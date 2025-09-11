Kiderült, ki lesz idén a Füvészkert mesebeli fénybirodalmának főszereplője
Jön a Garden of Lights 2025!

A családok és a romantikus programok kedvelőinek nagy örömére idén októberben ismét ragyogással telik meg az ELTE Füvészkert, ami garantáltan bearanyozza majd az egyre sötétebb estéinket.

Gaden of Lights
Alice Csodaországban fénykiállás | Fotó: Egy jó kép az utazásról

Idén immár harmadik éve költöznek mesebeli lények a főváros első számú botanikus kertjébe. A varázslatos Alice Csodaországa után, Aprajafalva bájos törpjei csaltak nosztalgikus mosolyt az arcunkra.

Az ELTE Füvészkert bejelentése Facebookon:

Gargen of Lights
Fotó: ELTE Füvészkert

A népszerű Garden of Lights multimédia- és fénykiállítás legújabb szívmelengető története idén egészen Sohaországig repít bennünket, ahol a csintalan kisfiú, Pán Péter kalandjait kísérhetjük végig. A káprázatos séta során sellőkkel, tündérekkel, indiánokkal és kalózokkal is találkozhatunk és lehet, hogy még az örök fiatalság titkát is megismerhetjük.

A pontos nyitásról és jegyinformációkról az ELTE Füvészkert Facebook-oldalán várhatóak további bejelentések.

Családi élmények őszre:

11 lebilincselÅ csalÃ¡di program szeptemberre Budapesten, ami Ã©lmÃ©nyt nyÃºjt minden generÃ¡ciÃ³nak
11 lebilincselÅ csalÃ¡di program szeptemberre Budapesten, ami Ã©lmÃ©nyt nyÃºjt minden generÃ¡ciÃ³nak

Izgalmas kÃ¼ltÃ©ri Ã©s beltÃ©ri aktivitÃ¡sok, csalÃ¡di programok vÃ¡rjÃ¡k a gyerekeket, kamaszokat Ã©s szÃ¼lÅket egyarÃ¡nt â ezekbÅl vÃ¡logattunk.Â 

Funzine Funzine