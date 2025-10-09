10 káprázatos fénypark és fénykiállítás Budapesten és környékén 2025 őszén

Az egyre rövidülő nappaloknak határozottan van egy előnyük: újra felragyognak a fények a főváros legszebb helyszínein, és szebbnél szebb fényparkokban barangolva csempészhettek varázslatos pillanatokat az őszi időszakba. Ki ne hagyjátok a szemkápráztató immerzív múzeumi élményeket se!

Frida Kahlo immerzív kiállítás // Vincent Hall (2025. december 7-ig)

Jó hír a képzőművészet szerelmeseinek: meghosszabbították az idei év egyik leglátványosabb kiállítását, így még egészen december 7-ig átélhetitek a Frida Kahlo művei mentén kalauzoló immerzív élményt! A nagy sikerű kiállítás panorámavetítésekkel és hanghatásokkal tarkítva tárja elétek Mexikó és Frida színpompás világát, az angol és magyar nyelven zajló utazás során több mint 80 animált műalkotással és még ritka, a festőnő édesapja által készített archív fotókkal is találkozhattok.

1052 Budapest, Piarista köz 1. | Weboldal

More Than Human // Light Art Museum (2025. szeptembertől)

Budapest kedvenc fényművészeti múzeuma, a Light Art Museum lélegzetállító kiállításnak ad otthont: a More Than Human közel 40 műalkotása páratlan vizuális élményt kelt, és elgondolkodtat mindarról, amit a világról tudni véltek. Az installációk, vetítések, immerzív alkotások a múltat és a jelent, sőt az emberiség jövőjét is feszegetik, és még molekuláris szinteken is tartogatnak izgalmakat: az evolúció kezdeteitől bolygóközi távlatokig utazhattok, miközben nemzetközi művészek alkotásait csodáljátok.

1054 Budapest, Hold utca 13. | Weboldal

Ebben a cikkünkben részletesebben is olvashattok a kiállításról:

Garden of Lights // ELTE Füvészkert (2025. október 17. – 2026. február 15.)

Október 17-től ismét ragyogással telik meg az ELTE Füvészkert, ami garantáltan bearanyozza majd az egyre sötétebb estéket. A népszerű Garden of Lights fénykiállítás legújabb szívmelengető története idén egészen Sohaországig repít benneteket, ahol a csintalan kisfiú, Pán Péter kalandjait kísérhetitek végig – 2026. február 15-ig! A káprázatos séta során sellőkkel, tündérekkel, indiánokkal és kalózokkal is találkozhattok és lehet, hogy még az örök fiatalság titkát is megismerhetitek.

1083 Budapest, Illés utca 25. | Weboldal

Lampion Fesztivál // Fővárosi Állat- és Növénykert (2025. október 17. – 2026. február 22.)

Világ körüli utazásra invitál a kínai hagyományokon alapuló Lampion Fesztivál: a Zigong városából érkező mesterek óriási, színes textillel borított LED-lampionokkal keltik életre Európa, Ázsia, a Közel-Kelet, Afrika, Dél-Amerika, Észak-Amerika és Óceánia veszélyeztetett állatait, melyeket az adott régióra jellemző, szimbolikus motívumok díszítenek. Az Állatkertben kialakított installáció október 17-től február 22-ig látogatható, péntektől vasárnapig, záróra után.

1146 Budapest, Állatkerti körút 6-12. | Weboldal

Lumina Park // Margitsziget (2025. október 22. – 2026. március 1.)

Október 22-től újra színes fényárban úszik esténként a Palatinus Strand: immár negyedik alkalommal tér vissza az őszi-téli időszak egyik leglátványosabb programja, a Lumina Park. A Varázsvilág névre hallgató káprázatos fénykiállítás csodás tájakra és mesebeli világokba kalauzol el titeket, óriási figurák, varázslatos fényalagút és színes fényjátékok kíséretében, minden nap sötétedéstől 21 óráig, egészen március elsejéig.

1007 Budapest, Soó Rezső sétány 1., (Palatinus Strandfürdő) | Weboldal

Erzsébet királyné fénykertje // Gödöllő (2025. október 24. – 2026. február 1.)

A Gödöllői Királyi Kastély lélegzetállító kertje idén is páratlan pompába burkolózik: október 24-én újra megnyitja kapuit Erzsébet királyné fénykertje! A kastélykertben ezúttal soha nem látott szobrok is helyet kapnak majd, négy varázslatos témában: a zene, a gyermekek, a barokk és Sisi kertje mentén megelevenedő csodavilág és az interaktív fotópontok láttán garantáltan tátva marad majd a szátok. Ha mindez nem lenne elég, az idei év főattrakciójának, az óriáskeréknek hála még a magasból is megcsodálhatjátok a királyné fénylő birodalmát 17-től 21 óráig.

2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély | Weboldal

Hangdóm // Magyar Zene Háza

Ha látványos programokról van szó, nem feledkezhetünk meg a Magyar Zene Háza különleges moziterméről sem, mely immerzív kalandjaival mindenkit a Városligetbe csábít! A Hangdóm egyedülálló kupolavásznának köszönhetően körülölel a látvány és a hang harmóniája, és új dimenzióját ismerhetitek meg a mozizás világának. Babzsákfotelekben ejtőzve, 360 fokos panorámavetítésként tekinthettek meg szuper filmeket: Lengemesék, a Pink Floyd, Renoir, Csontváry és még a Platon Karataev is a műsorprogram részét képezik!

1146 Budapest, Olof Palme sétány 3. | Weboldal

Form in Flux // Cinema Mystica

A Cinema Mysticát csak úgy emlegetik Budapesten, mint a modern művészeti alkotások fellegvárát. A különleges múzeumban minden a fényről és a varázslatról szól, az aktuális kiállítás pedig Form in Flux – Patterns of Consciousness címmel ered a kozmikus rend nyomába. A látványos tárlaton geometrikus, szimmetrikus struktúrák, lélegzetállító installációk és lüktető formák elevenednek meg, miközben minden négyzetméter arra ösztönzi a kíváncsi szemeket, tekintsenek új nézőpontból a valóságra.

1052 Budapest, Ferenciek tere 10. | Weboldal

IKONO Budapest

Engedjétek szabadjára a képzeleteteket, és vegyetek részt egy lebilincselő utazáson, mely a művészet, a játék és a meglepetés erejével vezet végig eklektikus világokon! Mindezt az IKONO egyedülálló élménygalériájában, UV-fényben úszva, fényfestések és 10 káprázatos fantáziavilág segítségével élhetitek át. Az izgalmas koncepció már 6 európai nagyvárost is meghódított, az egyedi látványvilág pedig legnagyobb örömünkre immár Budapest szívét is megdobogtatja – szürreális sétával és művészettel fűszerezve.

1052 Budapest, Váci utca 27. | Weboldal

Fényfestés a Nyugati téri McDonald’s-ban

Nyár végétől újra dübörög a Nyugati Lounge, azaz kedvenc burgerezőnk zenei programsorozata. Péntek és szombat esténként, 22 és 2 óra között lenyűgöző fényfestés veszi kezdetét a Nyugati téri gyorsétterem falai közt, a világ egyik legszebb McDonald’s egysége ilyenkor még a szokásosnál is csodásabb arcát mutatja meg! A látványos fénypartyról természetesen lemezlovasok sem hiányozhatnak: a ritmusokról neves DJ-k gondoskodnak, akiknek köszönhetően garantáltan ráhangolódtok majd az esti bulira.

1062 Budapest, Teréz körút 55. | Weboldal

Ingyenes kiállításokból sem lesz hiány idén ősszel: