy magyar városban is elkápráztatja a sanzonok szerelmeseit.

Ikonikus Piaf-slágerek hozzák el a párizsi miliőt

A legendás „La Môme” születésének 110. évfordulója alkalmából készült Piaf! The Show minden idők legsikeresebb, Édith Piaf emlékére készült francia nyelvű produkciója – 2026 januárjában pedig Veszprémbe, Szegedre, Győrbe és Budapestre is ellátogat!

Az énekesnő, dalszerző és színésznő nevéhez olyan ikonikus slágerek fűződnek, mint a La Vie en rose, a Non, je ne regrette rien, a Hymne à l’amour, vagy a Mon légionnaire. Egyedülálló hangja és érzelmes előadásmódja számos zeneszerzőt is megihletett, sőt, Édith Piaf még fiatal művészeket is mentorált.

Repertoárja a turné alatt már több mint 1000-szer, 50 országban bűvölt el összesen egymillió nézőt– nem csoda hát, hogy a Piaf! The Show-t a francia zene történetének legnagyobb nemzetközi sikereként emlegetik.

Az est során Nathelie Lermitte előadását élvezhetjük, akinek kislemezeit nem kevesebb, mint 400 000 példányban értékesítették világszerte. A Piaf! The Show rendezője és producere Gil Marsalla, a Directo Productions alapítója, számos zenei show és esemény megálmodója.

A turné sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Piaf családja és barátai egyhangúlag úgy értékelték: ez a valaha volt legszebb tisztelgés Édith Piaf pályafutása előtt! Az énekesnő életét a produkció során különleges látványvilág is megidézi, az időtlen dalok pedig a Montmartre utcáin át egészen a párizsi Olympiáig repítik a közönséget.

A Piaf! The Show 2026 január 8-án Veszprémben, a ONE Arénában, 9-én Szegeden, a Városi Sportcsarnokban, 10-én Győrben, az Olimpiai Sportcsarnokban, 11-én pedig Budapesten, a Riz Levente Sportcsarnokban idézi meg a Édith Piaf életművét. A jegyvásárlás ide kattintva érhető el.

