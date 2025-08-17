Festői panorámát és irodalmi élményeket kínálnak Balatonfüred felfedeznivaló kilátópontjai

Ha Balatonfüreden jártok, igazi rejtett kincsekre lelhettek a természet lágy ölén. A Tamás-hegyi kereszt és a Jókai-kilátó páratlan panorámával kecsegtet a kirándulók számára – ezt tényleg megéri beiktatni a balatoni vakáció programjai közé!

Már a Tamás-hegy lábánál is egyedülálló élményben lehet részük a kalandvágyó természetbarátoknak, onnan ugyanis mindössze néhány lépcsőfok választ el a Tamás-hegyi kereszttől. A hatalmas kereszt lenyűgöző kilátást tár elétek: Balatonfüred, a Tihanyi-félsziget és persze a Balaton szépségén is elámulhattok.

Miután kellőképp kigyönyörködtétek magatokat, érdemes tovább baktatni, hiszen a hegy teteje is tartogat izgalmakat!

A háromszintes, fából készült Jókai-kilátó az íróóriás előtt tisztelegve magasodik a Tamás-hegy csúcsán. A Lóczy-barlangtól odavezető Aranyember útján haladva a Jókai-regények főhősei köszönnek vissza ránk: az ikonikus szereplőkről elnevezett padokon megpihenve nemcsak a természet, de az irodalom szépségeiben is gyönyörködhettek.

A több mint 300 m magas Tamás-hegyen ékeskedő Jókai-kilátót megmászva pedig hasonlóan pompás panoráma tárul elétek: a magyar tenger, Balatonfüred és a Tihanyi-félsziget legszebb arcát villantja meg a kirándulóknak.

Nincs olyan nevezetesség a környéken, amire ne látnátok rá innen! A könnyed, nagyjából félórás sétatáv az egész család számára felejthetetlen felfrissülést ígér: testetek-lelketek egyaránt feltöltődhet, ha ellátogattok Füred ámulatba ejtő látványosságaihoz, a Tamás-hegyi kereszthez és a Jókai-kilátóhoz!

A Tamás-hegyi kereszt gyalogosan a Kilátó utcából közelíthető meg.

