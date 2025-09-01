5 bakancslistás program szeptemberre, ami felejthetetlenné teszi az őszt

A természet minden évszakban lenyűgöző látványosságokat és izgalmas jelenségeket kínál. A szeptemberi bakancslistás programok is kihagyhatatlan élményeket biztosítanak, hiszen ez az időszak a szarvasbőgésnek, az őszi kikericsek virágzásának és a denevérek nászának időszaka.

Szarvasbőgés túrák a Pilisi Parkerdővel

Szeptemberben megkezdődik a szarvasok párzási időszaka, amelyet az erdőket bezengő, egyedülálló élményt biztosító szarvasbőgés kísér. Ennek a nem mindennapi eseménynek lehetünk fültanúi a Pilisi Parkerdő túráival. Az ország több pontján indítanak vezetett túrákat, köztük Budapesten a Vadaskertben, Gödöllőn, Visegrádon, Valkón és Szentendrén is, így akár testközelből figyelhetjük meg a büszke gímszarvasok párzási rituáléját és megtapasztalhatjuk a bőgő bikák nászénekét, amely garantáltan örök emlék marad!

Őrségi Tökfesztivál

Bámulatos őszi kikapcsolódással vár az Őrség szeptember 20. és 21. között! A kétnapos tökfesztivál programjai több helyszínen kerülnek megrendezésre, így Szalafő, Pityerszer és Őriszentpéter is színes élményekkel készül, melyek középpontjában az olajtökök állnak. A Kézműves Udvarban kifaraghatjuk egyedi tökeinket vagy készíthetünk különböző tökös díszeket is, a Gasztroudvarban pedig megízlelhetjük a mennyei tökös és tájjellegű ételeket vagy megtekinthetjük, hogy hogyan zajlik a hagyományos tökmagolaj sajtolás, amelyből kóstolót is kapunk. Az Őrségi Tökfesztivált tovább színesítik a különböző koncertek, zenei előadások és emellett a kézműves vásár remek portékái közül is válogathatunk.

Denevérek násza a Bükkben

Izgalmas esti programra invitál a Bükki Nemzeti Park, amely keretében a hazai denevérfajok érdekes, ám kevésbé ismert jellemző időszakos tevékenységeivel ismerkedhetünk meg egy Miskolc környéki barlangnál szeptember 13-án. A denevérek nászidőszaka során több fajra is jellemző, hogy a hímek a barlangok bejáratánál várják a nőstényeket, egyes esetekben éjszakánként denevérek tömegei jelenhetnek meg, hogy végrehajthassák násztevékenységüket. Ezt a jelenséget figyelhetjük meg testközelből a vezetett túra során és sok érdekes információt megtudhatunk ezekről a misztikus kis lényekről.

24 óra a Börzsönyben a Természet Őreivel

A Börzsöny mesés tájai nappali fényben is csodálatosak, azonban éjszaka egy új arcát mutatja meg nekünk a vidék. Szeptember 13-án lehetőségünk nyílik bebarangolni a Börzsöny rejtett ösvényeit, amelyet csak a Börzsöny lakói ismernek, megismerkedhetünk az erdő kora őszi, állat- és növényvilágával, majd eltölthetünk egy éjszakát a csillagos ég alatt. A túra során természetvédelmi őrök kalauzolnak minket végig a hegyi utakon napfényben és lámpafényben, akik szakértelmükkel biztosítják majd a biztonságos körülményeket és számtalan érdekes információval szórakoztatnak ezen a hihetetlen kalandon.

Őszi kikerics felfedező túra, Ócsa

Szeptemberben kihagyhatatlan program ellátogatni Ócsa környékére, ahol felfedezhetjük a turjánvidék őszbe boruló arcát és megannyi varázslatos őszi kikerics virágzásának lehetünk szemtanúi. Az apró növények lila foltokban gazdagítják a buja, zöld fűtakarók és büszkén ágaskodó ékes díszei a fákkal szegélyezett mezőknek és tisztásoknak. A gyönyörű virágok megcsodálása mellett a túra során megismerkedhetünk a tájvédelmi körzet egyéb értékeivel is és megfigyelhetjük a Duna-Ipoly Nemzeti Park jellemző állat- és növényvilágát is.

