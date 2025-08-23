10 varázslatos toronykilátó, ahol elképesztő panoráma vár

Itt az idő, hogy úgy pillantsátok meg hazánk legszebb településeit, mint még soha: az alábbi 10 toronykilátó páratlan panorámával és felejthetetlen kalandokkal csábít a magasba!

Szent Bertalan-templom, Gyöngyös

A Szent Bertalan-templom Gyöngyös legnagyobb templomaként, egyedülálló építészeti elemekkel csalogatja a kirándulókat a Mátra kapujába. A Szent Bertalan-templom Kincstára néhány évvel ezelőtt pedig új projektbe vágta a fejszéjét, mely eredményeként a Templom torony kilátó ma már ott ékeskedik a déli toronynál. A 30 méter magas kilátóhoz 129 lépcső vezet – lifttel is megközelíthető! –, felérve pedig Gyöngyös látképe tárul elétek. Kukkantsatok be a pompás épületbe is!

Bővebb információ >>

Tűztorony-kilátó, Ráckeve

Ráckeve városházája szecessziós stílusjegyekkel és egy izgalmas kilátóval is ámulatba ejti a Duna-parti településre látogatókat. Az egyedülálló Tűztorony-kilátó, mely a régi városházi épület tornyában kapott helyet, a Ráckevei-kistérség egyik legfantasztikusabb látnivalójaként vált messze földön híressé. Közel 40 méteres magasságból tárul elétek a pazar körpanoráma: tiszta időben kiszúrhatjátok a budai hegyeket, Százhalombatta és Ercsi tornyait, sőt még a Velencei-dombság csodás látványában is gyönyörködhettek.

Bővebb információ >>

Nagyboldogasszony-székesegyház, Vác

Vác lélegzetállító bazilikája idén júniustól a magasban is tartogat izgalmakat: a Nagyboldogasszony-székesegyház északi tornyában már kilátó is várja a kirándulókat! Összesen 210 lépcsőfokot kell megmásznotok, ám út közben, az apostolszobrok magasságában egy köztes kilátóteraszon is megpihenhettek. Mindenképp érdemes a torony tetejéig menni, ott ugyanis jutalmul Vác és a Duna semmihez sem fogható panorámája tárul elétek. A látványosságnak ráadásul még egy kiállítótér is a részét képezi!

Bővebb információ >>

Tűztorony, Sopron

Sopron ikonikus jelképe, a város egykori őrtornya mindenképp kerüljön fel a bakancslistátokra! A római alapokra épült Tűztorony körerkélyéről lélegzetállító kilátás nyílik a település belvárosára és a Lőverekre. Sőt, tiszta időben még akár az Alpok vonulatait is kiszúrhatjátok! A torony nem véletlenül vált Sopron történelmének szimbólumává: a barokkos kapukeret és a szoborcsoportos az 1921-es, híres népszavazás emlékére készült, mely óta Sopron büszkén, a „leghűségesebb városként” fekszik hazánk nyugati kapujában.

Bővebb információ >>

Toronytúra, Debrecen

Az igazi kalandoroknak Debrecenben a helyük: a város legrégebbi temploma kihagyhatatlan élményekkel csábít a magasba! A helyiek által csak Csonkatemplomként emlegetett Református Kistemplom különleges toronytúráján festményekben, korhű tűzőr szobában, sőt még egy 1931-es óraszerkezetben is gyönyörködhettek. Miután sikeresen megmásztátok a középkori hangulatú, többszáz éves harangtorony falépcsőit, a város látványa tárul a szemetek elé. Ámulatba ejtő látvány, történelmi kalandokkal megspékelve!

Bővebb információ >>

Püspökvár-Toronykilátó, Győr

Győrben járva feltétlenül ejtsétek útba Magyarország egyetlen középkori eredetű főpapi rezidenciáját, hiszen a győri püspökség székhelyén még egy különleges toronykilátóra is rálelhettek! A kiállítótérben számos alkotás talált otthonra: megtekinthetitek Borza Teréz porcelán- és szoborremekeit, a pihenőszinteken Püspökvár építésének történetébe nyerhettek betekintést, Kis Péter bronz térplasztikáinak köszönhetően pedig még a győri vár maradványai is megelevenednek. A csaknem 40 méter magas toronyból a mesés város és környékének látványa ejt ámulatba.

Bővebb információ >>

Tűztorony, Veszprém

Őrtoronynak készült, majd újraépítették, hogy tűzfigyelési célokat szolgáljon: Veszprém ikonikus tűztornya ma pedig már felejthetetlen kalandokat ígér a látogatóknak! A Vár egyetlen megmaradt középkori tornya, a barbakán 48 méteres magasságával ejt ámulatba Veszprém legmagasabb pontján. Miután megmásztátok a csigalépcsőket, a királynők városa legszebb arcát mutatja a magasból. Érdemes fülelni, hiszen a torony réztorony órájának – és Csernák Antalnak – köszönhetően minden egész órakor verbunkos dallamok csendülnek fel!

Bővebb információ >>

Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház, Nyíregyháza

Nyíregyháza egyik legismertebb épülete 2021 óta már fantasztikus toronykilátójával is a város szívébe csábít. A főtéren található Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházat akkor is érdemes útba ejtenetek, ha ingyenes programok után néznétek: a toronykilátó 29 méter magasról tárja elétek a Kossuth tér nyüzsgését és Nyíregyháza látképét. A római katolikus templom egyedülálló látványosságából fürkészve még a naplemente egészen új arcát is megismerhetitek!

Bővebb információ >>

TV-torony, Kékestető

Hazánk legmagasabb hegye, az 1014 méteres Kékes különleges TV-torony kilátóval is garantálja a természetbarátok élményteli kikapcsolódását. A főként vasból és acélból épült torony egészen 1200 méteres tengerszint feletti magasságig nyúlik, a 45 méteres Kékestető kilátó pedig innen kínál páratlan körpanorámát. Ha szerencsétek van, még a Tátra vonulatait is elcsíphetitek a magasból! A kilátónál körpresszó gondoskodik a kíváncsi kirándulók felfrissüléséről – ennyi kaland után szükség is lesz rá.

Bővebb információ >>

Víztorony, Siófok

Nem túlzás azt állítani, hogy a Víztorony mára már egybeforrt Siófok nevével. A látványos, több mint 40 méter magas épület egykori víztartályánál kialakított kilátóhoz panorámalifttel juthattok fel. Átpillanthattok a Balaton túlpartjára, teljes pompájában láthatjátok a Tihanyi-félszigetet, de a Somogyi-dombságot és a Hegyhát dombjait is megcsodálhatjátok. A háromszintes toronyban ráadásul még két kiállítás is várja a kultúrkalandokra szomjazókat!

Bővebb információ >>

Ha a magyar tenger panorámájára vágynátok: