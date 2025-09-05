11 lebilincselő családi program szeptemberre Budapesten, ami élményt nyújt minden generációnak

Szeptemberben sem kell lemondani a közös élményekről: a nyár lendülete még velünk marad, miközben a hűvösebb napok új színeket hoznak a szabadidőbe. Izgalmas kültéri és beltéri aktivitások, családi programok várják a gyerekeket, kamaszokat és szülőket egyaránt – ezekből válogattunk.

Családi programok egész szeptemberben

Csodák Palotája

A Csodák Palotája ősszel is igazi családi felfedezőhely, ahol minden látogatás új élményeket tartogat. A mágneses mező, a tükörlabirintus, a lebegő labda és sok más interaktív eszköz játékosan vezeti be a gyerekeket a tudomány világába. A Richter Gedeon laborban saját kezűleg végezhetnek kísérleteket, míg az Öveges terem színpadán látványos show-k hozzák közel a tudomány varázsát. A szezon egyik különlegessége a Mission: STEAM! Felfedező Klub, amely tíz héten át tartogat kihívásokat a 8–12 évesek számára, kreatív feladatokkal és kalandokkal. Fedezd fel a csodát, értsd meg a világot!

Weboldal >>

Svábhegyi Csillagvizsgáló

A Normafa ölelésében rejtőzik Budapest legnagyobb bemutató-csillagvizsgálója, ahol az egész család együtt fedezheti fel az univerzum titkait. Megnézhetjük a Napot impozáns naptávcsövön keresztül, megcsodálhatjuk a Holdat, a Jupiter felhőit, vagy épp a Szaturnusz gyűrűit. A gyerekek plüssbolygókból modellezhetnek Naprendszert, fénykísérletekkel és meteorit-simogatással élhetik át a csillagászat lenyűgöző szépségét, míg a felnőttek látványos nappali és esti előadásokon, csillagleseken léphetnek be a földöntúli élmények birodalmába. Egy hely, ahol a tudomány, a játék és a kaland találkozik.

Weboldal >>

Kolibri Színház

Megújult arculattal és friss energiákkal indul az ősz Magyarország első számú gyermekszínházában, ahol a legkisebbektől a fiatal felnőttekig minden korosztály talál magának élményt. A színház családbarát repertoárjában bábelőadások, zenés és interaktív produkciók, valamint kortárs ifjúsági darabok szerepelnek, így a közös színházlátogatás igazi generációkat összekötő program lehet. Az ősz folyamán számos újdonsággal, különleges darabokkal és fesztiválhangulatot idéző eseményekkel várják a közönséget, hogy a színház nyelvén együtt fedezzék fel a játék, a fantázia és a művészet varázsát.

Weboldal >>

Light Art Museum: More Than Human

A LAM szeptembertől igazán egyedülálló élménynek ad otthont: jön a More Than Human, mely a művészet és a tudomány határán egyensúlyozva vet fel minden korosztály számára izgalmas kérdéseket. A vadonatúj kiállítás egy nemzetközi válogatás, közel 40 művész lenyűgöző installációiból és lélegzetállító vetítéseiből. A kaland során az evolúció kezdeteitől a jövőbe utazhattok, molekuláris szinttől egészen bolygóméretű léptékekig. A kiállítás olyan ismert vagy az emberi érzékelés számára többnyire láthatatlan területeket tár fel, amelyek garantáltan kibillentenek titeket megszokott nézőpontotokból – tartozzatok akár a felnőttek, akár az ifjabbak közé.

Weboldal >>

Huniverzum

Képzeljük el, hogy egy űrhajó fedélzetén állunk, indulásra készen – csak épp Budapest szívében, a Millenáris G épületében! A 1100 négyzetméteres, interaktív kiállítás Kapu Tibor kutatóűrhajós történetét követi a kiválasztástól a visszatérésig, lenyűgöző digitális installációkkal, szimulátorokkal és planetáriumi vetítésekkel kiegészítve. A gyerekeket játékos feladatok, a kamaszokat és felnőtteket tudományos érdekességek és valódi űreszközök várják, így mindenki talál magának felfedeznivalót. Az élmény után az Űrbüfében még egy falatnyi kozmikus kóstoló is belefér, mielőtt hazatérünk a Földre.

Weboldal >>

Barlangtúrák Budapest alatt

Tudtátok, hogy fővárosiként sem kell messzire mennetek, ha egy kis barlangászásra vágytok? Sőt, nem is olyan „kis” túra várja a látogatókat a Pál-völgyi barlangrendszerben, amely az egész ország leghosszabb barlangja, és méretét, keletkezési módját, formakincsét tekintve is a különlegesek közé tartozik. Ráadásul immár nemcsak a szakértő barlangkutatók előtt áll nyitva, hanem – szakvezetéssel – laikus érdeklődők számára is. A felfedezés igazi izgalmakat ígér, hiszen a járatokban nincs kiépített világítás vagy infrastruktúra: kúszni-mászni kell, és az egyetlen fényforrást a sisaklámpák adják.

Weboldal >>

Izgalmas események az egész családnak

Kukorica Tündér Fesztivál // Piczinke Póniudvar (2025. szeptember 6–7., 13–14., 20–21.)

Hamisítatlan szüreti móka, ahol szőlőt lehet nyomkodni, kukoricát lehet morzsolni, és minden sarokban garantált a maszatos gyerekmosoly. A család minden tagja elmerülhet a vidéki élet legszórakoztatóbb pillanataiban – szeptember első három hétvégéjén a teljesség igénye nélkül idén is lesz nyuszi- és pónisimogató, mustkóstoló, kukoricamedence, bajuszkonyha, lisztmaszatoló, vidéki búzaőrlő, óriás szőlő-puzzle, fakockaépítő kuckó, virágszirom-válogató, babakonyha, pónilovaglás, alpakajátszótér és trambulin a Piczinke Póniudvarban, ahol játszva tanulhatunk és felhőtlenül szórakozhatunk.

Facebook-esemény >>

Pöttöm Margit X RaD Kids Fesztivál // Mechwart tér (2025. szeptember 13.)

A Margit-negyed több mint 20 vállalkozása fogott össze, hogy fantasztikus, változatos programokkal indítsák az őszt. Többek közt bábelőadás, mesefilm-vetítés, óriás társas, kézműves foglalkozások, „bababarát kocsmakvíz”, arcfestés, hazai, tudatos márkák vására, Helló Szülő Roadshow Extra kerekasztal-beszélgetés és szuper nyereményekkel felturbózott kincskereső játék várja a családokat szeptember második szombatján. A foglalkozások között a környék éttermeiben és kávézóiban gyerekmenüvel, valamint a Buda fagyi nyalánkságaival tölthetik vissza energiájukat a résztvevők.

Facebook-esemény >>

Családi Mozgásfesztivál // Puskás Aréna Nyugati park (2025. szeptember 14.)

Szeptember 14-én, vasárnap egy élményekkel, vidámsággal és mozgással teli nap vár a kicsikre és nagyokra a Puskás Aréna Nyugati parkjában. Lehetőség nyílik tollasozásra, átélhetjük a trükkös biciklik tekerésének vidám kihívásait, a vívósisakból való kitekintés élményét, a fitball-torna pozitív energiáját, a másodpercek pörgését futás közben, a szabadtéri kondipark eszközeinek sokszínűségét, a síelést kora ősszel és a kilátást az egyensúlyteknős tetejéről. A Szerencsejáték Zrt. által támogatott eseményen a család minden tagja több mint 100 mozgásforma közül válogathat.

Weboldal >>

Szia Ősz! – Családi nap a Millenárison // nor/ma grand (2023. szeptember 14.)

A város egyik legjobb pékség-kávézója szeptember 14-én családi napot tart, ahol skandináv tematikájú színezőkkel várja a kicsiket, akik kreatív alkotásokkal készülhetnek az őszi hangulatra. Emellett a házigazdák különleges gyerek- és babamenüvel is készülnek: előbbi egy kakaót és egy kakaós csigát, utóbbi egy „babyccino”-t és egy croissant-t tartalmaz.

Facebook-esemény >>

LokoPiknik // Magyar Vasúttörténeti Park (2025. szeptember 27–28.)

70 ezer négyzetkilométeren terül el, és több mint 100 vasúti járműkuriózumot vonultat fel Európa legnagyobb vasúttörténeti élményparkja, a Magyar Vasúttörténeti Park, amely szeptember 27–28-án Két évszázad, két nap hívószóval családi programot, azaz „LokoPikniket” rendez. Kicsik és nagyok együtt ünnepelhetik a vasút 200 évét –gőzmozdonyok, motorkocsik, családi programok, interaktív élmények és három szinten látogatható kiállítások várják az érdeklődőket. Vonatrajongóknak kötelező program! A rendezvénnyel kapcsolatos további információk hamarosan várhatóak a Park internetes felületein.

Facebook-esemény >>

Bakancslistás szeptemberi programok várnak szerte az országban: