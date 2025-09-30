50+ izgalmas őszi program Budapesten és környékén 2025 októberében

Októberben is Budapest számos pontján vehetünk részt gasztronómiai eseményeken, bulikon és koncerteken, de a különböző vásárok és fesztiválok is gondoskodnak arról, hogy mozgalmasan teljen az ősz második hónapja.

Európa-élményközpont // Szervita tér (egész hónapban)

Budapesten is megnyílt az a különleges élményközpont, ahol interaktív eszközök és állomások, valamint egy szerepjáték segítségével mutatják be az Európai Unió működését és Európa mindennapjait az Unió intézményei. Az Európa-élményközpontban megismerhetjük, hogyan érintenek minket a Parlament, a Bizottság és a Tanács által hozott döntések és személyes történeteken keresztül azt is felfedezhetjük, hogy az uniós szakpolitikák hogyan hatnak mindennapjainkra. A helyszín immerzív mozijában egy rövidfilm segítségével kalandozhatunk Európában és az uniós intézmények világában, emellett egy szerepjáték keretében a képviselők bőrébe is belebújhatunk.

Tovább a weboldalra >>

World Press Photo kiállítás // Biodóm (egész hónapban)

Budapest ismét a világ legjobb sajtófotóinak ad otthont, hiszen szeptember 26-án nyílik meg a World Press Photo 2025 kiállítás, amely a nemzetközi fotóriporteri szakma legelismertebb és legmeghatározóbb tárlata. A World Press Photo 1955 óta minden évben díjazza a legerősebb, leginformatívabb és leginspirálóbb fotóriportokat. November 9-ig a Biodómban tekinthetjük meg a legmegrázóbb és leginspirálóbb képeket a háborúról, a válságról és az emberi kitartásról.

Tovább a weboldalra >>

ENNYIKE? – 25. ARC közérzeti kiállítás (2025. október 12-ig)

Immáron 25. éve kerül megrendezésre az ország legnagyobb közérzeti kiállítása, az évről évre gondolatok, beszélgetések és viták százait elindító ARC óriásplakát-tárlata, amely jól megszokott helyszínen, a Bikás parkban mutatja be szeptember 12. és október 12. között az év legizgalmasabb, társadalmi folyamatokat boncolgató plakátműveit. Az Ennyike? alcímet viselő idei kiállítás alkotásai mind azt a kérdést járják körbe, hogy hova jutott 25 év alatt Magyarország.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szlovén Filmnapok // Toldi mozi (2025. október 2-4.)

Az immáron kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő Szlovén Filmnapok keretében ismét zseniális filmalkotásokat láthattok október 2. és 4. között. A rendezvénynek a Bajcsy-Zsilinszky úton található Toldi mozi ad otthont, ahol három szlovén kortárs film vetítésére is sor kerül. A repertoárban szerepel a Berlinalén FIPRESCI-díjat nyert Van valami a levegőben, az Ez rablás! című vígjáték, illetve a sokszor díjazott A játszótér a miénk címet viselő alkotás is.

Tovább az esemény weboldalára >>

Országos Étterem Hét // több helyszínen (2025. október 2-19.)

Idén október 2. és 19. között zajlik majd a várva várt Országos Étterem Hét, mely idén is a hazai éttermek legjavát sorakoztatja fel, ahol külön erre az alkalomra összeállított, fix árú menüsor formájában kóstolhattok kivételes ételeket. A résztvevő éttermek listája hosszú, érdemes alaposan átböngészni!

Tovább az esemény weboldalára >>

Flock Project: Eco Flight // Flock Légszínház (2025. október 3-4.)

Különleges újcirkuszi produkció október 3-án és 4-én a Flock Légszínházban, amelyben művészet és környezetvédelem találkoznak egymással. Táncosok 20 méteres magasságban, fényfestés, újrahasznosított palackokból készült jelmezek és élőzene – az inspirációt pedig egy madárraj mozgásából merítették.

Tovább az esemény weboldalára >>

15. Mozinet Filmnapok // Puskin mozi (2025. október 3-5.)

Október 3. és 5. között szélesre tárja kapuit a Puskin mozi: három napon át hét film premier előtti vetítésére válthat jegyet a közönség a 15. Mozinet Filmnapok keretében. A filmfesztiválon megtekinthető lesz az Azúr ösvény, az Árva, a Vermiglio – A hegy asszonya, az Arco, az Alpha, a Csendes barát, valamint A szeretet, ami megmarad című filmek. A fesztiválkedvenceken kívül természetesen izgalmas beszélgetések és kísérőprogramok is lesznek.

Tovább az esemény weboldalára >>

FröccsFeszt // Momentán Improvizációs Színház (2025. október 3-5.)

A Momentán Társulat önismereti imprófesztiválja igazi örömünnep: a FröccsFeszt a kíváncsiság jegyében, neves pszichológusokkal és az improvizációs színház felszabadító erejével segít közelebb kerülni önmagatokhoz október 3. és 5. között. Az innovatív fesztiválon a társulattal pszichológusok – többek közt Almási Kitti, Tari Annamária és Szondy Máté – boncolgatnak érdekfeszítő témaköröket: az Ó utcában a függőségek, a kapcsolati játszmák, sőt még az AI is terítékre kerül, a szakemberek pedig a nézők gondolatai mentén elemeznek, empatizálnak és mutatnak alternatívát.

Elisabeth // Erkel Színház (2025. október 3., 4., 5., 10., 11., 12.)

Az Erkel Színházban most Sisié a főszerep: a megújult teátrum a világ egyik legsikeresebb musicaljét, az Elisabeth-et mutatja be október 3-án! A Habsburg császárné tragikus történetében megelevenednek a holtak, a boldogság egyszer csak ritka vendéggé válik, a sorsfordító események közepette Elisabeth pedig csupán egyetlen egy barátra számíthat – a Halálra. A bámulatos musical, mely 1992-es ősbemutatója óta sorra hódítja meg a világot jelentő deszkákat, ezúttal a magyar zenés színház krémjével enged betekintést egy olyan világba, ahol a szabadság utáni vágy bármikor gyilkos fegyverré válhat.

Tudj meg többet a színdarabról:

Népszínház Járdafesztivál (2025. október 4-5.)

Október 4-én és 5-én a Népszínház utca újra megtelik zenével, ízekkel, és a tánc örömével: negyedik alkalommal kerül megrendezésre ugyanis a Népszínház Járdafesztivál, amely a környék kulturális, művészeti és kulináris kínálatát vonultatja fel az utca csaknem teljes hosszában, koncertekkel és kóstolókkal fűszerezve. A közösségformáló esemény célja, hogy minél többen felfedezzék maguknak Budapest legszínesebb városrészét.

Tovább a Facebook-eseményre >>

VII. Ferihegyi Ikarus Találkozó // Aeropark (2025. október 4-5.)

A hagyomány töretlenül folytatódik és immáron hetedik alkalommal kerül megrendezésre a Ferihegyi Ikarus Találkozó az Aeroparkban. Október 4. és 5. között a magyar járműgyártás legikonikusabb autóbuszai, járműbemutatók, szimulátorok, nosztalgiarepülés és ezernyi izgalom költözik a repülőmúzeumba.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Retro nap a Memento Parkban (2025. október 5.)

Múltidéző programok garmadája színesíti október első vasárnapját a Memento Parkban. Október 5-én a szoborpark megtelik élettel és parádés vetélkedők, lebilincselő előadások, retro garázsvásár, autóbemutató, valamint izgalmas nappali és záróra utáni tárlatvezetések biztosítják az önfeledt kikapcsolódást.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Spinoza Zsidó Fesztivál (2025. október 7-23.)

A zsidó kultúra legkiemelkedőbb alkotói sorakoznak fel a Spinoza Színházban, ahol október 7. és 23. között minden este 19 órától fantasztikus programok várják a látogatókat. Jegyet válthatunk számos változatos műfajú színházi előadásra – a monodrámától a politikai kabaréig –, sor kerül zenés estre, klezmerkoncertre, fotókiállításra, illetve dokumentum- és játékfilmvetítésre is. A színvonalas és gazdag programban három premier is helyet kapott.

Tovább az esemény weboldalára >>

Jazz & Wine // Time Out Market (2025. október 7., 14., 21., 28.)

Az érzéki jazz és a finom borok szerelmeseinek ajánljuk figyelmébe a főváros újhullámos gasztropiacát, ahol minden kedd este lesz lehetőség áldozni az élvezetek oltárán. A 18 és 21 óra között megrendezésre kerülő Jazz & Wine eseményen kiváló koncertek emelik magasabb szintre a remek borok élményét.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Őszi Margó Irodalmi Fesztivál // Nemzeti Táncszínház (2025. október 9-12.)

A hazai és nemzetközi könyvpiac friss ínyencségei várják az irodalom rajongóit az Őszi Margón, ahol számos szerző dedikálást is vállal, valamint izgalmas pódiumbeszélgetéseken vesz részt. Október 9. és 12. között a Nemzeti Táncszínház épületében a külföldi sztárírók mellett találkozhatunk többek között Háy Jánossal, Rakovszky Zsuzsával, Szilasi Lászlóval és Tisza Katával is. Szintén a Margón adják át a legjobb első prózakötet szerzőjének járó díjat.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szemrevaló Filmfesztivál // Művész mozi (2025. október 9-19.)

A Szemrevaló Filmfesztivál tizenegy napos rendezvényén október 9. és 19. között változatos témák kerülnek főszerepbe: a filmhét a német nyelvterületről származó legfrissebb alkotásokat vonultatja fel a filmek szerelmesei előtt. A Teréz körúti Művész mozi termeiben ebből az alkalomból 10 alkotást tekinthet meg a nagyérdemű, melyek között szerepel a Marielle mindent tud, az Oscar-nevezett Páva – Valódi vagyok?, a Frieda ügye, a Miroirs No 3., de a program része a Gépek tánca is.

Tovább az esemény weboldalára >>

360 Design Budapest // Budai várnegyed (2025. október 9-19.)

Október 9. és 19. között hatodik alkalommal kerül megrendezésre az ingyenesen látogatható 360 Design Budapest, ahol a hazai és regionális design legjava kerül bemutatásra. A közép-európai kortárs designt és művészeteket felvonultató tárlat célja, hogy felhívja a figyelmet a design mindennapokban betöltött szerepére, miközben innovatív, fenntartható irányokat mutat a designtudatos célközönség számára. Továbbá megteremti a nemzetközivé válás lehetőségét a hazai és a környező országok formatervezőinek és művészeinek. A színes kiállítást programok is kísérik, melyek előzetes regisztrációhoz kötöttek.

Tovább az esemény weboldalára >>

Liszt Ünnep // több helyszínen (2025. október 9-22.)

Liszt Ferenc öröksége a mai napig inspirálóan hat a művészekre, ennek pedig mi magunk is szemtanúi lehetünk október 9. és 22. között a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztiválon, amelyet idén is világsztárok előadásai is színesítenek a több helyszínen – többek között a Müpában és a Magyar Zene Házában – zajló rendezvényen. A zenei örömünnep idén ötödik alkalommal kerül megrendezésre, hogy megmutassa mindazt a szenvedélyt és kreativitást, melyet a magyar virtuóz eleven szellemisége tükröz.

Tovább a weboldalra >>

Sajt- és sörkóstoló // FIRST Taproom (2025. október 9., 16., 30.)

Októberben izgalmas kóstolóestekkel kecsegtet a Váci úton található FIRST Taproom. Sajt- és sörkóstoló eseményeiken megízlelhetitek, milyen izgalmas, új ízpárosításokat tartogat e két ínyencség. Az már csak hab a tortán, hogy kivétel nélkül minden tétel hazai kistermelők munkáját dicséri.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Dr. Limpár Imre pszichoedukációs előadásai // több helyszínen (2025. október 9., 18., 21.)

Október folyamán három alkalommal is részt vehetünk Dr. Limpár Imre, tanácsadó szakpszichológus előadásain, amely alkalmak hozzájárulnak az egyéni fejlődéshez és segítenek megtalálni az utat önmagunkhoz. Október 9-én, Az élet ára- Pénzügyeink pszichológusi szemmel című előadás keretében Dr. Limpár Imre vizsgálni fogja, hogy mik a túlköltésünk okai és lehetséges ellenszerei, hogy mik a felhalmozás pszichés mozgatórugói, valamint arra is kitér, hogy hogyan vezetnek meg minket a különböző marketing- és sales trükkökkel nap, mint nap. Október 18-án a halogatás jelenségét veszi górcső alá és a Halogatás pszichológiája című előadásával segít megtalálni az ebből kivezető utat különféle praktikákkal, technikákkal és metodikákkal. Október 21-én pedig az életmódváltásé a főszerep, a Hogyan legyél végre a helyeden? című előadás során megtudhatjuk, hogy hogyan találhatjuk meg önmagunkat vagy hogyan találhatunk vissza önmagunkhoz a nehéz helyzetekben is, hiszen a testi-lelki egyensúly elengedhetetlen egy boldog élethez.

Tovább az esemény Facebook-oldalára >>

12. Kürtőskalács Fesztivál // Fővárosi Állat- és Növénykert (2025. október 10-12.)

Októberben immár 12. alkalommal kerül megrendezésre az ínyencek és édesszájúak legjobban várt őszi gasztroeseménye, a Kürtőskalács Fesztivál. Október 10. és 12. között nem kevesebb, mint 10 stand kínálja majd a legfinomabb, hagyományosan készített kürtőskalácsokat és kürtősdesszerteket. A fesztivál felejthetetlen hangulatáról nem kevesebb, mint 3 színpad, 6 helyszín és temérdek program fog gondoskodni a Fővárosi Állat- és Növénykert teljes, illetve a Biodóm kijelölt területén.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Ünnepel a B32 Galéria és Kultúrtér (2025. október 10. – november 28.)

Rendhagyó kiállítással ünnepli tizedik szülinapját a Bartók Béla úti B32 Galéria és Kultúrtér. Az október 10. és november 28. között látogatható kiállítás megnyitójának résztvevőit különleges tárlatvezetés is várja, hiszen Csurka Eszter képzőművész, Varga Ádám színész és Kollár-Klemencz László zenész-író vezetik körbe az érdeklődőket, amit a helyhez köthető személyes történeteikkel fűszereznek meg.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Candide // Nemzeti Színház (2025. október 10., 11., 12.)

Egy örök érvényű szatíra, mely a mai napig provokál, kizökkent, és kérdések százait veti fel: Voltaire Candide-ja ezúttal a Nemzeti Színházban mutatja meg, mi is az a radikális optimizmus! Na de lehet egyáltalán még optimistának lenni manapság? És különben is, mihez kezdjünk a világgal? Utóbbira főhőseinknek Isztambulban egy bölcs mufti csak annyit mond, ez nem a ti dolgotok. Aztán a különös társaság kertet művel… Alekszandar Popovszki legújabb rendezése októberben három alkalommal is kihívások, kegyetlenségek, na meg persze nevetések közepette keresi azt a bizonyos fényt az emberi létben.

Tovább az esemény weboldalára >>

PONT Fesztivál // Múzeumkert (2025. október 11.)

Október 11-én a világ egy újabb szeletét ismerhetjük meg mélyebben a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében: a Pont Fesztivál keretében ezúttal Szerbia kincsei kerülnek terítékre. Lesz kolo táncház és gusle hangszerbemutató – mindkettő igazi kuriózum, hiszen az UNESCO világörökségi listájára is felkerültek –, valamint több családi program és workshop, este pedig a Džumbus Trio – Básits Branka, illetve Bojan Krstić és zenekara felelnek a hangulatért.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Isolation Budapest // Akvárium Klub (2025. október 11.)

Idén negyedik alkalommal, október 11-én rendezik meg a Müpa, a Liszt Ünnep és az Akvárium Klub közös fesztiválját – utóbbi szolgál egyben a rendezvény helyszínéül is. A hangsúly ezúttal is a hazai és nemzetközi underground zenei kultúra bemutatása kerül – a soul-, jazz- és indie-szcéna rajongóit olyan fellépők örvendeztetik meg, mint Jordan Rakei, Okay Kaya, Martin Luke Brow, Yellow Days vagy éppen a madridi Hinds.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szabó Magda-nap // MOM Kulturális Központ (2025. október 11.)

Október 11-én felolvasásokkal, vetítésekkel emlékeznek a 108 éve született, sokszorosan díjazott magyar írónőre, Szabó Magdára. A MOM Kulturális Központban tartott rendezvényen közreműködik többek között Juhász Anna, illetve Pindroch Csaba és Verebes Linda. A Szabó Magda-díjakat is ekkor adják át.

Tovább az esemény weboldalára >>

Ramazuri // Magyar Zene Háza (2025. október 11.)

A zene világnapja alkalmából, október 11-én a Magyar Zene Háza rendhagyó zenei barangolót szervez. Ezen a napon az épület legkülönbözőbb pontjain lesz lehetőség bábszínházzal, költészettel, filmmel és mesemondással ünnepelni, sőt, a több helyszínt meglátogatók apró ajándékkal is gazdagabbak lesznek!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Őszi Old Timer Show (2025. október 11-12.)

Október 11. és 12. között megnyílik az old timer autók szerelmeseinek Mekkája a XIII. kerületben. Az Old Timer Show őszi kiadásán 500 válogatott jármű megtekintésére nyílik lehetőség, amit Magyarországon még nem látott külföldi darabok színesítenek. A kicsiket ráadásul ingyenes gyermekprogramok várják.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Szüreti családi nap // Várkert Bazár (2025. október 12.)

Mi sem tökéletesebb alkalom az őszi hangolódásra, mint az október 12-én megrendezésre kerülő Szüreti családi nap a Várkert Bazárban! A család apraja-nagyját egész napos ingyenes programokkal, zenével, bábszínházzal, mondókázással, kézműves foglalkozásokkal és interaktív játékokkal várják.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Háztörténeti séta a 125 éves Benczúr Házban (2025. október 12.)

Október 12-én szubjektív háztörténeti séta keretében ismerhetitek meg közelebbről a 125 éves Benczúr Házat. A vezetett séta több remek témát is érint: az építtető Stern család történetét, a történelem eseményeinek hatását az épület sorsára, de szó esik majd Róth Miksáról és Marmorek Oszkárról is. Az ingyenes, de regisztrációhoz kötött sétán még ha egy rövid időre is, de ízelítőt kaphattok a századforduló hangulatából.

Tovább az esemény weboldalára >>

Családi nap a Lovardában // Csikós udvar (2025. október 12.)

Egy napra valódi múltidéző élményparkká változik a Csikós udvar és a Lovarda: többek között arcfestés, pónilovaglás, kézműves sarok, makettkiállítás, zenés foglalkozások és huszáros kiképzés várják a kicsiket és nagyokat október 12-én, vasárnap a Budai Vár szívében. A toborzó vagy a harcászati bemutató a történelem rajongói számára lehet izgalmas, míg a kulináris élvezetekről a Főőrség Étterem csapata gondoskodik. A programokon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Duo Libera // Madách Színház (2025. október 14.)

Október 14-én egy exkluzív Duo Libera koncerten vehetünk részt, amely kelet és nyugat találkozásának ad teret Ádám Eszter operaénekesnő és kvartettje, valamint az argentin gitárművész Juan Pablo Esmok Lew közös előadásában. Az eseménynek a patinás Madách Színház Tolnay Szalonja ad otthont, ahol 18 órakor kezdetét veszi egy felejthetetlen zenei utazás.

Tovább az eseményre >>

Soroksári Művészeti Fesztivál // több helyszínen (2025. október 15-19.)

Október 15 és 19. között Soroksáron is felpezsdül a kulturális élet a Táncsics Mihály Művelődési Ház szervezésében. A több helyszínen is elsősorban lokális fellépőket felvonultató programsorozat keretében bemutatkozik a helyi zeneiskola, a német nemzetiségi táncegyesület, illetve megtekinthetünk két kiállítást. 18-án este pedig a Swing a la Django zenekar csatlakozik vendégfellépőként a fesztiválkoncerthez a művelődési ház színpadán.

Tovább a Facebook-eseményre >>

A Hallgatás Napja // Budapest Music Center (2025. október 16.)

Jó hír a zeneimádóknak: hazánk egyik vezető nagyzenekara, a Concerto Budapest október 16-án egész napos kortárs zenei fesztivált rendez a Budapest Music Centerben! Az idei Hallgatás Napján garantált a fesztiválhangulat, a felhőtlen kikapcsolódás, na meg a cseppet sem hétköznapi zenei felhozatal.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Art Market Budapest // MTK Sportpark (2025. október 16-19.)

Budapest nemzetközi kortárs képzőművészeti vására október 16. és 19. között várja az újszerű, inspiráló művészeti tartalmak iránt érdeklődőket az MTK Sportparkban. Az Art Market 2011 óta referenciapontnak számít a térség művészeti életében: eddig 5 kontinens több mint 50 országából érkeztek kiállítók.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Vörös Neon megnyitó (2025. október 17.)

Október 17-én nyit a Vörös Neon, a Kultúrbrigád társulatának új, kétszintes mulatója a Dob utca 1. szám alatt. A bár és színházi tér napközben finom kávéval és ínycsiklandó falatokkal, este pedig kortárs varieté előadásokkal, kabaréval, stand uppal, zenés-táncos és irodalmi programokkal inspirálja a vendégeket, különleges, gondolkodtató és szórakoztató soirée-kkal gazdagítva Budapest kulturális szcénáját.

Tovább az esemény weboldalára >>

Lampion Fesztivál // Fővárosi Állat- és Növénykert (2025. október 17. – 2026. február 22.)

Világ körüli utazásra invitál a kínai hagyományokon alapuló Lampion Fesztivál: a kínai Zigong városából érkező mesterek óriási, színes textillel borított LED-lampionokkal keltik életre Európa, Ázsia, a Közel-Kelet, Afrika, Dél-Amerika, Észak-Amerika és Óceánia veszélyeztetett állatait, melyeket az adott régióra jellemző, szimbolikus motívumok díszítenek. Az Állatkertben kialakított installáció október 17-től február 22-ig látogatható, péntektől vasárnapig, záróra után.

Tovább az esemény weboldalára >>

Garden of Lights // ELTE Füvészkert (2025. október 17-től)

Október 17-én ismét ragyogással telik meg az ELTE Füvészkert, ami garantáltan bearanyozza majd az egyre sötétebb estéket. A népszerű Garden of Lights fénykiállítás legújabb szívmelengető története idén egészen Sohaországig repít benneteket, ahol a csintalan kisfiú, Pán Péter kalandjait kísérhetitek végig. A káprázatos séta során sellőkkel, tündérekkel, indiánokkal és kalózokkal is találkozhattok és lehet, hogy még az örök fiatalság titkát is megismerhetitek.

Ötcsillagos bevonulás // Bem József tér (2025. október 18.)

Október 18-án egy frekventált, ellenben titokzatos tér fedi fel titkait Budán. A sétán ezúttal a Bem József tér története elevenedik meg és a téren sok éven át romosan álló épületé, mely valaha laktanya, iskola, hadikórház, sőt még tömeggyilkosságok helyszíne is volt. A séta többek között ezt a történetet göngyölíti fel, de szó esik majd az említett épület helyén ma álló, titkokkal teli ötcsillagos szállodáról, melynek tereit a résztvevők be is járhatják.

Tovább az esemény weboldalára >>

Holle anyó // Fővárosi Nagycirkusz (2025. október 18-tól)

A Fővárosi Nagycirkusz idén karácsonyra az egyik legszebb és legismertebb Grimm-mesét varázsolja a közönség elé. A szorgos és a lusta lányról szóló Holle anyó meséje október 18-tól lesz látható egészen december végéig bezárólag. Jegyek már kaphatók!

Tovább a jegyvásárlásra >>

A középkori vár napja // BTM Vármúzeum (2025. október 19.)

Október 19-én hagyományosan a Budai Vár középkori időszaka kap főszerepet: különleges tárlatvezetések, középkori zene, élő történelmi bemutatók és látványos felvonulás várja ezen a napon a látogatókat. A hagyományőrző programok mellett az ünnepélyes hangulatról zászlóforgatók, vigasságról vásári komédiások gondoskodnak majd.

Tovább az eseményre >>

Morcheeba // Barba Negra (2025. október 22.)

A legendás triphop formáció – amely magától értetődő természetességgel hozza közös nevezőre a lounge-, a dub- és a bluesból kölcsönzött elemeket – májusban mutatta be legújabb, Escape The Chaos című lemezét. Október 22-én a Barba Negrában a magyar közönség is megismerkedhet a friss dalokkal.

Tovább az esemény weboldalára >>

Lumina Park // Margitsziget (2025. október 22. – 2026. március 1.)

Október 22-től újra színes fényárban úszik az esti Palatinus Strand: immár negyedik alkalommal tér vissza az őszi-téli időszak egyik leglátványosabb programja, a Lumina Park. A Varázsvilág névre hallgató káprázatos fénykiállítás csodás tájakra és mesebeli világokba kalauzol el minket, óriási figurák, varázslatos fényalagút és színes fényjátékok kíséretében, minden nap sötétedéstől 21 óráig, egészen március elsejéig.

Tovább az esemény weboldalára >>

Oleanna // Centrál Színház (2025. október 22., 31.)

A Centrál Színház őszi műsorát is színesíti kortárs dráma: David Mamet története Puskás Samu rendezésében enged betekintést a neves professzor és fiatal tanítványa közti párharcba. A vád? Szexuális zaklatás. Az Oleanna egyszerre jelenít meg egy háborút, melyet a származási különbségek robbantanak ki, és azt a kirajzolódó szabályrendszert, mely új megvilágításba helyezi férfiak és nők viszonyát. Áramütésszerű történet, pattanásig feszülő idegek… Mindezt Hermányi Mariann és Szabó Kimmel Tamás bravúros alakítása teszi igazán felejthetetlenné, októberben és novemberben két-két alkalommal.

Tovább az esemény weboldalára >>

A legjobb őszi színházi előadásokat itt találjátok:

Glass of Jazz // Budapest Jazz Club (2025. október 23.)

Október 23-án pontosan 23. alkalommal kerül megrendezésre a méltán nagy népszerűségnek örvendő Glass of Jazz. A színvonalas eseménynek stílusosan a pezsgő Budapest Jazz Club ad otthont, ahol a nagyszerű borok mellé még nagyszerűbb jazzmuzsika jár. Ennél jobb párosítást nehezen tudnánk elképzelni!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Séta a Kozma utcai zsidó temetőben (2025. október 26.)

Október 26-án a hosszúlépés.járunk? csapatával közösen indulhattok felfedezőútra Budapesten. A hely, ahova ezúttal vezetett séta alkalmával ellátogathattok nem más, mint a Kozma utcában található legnagyobb fővárosi zsidó temető. A 19. század végén létrehozott kert mára hatalmas területen alkot zegzugos labirintust, ahol puritán sírkövek és színpompás kripták között tehettek izgalmas, ismereteket bővítő sétát.

Tovább az esemény weboldalára >>

Katy Perry // MVM Dome (2025. október 27.)

Minden idők egyik legnépszerűbb előadója, Katy Perry feledhetetlen popslágerekkel – mint az I Kissed a Girl vagy a Firework – 15 év után ismét visszatér Budapestre, hogy a legnagyobb slágereiből összeállított, látványos új showjával táncoltasson meg mindenkit 2025. október 27-én, az MVM Dome-ban.

Tovább az eseményre >>

Paganini: 24 caprice // Budapest Music Center (2025. október 27.)

Bodor János nem kisebb dologra vállalkozik október 27-én, mint hogy „megmássza” a hegedűsök Mount Everestjét: a zenész teljes egészében eljátssza az „ördög hegedűse”, azaz Niccolò Paganini virtuóz Caprice-sorozatát. Az egyedülálló expedícióra a Budapest Music Center Koncerttermében kerül sor.

Tovább az esemény weboldalára >>

Ars Nova Sacra: Mindenszentek // MOM Kulturális Központ (2025. október 28.)

A nagy múltú Ars Nova Sacra Énekegyüttes mindenszentek alkalmából csodás előadással segít átszellemülni, és igazán átélni az ünnep varázsát. A civil énekeseknek hála október 28-án a MOM Kulturális Központban reneszánsz, kortárs és a cappella művek egyaránt felcsendülnek, hogy kellőképp elmélyülhessünk.

Tovább az esemény weboldalára >>

Filmrendezők Viadala // Momentán Improvizációs Színház (2025. október 31.)

Október 31-én ismét színpadra áll a Momentán Társulat, hogy egy szórakoztató, improvizációs est keretében idézze meg a filmek és a filmrendezés világát, ráadásul halloweeni kiadásban! A téma adott: nincs olyan, akiknek legalább egyszer ne jutott volna eszébe, hogy filmrendező legyen. Ennek apropóján a társulat tagjai filmrendezők bőrébe bújnak, a négy különböző filmjelenet közül – a közönség segítségével -, végül csak egy marad, amihez befejezést improvizálnak.

Tovább az esemény weboldalára >>

Gyásztól a vigaszig // Magyar Zene Háza (2025. október 31.)

Mácsai Pál színész és Balog Alexandra zongorista irodalmi-zenei estje október 31-én a Magyar Zene Házában varázsolja el a közönséget. Egy műsor, amelyben Chopin, Schubert, Brahms zenéje és Kosztolányi Dezső, József Attila, Weöres Sándor, Orbán Ottó, Petri György költészete lépnek párbeszédbe egymással.

Tovább az esemény weboldalára >>

A programok tárháza esős időben is végtelen: