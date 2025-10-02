20+ ingyenes program Budapesten, ami emlékezetessé teszi az októbert

Októberben egymást érik a jobbnál jobb programok Budapesten – összegyűjtöttünk néhányat, amelyeken ráadásul ingyen és bérmentve vehetünk részt.

ARC közérzeti kiállítás // Bikás park (2025. október 12-ig)

Október 12-ig szabadon látogatható az ezredforduló óta évről évre nagy sikerrel megrendezett közéleti, pontosabban „közérzeti” kreatív óriásplakát-kiállítás, amelynek hívószava az idei évben: „Ennyike?”. A zsűri által legjobbnak választott tematikus és témafüggetlen alkotásokat éjjel-nappal megtekinthetjük a Bikás parkban, de akár online is szavazhatunk a kedvencünkre.

A tapintatlan fotóriporter – kiállítás // Blinken OSA Archivum (2025. október 26-ig)

Erdélyi Lajos Ceaușescu-korszakból származó archívumát október 26-ig tekintheti meg a nagyközönség az Arany János utcai Blinken OSA Archivumban. Az erdélyi fotóriporter, értékmentő és újságíró hivatalos megbízatások keretei között végezte munkáját, ám az anyagból így is egy autonóm ember látásmódja süt, aki mélységében dokumentálta a korabeli Románia nyers valóságát.

Jam session estek // Budapest Jazz Club (októberben több alkalommal)

A Budapest Jazz Clubban több remek koncert mellett havonta számos ingyenes „jam sessiont” is tartanak, ahol a meghívott zenészek mellett a közönség tagjai is bekapcsolódhatnak az örömzenélésbe. A hajnalig tartó mulatságok rendszerint fantasztikus hangulatban telnek – akkor is érdemes részt venni rajtuk, ha csupán hallgatóként szeretnénk megízlelni a jazz-varázst.

Fuss el véle… Kortárs művészeti kiállítás a magyar népmesék világáról // Deák17 Galéria (egész októberben)

A különleges kiállítás egy fontos témába, a magyar népmesék világába kalauzolja el a látogatókat, hiszen a népi mesemondás–mesehallgatás gyakorlata évszázadokon keresztül alakította a szóbeli kultúrát és tartotta életben a néphagyományt. A Fuss el véle… kiállítás egy kísérlet a magyar népmesei világ aktualizálására, újrafelfedezésére, elemeinek újraalkotására a szóbeliség és az írásbeliség területén kívül, azok kifejezőeszközei nélkül. A kiállításon kortárs képzőművészek munkái mellett a tavasszal meghirdetett Fuss el véle… című rajzpályázat beválogatott alkotásai is megtekinthetők.

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál // Bálna Honvédelmi Központ (2025. október 2–5.)

Új helyszínen, a Bálna Honvédelmi Központban rendezik meg a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, amely idén fontos mérföldkőhöz érkezett, hiszen immár 30. alkalommal látja vendégül a világirodalom fontos szerzőit – ez évben többek között Jane Tellert, a Semmi című bestseller szerzőjét – és magyar olvasóikat. A rendezvény díszvendége 2025-ben Románia lesz.

Nyílt családi hétvége az Európa-élményközpontban (2025. október 3–4.)

Különleges tér nyílt Budapesten: az Európa-élményközpontban interaktív eszközök és állomások, valamint egy szerepjáték segítségével mutatják be az Európai Unió működését és Európa mindennapjait. Október 3-án és 4-én pedig egy különleges családi hétvégével mutatkozik be az intézmény – ezen többek között a Dánia soros elnökségéhez kapcsolódó tematikus programokra és játékokra számíthatunk.

Kelenvölgyi Ezerjó Fesztivál // Kelenvölgyi Közösségi Ház (2025. október 4.)

A Kelenvölgyi Közösségi Ház udvarán október 4-én szombaton egész nap zajlik az élet: zene, színház, ládavasút, arcfestés, hajfonás, és kézműves foglalkozások várják a gyerekeket – szüleiket pedig többek között főzőversennyel, szőlőpréseléssel, borkóstolással és kisüzemi sörökkel látják vendégül. De lesz kürtőskalács, közös sütögetés és tombola is, na meg délutáni koncert a Restifecske jóvoltából.

Népszínház Járdafesztivál (2025. október 4–5.)

Október 4-én és 5-én a Népszínház utca újra megtelik zenével, ízekkel, és a tánc örömével: negyedik alkalommal kerül megrendezésre ugyanis a Népszínház Járdafesztivál, amely a környék kulturális, művészeti és kulináris kínálatát vonultatja fel az utca csaknem teljes hosszában, koncertekkel és kóstolókkal fűszerezve. A közösségformáló esemény célja, hogy minél többen felfedezzék maguknak Budapest legszínesebb városrészét.

Vágó Szabolcs kiállítása a Viadukt Bárban (2025. október 5–12.)

A Jane Haining rakparton található Viadukt Bárban ezúttal Vágó Szabolcs félig absztrakt, félig figurális művei láthatók vásznon és falapon. A pályája kezdetétől többek között helyspecifikus alkotásokkal kísérletező alkotó műveinek egyik legizgalmasabb vonása, hogy a fal és a műalkotás határai gyakran összemosódnak.

K-Comics World kiállítás – ingyenes tárlatvezetés // Koreai Kulturális Központ (2025. október 8., 22.)

A K-Comics World kiállítás egész hónapban várja a látogatókat – október 8-án és 22-én ráadásul egy ingyenes tárlatvezetéssel karöltve ismerhetjük meg a koreai digitális képregények hazai és nemzetközi sikerének történetét. A Koreai Kulturális Központban megrendezett tárlat fókuszában két webtoon, azaz digitális képregény áll: A Your Letter és a Dark Moon: The Blood Altar.

Stefánia Szoborpark – VIII. Őszi Tárlat megnyitó // Stefánia Palota (2025. október 9.)

Egy-egy tárlat alkalmával közel 50 köztéri szobrot tekinthetnek meg az érdeklődők a Stefánia Szoborparkban – nem lesz ez másként idén ősszel sem, amikor egyaránt találkozhatunk hagyományos és kísérletező, nagy hírű művészek és pályakezdő alkotók által készített művekkel. A megnyitóra, amelyen Orbán Borbála színész, énekművész és Nikodém Norbert jazzgitárművész működnek közre, október 9-én kerül sor.

Őszi Margó // Nemzeti Táncszínház (2025. október 9–12.)

A hazai és nemzetközi könyvpiac friss ínyencségei várják az irodalom rajongóit az Őszi Margón, ahol számos szerző dedikálást is vállal, valamint izgalmas pódiumbeszélgetéseken vesz részt. Október 9. és 12. között a Nemzeti Táncszínház épületében a külföldi sztárírók mellett találkozhatunk többek között Háy Jánossal, Rakovszky Zsuzsával, Szilasi Lászlóval és Tisza Katával is. Szintén a Margón adják át a legjobb első prózakötet szerzőjének járó díjat.

360 Design Budapest // Budai Várnegyed (2025. október 9–19.)

Október 9. és 19. között hatodik alkalommal kerül megrendezésre az ingyenesen látogatható 360 Design Budapest, ahol a hazai és regionális design legjava kerül bemutatásra. A közép-európai kortárs designt és művészeteket felvonultató tárlat célja, hogy felhívja a figyelmet a design mindennapokban betöltött szerepére, miközben innovatív, fenntartható irányokat mutat a designtudatos célközönség számára, továbbá megteremti a nemzetközivé válás lehetőségét a hazai és a környező országok formatervezőinek és művészeinek. A színes kiállítást programok is kísérik, melyek előzetes regisztrációhoz kötöttek.

PONT Fesztivál // Múzeumkert (2025. október 11.)

Október 11-én a világ egy újabb szeletét ismerhetjük meg mélyebben a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében: a PONT Fesztivál keretében ezúttal Szerbia kincsei kerülnek terítékre. Lesz kolo táncház és gusle hangszerbemutató – mindkettő igazi kuriózum, hiszen az UNESCO világörökségi listájára is felkerültek –, valamint több családi program és workshop, este pedig a Džumbus Trio – Básits Branka, illetve Bojan Krstić és zenekara felelnek a hangulatért.

Háztörténeti séta a 125 éves Benczúr Házban (2025. október 12.)

Október 12-én vezetett háztörténeti séta keretében ismerkedhetünk meg a 125 éves Benczúr Ház történelmével. A Szilágyi Maya által vezetett szubjektív barangolás során érdekességeket tudunk meg az építtető Stern famíliáról, a történelmi hatásokról, illetve belekóstolhatunk a különleges, századfordulós hangulatba is.

Családi nap a Lovardában // Csikós udvar és Lovarda (2025. október 12.)

Egy napra valódi múltidéző élményparkká változik a Csikós udvar és a Lovarda: többek között arcfestés, pónilovaglás, kézműves sarok, makettkiállítás, zenés foglalkozások és huszáros kiképzés várják a kicsiket és nagyokat október 12-én, vasárnap a Budai Vár szívében. A toborzó vagy a harcászati bemutató a történelem rajongói számára lehet izgalmas, míg a kulináris élvezetekről a Főőrség Étterem csapata gondoskodik. A programokon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Soroksári Művészeti Fesztivál // Táncsics Mihály Művelődési Ház (2025. október 15–19.)

Október 15. és 19. között Soroksáron is felpezsdül a kulturális élet a Táncsics Mihály Művelődési Ház szervezésében. A több helyszínen is elsősorban lokális fellépőket felvonultató programsorozat keretében bemutatkozik a helyi zeneiskola, a német nemzetiségi táncegyesület, illetve megtekinthetünk két kiállítást. 18-án este pedig a Swing à la Django zenekar csatlakozik vendégfellépőként a fesztiválkoncerthez a művelődési ház színpadán.

Visszaesők koncert // Manyi Kulturális Központ (2025. október 17.)

Egy igazán őrült zenekar érkezik a Manyiba – ha műfajilag kellene besorolni őket, bajban lennénk, az viszont biztos, hogy fergeteges hangulatra és arcon pörgésre van kilátás október 17-én este. Kitűnő választás azoknak, akik egy hatalmas, minden feszültséget kieresztő bulival fordulnának rá a hónap harmadik hétvégéjére.

Bowie Acoustic Klub és Kívánságkoncert // Füles (2025. október 18.)

David Bowie-rajongóknak kötelező program: október 18-án a legendás zenész klasszikusai kerülnek terítékre egy tribute koncert keretein belül. Ha becsületszóra megígérjük, hogy ott leszünk a Fülesben, előzetesen az eseménynél akár mi magunk is segíthetünk a dallista összeállításában. Egy biztos: a koncert utáni klubélet során a kimaradt számok is felcsendülnek majd felvételről.

Jazzköltészet // Jedermann (2025. október 22.)

Becsületkasszás koncertek és zenei rendezvények sora vár minket egész októberben a Jedermannban – mi most az október 22-i jazzköltészeti estet emeljük ki, ahol Terék Anna és Gyukics Gábor versei lépnek párbeszédbe Grencsó István, illetve Miklós Szilveszter zenei improvizációival. A jazzköltészeti programsorozat egyébként komoly múltra tekint vissza, hiszen immár 25. éve tartanak hasonló rendezvényeket.

Gyp-hop rap show // Zsír Kulipintyó (2025. október 25.)

A város talán legautentikusabb zenés bulijait tartják estéről estére a Zsír Kulipintyóban, amint azt október 25-én is megtapasztalhatjuk – ezúttal Kalodzsero, Hassza és BeatBull állnak a mikrofon mögé, hogy egy felejthetetlen freestyle rap show-val örvendeztessék meg a közönséget – de persze előre megírt számokra is bólogathatunk.

Bartók Bélára emlékezünk // Borsos Miklós Emléklakás (2025. október 30.)

80 éve hunyt el Bartók Béla, Kossuth-díjas zeneszerző, zongoraművész és népzenekutató. Az évforduló kapcsán nemcsak életművét idézik fel a Borsos Miklós Emlékházban, hanem barátságát is a helyszín névadójával, a híres szobrásszal. Az esten Binder Károly, Erkel-díjas zeneszerző és zongoraművész lép színpadra, aki Bartók darabjai mellett saját szerzeményeit is előadja. A koncert ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött.

