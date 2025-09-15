Embertelenül ütős installációk érkeztek a budapesti fényművészeti múzeumba

A Light Art Museum szeptembertől látogatható More Than Human című kiállítása közel 40 műalkotást vonultat fel, amelyek egytől egyig arra késztetnek, hogy alaposan újragondoljuk az emberközpontú világszemléletünket.

Mat Collishaw: ΑΩ | Fotó: Light Art Museum

Szeptembertől új univerzum nyílik a főváros lebilincselő fényművészeti múzeumában: a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a művészet és a tudomány határán álló installációk, vetítések és immerzív alkotások kapnak helyet a Light Art Museumban: egyszerre részesülhetünk lélegzetelállító látványban, és gondolkodhatunk el az emberiség jövőjén.

More Than Human // Light Art Museum

A More Than Human című tárlat a megszokott emberközpontú szemléleten túllépve mutatja be, hogyan fonódik össze az élet a mikroszkopikus világoktól a bolygóközi távlatokig. Megtapasztalhatjuk, milyen, amikor lézersugárral tárják fel a pókhálók titkos architektúráit, színes üvegkorongok formálják át az érzékelésünket, vagy ősi cianobaktériumok segítenek az üvegházhatás leküzdésében.

A Light Art Museumban kiállított művek ráadásul olyan távlatokat nyitnak meg, amelyek túlmutatnak a biológia megszokott keretein, és a növények, állatok, gombák mellett egyes esetekben az ember által létrehozott technológiai entitásokat, sőt a mesterséges intelligenciát is bevonják az „élet” fogalmába.

A nagyhírű nemzetközi művészek munkáit is felvonultató kiállítás egyik fontos célja, hogy a tudatosság tágabb, sokrétűbb formáira irányítsa a figyelmet. Arra ösztönöz, hogy ne csupán szemlélők legyünk, hanem az együttműködésre és kölcsönös figyelemre építve alakítsuk kapcsolatunkat a minket körülvevő világgal.

Az alkotók névsoráról és az online jegyvásárlás menetéről ITT tájékozódhatunk.

Néhány lélegzetelállító kép a kiállításról:

fuse*: Mimicry | Fotó: Light Art Museum
Vicsek Viktor, Rodrigo Guzman: Saeculum | Fotó: Light Art Museum
Xenorama – Studio for Audiovisual Art: Dioptricon | Fotó: Light Art Museum
Yasuhiro Chida: Space of Moment | Fotó: Light Art Museum
Guillaume Marmin: Linescapes | Fotó: Light Art Museum

