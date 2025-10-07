12 ingyenes kiállítás Budapesten, amit hiba lenne kihagyni 2025 őszén

Bár ha tehetjük, érdemes pénzt áldozni a kultúrára, nagy öröm, hogy ingyenes kiállításokból sincs hiány Budapesten. Összegyűjtöttünk néhány izgalmas tárlatot, amelyet díjmentesen tekinthetünk meg a fővárosban 2025 őszén.

Tárlatvezetés az acb Galéria kiállításain (2025. október 8.)

A nagyszerű acb Galéria négy ingyenes tárlattal is várja a látogatókat 2025 őszén – október 8-án ráadásul mindegyikkel egy-egy félórás tárlatvezetés keretében ismerkedhetünk meg mélyebben, ahol maguk az alkotók kalauzolnak végig a saját munkáikon. 18 órától Szivonya Gergő Hotel Paradiso, 18:30-tól Esterházy Marcell Thin Film, 19 órától Gryllus Ábel Invokáció, 19:30-tól pedig Süveges Rita Nyolc perc, amíg ideér a napfény című kiállítása kerül terítékre.

Tovább a Facebook-eseményre >>

ARC közérzeti kiállítás // Bikás park (2025. október 12-ig)

Október 12-ig még elcsíphetjük az ezredforduló óta évről évre nagy sikerrel megrendezett közéleti, pontosabban „közérzeti” kreatív óriásplakát-kiállítást, amelynek hívószava az idei évben: „Ennyike?”. A zsűri által legjobbnak választott tematikus és témafüggetlen alkotásokat éjjel-nappal megtekinthetjük a Bikás parkban, de akár online is szavazhatunk a kedvencünkre.

Tovább a weboldalra >>

Felsmann István: Verve // Deák Erika Galéria (2025. október 16-ig)

1937 és 1960 között működött Párizs ikonikus modernista művészeti magazinja, a Verve – ezt idézi meg Felsmann István azonos című kiállítása, amelyet október 16-ig tekinthetünk meg a Deák Erika Galériában. A művek eklektikus párbeszédet alakítanak ki múlt és jelen között: régi miniatúrák, ikonográfiák és modern absztrakt formák találkoznak – a Livre du cœur d’amour épris és Matisse ikonikus borítójának motívumai egyaránt felbukkannak az installációkban.

Tovább a weboldalra >>

Átjárások – MOME formatervező hallgatói kiállítás // Bäse – Creative Clubhouse (2025. október 11., 13–17.)

Az Átjárások című tárlat a MOME formatervező hallgatóinak közös kiállítása, amely 2025. október 11-től 17-ig tekinthető meg a Bäse-ben (október 12. kivételével). A kiállított munkák arról adnak tanúbizonyságot, hogy a formatervezés manapság kevésbé a klasszikus szaktudásról szól, sokkal inkább a határok feszegetéséről és a különböző területek, mint például tudomány, művészet, intuíció és esztétika – elmélet és gyakorlat, absztrakt és valós – közötti kapcsolódási pontok kereséséről.

Tovább a Facebook-eseményre >>

360 Design Budapest // Budai Várnegyed (2025. október 9–19.)

Október 9. és 19. között hatodik alkalommal kerül megrendezésre az ingyenesen látogatható 360 Design Budapest, ahol a hazai és regionális design legjava kerül bemutatásra. A közép-európai kortárs designt és művészeteket felvonultató tárlat célja, hogy felhívja a figyelmet a design mindennapokban betöltött szerepére, miközben innovatív, fenntartható irányokat mutat a designtudatos célközönség számára, továbbá megteremti a nemzetközivé válás lehetőségét a hazai és a környező országok formatervezőinek és művészeinek. A színes kiállítást programok is kísérik, melyek előzetes regisztrációhoz kötöttek.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Pompa Copia: Szaniter // KULT7 Galéria (2025. október 25-ig)

A Pompa Copia egy kreatív kollektíva kezdete, amely első munkájában a lakhatási szegénység témáját veszi górcső alá – rendkívül aktuális probléma, hiszen a Habitat for Humanity 2024-es jelentése szerint 2,8 millió embert érint Magyarországon. A Szaniter ezen belül is elsősorban a higiéniai feltételek hiányára koncentrál – célja, hogy a művészet eszközeivel reflektáljon a problémára, párbeszédet indítson el, és cselekvésre ösztönözze a közönséget.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Bukta Imre önálló kiállítása // Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház (2025. november 3-ig)

A Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Házban Bukta Imre önálló kiállítását csodálhatjuk meg november 3-ig, minden hétköznap 9 és 17 óra között. A kortárs magyar képzőművészet egyik legkarakteresebb alkotója évtizedek óta hitelesen és érzékenyen mutatja be a vidéki Magyarország mindennapjait. Festményeiben, installációiban és performanszaiban a falusi élet szépségei és kihívásai egyaránt, humorral, iróniával és mély társadalmi empátiával átszőve jelennek meg.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szedett-vedett kiállítás – Znamenák István fotókiállítása // Klebelsberg Kultúrkúria (2025. október 7. – november 4.)

„Fényképezek próbán, előadás közben takarásban, büfében, dohányzóban, ebéd közben, utazások alatt, tehát folyamatosan” – vallja Znamenák István, az Örkény István Színház színművésze, aki korábban Kaposváron, majd a fővárosi Nemzeti Színházban ért el sikereket. Mindeközben pedig szenvedélyesen és érzékenyen dokumentált mindent fényképezőgépével – a próbafolyamatokat és a kollégákat. Ennek a 33 évnek az anyagát mutatja be a kiállítás.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Fuss el véle… Kortárs művészeti kiállítás a magyar népmesék világáról // Deák17 Galéria (2025. november 8-ig)

A különleges kiállítás egy fontos témába, a magyar népmesék világába kalauzolja el a látogatókat, hiszen a népi mesemondás–mesehallgatás gyakorlata évszázadokon keresztül alakította a szóbeli kultúrát és tartotta életben a néphagyományt. A Fuss el véle… kiállítás egy kísérlet a magyar népmesei világ aktualizálására, újrafelfedezésére, elemeinek újraalkotására a szóbeliség és az írásbeliség területén kívül, azok kifejezőeszközei nélkül. A kiállításon kortárs képzőművészek munkái mellett a tavasszal meghirdetett Fuss el véle… című rajzpályázat beválogatott alkotásai is megtekinthetők.

Tovább a Facebook-eseményre >>

K-Comics World kiállítás // Koreai Kulturális Központ (2025. november 14-ig)

A K-Comics World című interaktív kiállítás egész hónapban várja a látogatókat – október 8-án és 22-én ráadásul egy ingyenes tárlatvezetéssel karöltve ismerhetjük meg a koreai digitális képregények hazai és nemzetközi sikerének történetét. A Koreai Kulturális Központban megrendezett tárlat fókuszában két webtoon, azaz digitális képregény áll: a Your Letter és a Dark Moon: The Blood Altar.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Sorsfordulat. Radikális találkozások // Hungarian Art & Business (2025. november 16-ig)

A világ jelenlegi krízishelyzeteire tekintve minden eddiginél aktuálisabb a kérdés: vajon képesek vagyunk megváltozni – úgy az egyén, mint a társadalom szintjén? És hogyan is érkezik el a radikális pálfordulás, az a bizonyos „sorsfordulat”? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a HAB november 16-ig látogatható tárlata, amely fiatal kortárs alkotók munkái mellett többek között a Turner Prize-nyertes Mark Wallinger, Berndnaut Smilde vagy Keith Milow műveit is felsorakoztatja.

Tovább a Facebook-eseményre >>

A Borsodi Warhol // MOMkult (2025. november 3. – december 4.)

A MOMkult lépcsőgalériájában november 3. és december 4. között egy nem mindennapi tárlatban lehet részünk, hiszen most először láthatók azok a kézzel festett filmplakátok, amelyek évtizedeken át egy borsodi ház padlásán rejtőztek. Az 1970-es évek elején készült, pop-art hatású művek egy bontásra ítélt épületből kerültek elő, és két gyűjtő jóvoltából menekültek meg a pusztulástól. A kiállítás során az érdeklődők megismerhetik a korszak mozikultúrájának vizuális lenyomatait és végigkövethetik, hogy miként jelenik meg a filmélmény az analóg grafikai formanyelvben, és hogyan tükröződnek ezekben a munkákban az adott kor sajátosságai.

Tovább a Facebook-eseményre >>

További szuper ingyenes programokat ajánlunk októberre: