6 fenomenális színházi előadás idén ősszel, amitől leesik az állatok

Javában dübörög a 2025/26-os színházi évad, mi pedig csak pislogunk a műsorra tűzött előadások láttán. Kortárs drámák, világhírű musicalek és egyedülálló premierek… A választás nehezebb, mint valaha, ám összegyűjtöttük a legjobbakat, hogy olyan tartalmas estéitek lehessenek, mint még soha!

Elisabeth // Erkel Színház (2025. október 3., 4., 5., 10., 11., 12.)

Az Erkel Színházban most Sisié a főszerep: a megújult teátrum a világ egyik legsikeresebb musicaljét, az Elisabethet mutatja be október 3-án! A Habsburg császárné tragikus történetében megelevenednek a holtak, a boldogság egyszer csak ritka vendéggé válik, a sorsfordító események közepette Elisabeth pedig csupán egyetlen egy barátra számíthat – a Halálra. A bámulatos musical, mely 1992-es ősbemutatója óta sorra hódítja meg a világot jelentő deszkákat, ezúttal a magyar zenés színház krémjével enged betekintést egy olyan világba, ahol a szabadság utáni vágy bármikor gyilkos fegyverré válhat.

Az örökség // Jurányi Ház (2025. október 4.)

Orvoshiány, tanárhiány… A magyar vidék mindennapjai október 4-én egy fiatal gyermekorvos szemszögéből tárulnak elénk. Schwechtje Mihály többszörösen díjazott kortárs drámájának címszereplője, miután anyja halálát követően áttette székhelyét Németországból Borsodba, akarva-akaratlanul is szembesül a rideg valósággal. Az örökség egyhamar teherré válik, hiszen nem csupán a gyermekorvosi praxist, hanem a múlt és a családi viszonyok tisztázását is magában foglalja, a legkevésbé sem ideális körülmények közepette. A Füge Produkció kortárs előadásához a Jurányi Háznál jobb helyszínt elképzelni sem tudnánk.

Candide // Nemzeti Színház (2025. október 10., 11., 12.)

Egy örökérvényű szatíra, mely a mai napig provokál, kizökkent, és kérdések százait veti fel: Voltaire Candide-ja ezúttal a Nemzeti Színházban mutatja meg, mi is az a radikális optimizmus! Na de lehet egyáltalán még optimistának lenni manapság? És különben is, mihez kezdjünk a világgal? Utóbbira főhőseinknek Isztambulban egy bölcs mufti csak annyit mond, ez nem a ti dolgotok. Aztán a különös társaság kertet művel… Alekszandar Popovszki legújabb rendezése októberben három alkalommal is kihívások, kegyetlenségek, na meg persze nevetések közepette keresi azt a bizonyos fényt az emberi létben.

Oleanna // Centrál Színház (2025. október 22., 31., november 13., 23.)

A Centrál Színház őszi műsorát kortárs dráma is színesíti: David Mamet története Puskás Samu rendezésében enged betekintést a neves professzor és fiatal tanítványa közti párharcba. A vád? Szexuális zaklatás. Az Oleanna egyszerre jelenít meg egy háborút, melyet a származási különbségek robbantanak ki, és azt a kirajzolódó szabályrendszert, mely új megvilágításba helyezi férfiak és nők viszonyát. Áramütésszerű történet, pattanásig feszülő idegek… Mindezt Hermányi Mariann és Szabó Kimmel Tamás bravúros alakítása teszi igazán felejthetetlenné, októberben és novemberben két-két alkalommal.

Mindent bele, avagy a lelkek nyugalma // Átrium (2025. október 27., november 25.)

Generációs kíntorna két szerzőre és három színészre… a Delta Produkció olyan kísérletet hajt végre, mint még soha! Miután Németh Gábor és Biró Zsombor Aurél alaposan beleásta magát a korosztályok közti ellentétek és hasonlóságok témájába, megszületett egy vadonatúj, ízig-vérig kortárs magyar darab. A Mindent bele, avagy a lelkek nyugalma Keresztes Tamás rendezésében, Kádár Kinga, Mucsi Zoltán és Olasz Renátó játékával mesél arról október 27-én és november 25-én, hogyan is kommunikálunk egymással mi, akik teljesen máshogy éljük a mindennapjainkat, mégis együtt ülünk le a vasárnapi ebédhez.

A színházcsináló // Átrium (2025. november 15., 16.)

November 15-én és 16-án az Orlai Produkció lerántja a leplet mindarról, ami a kulisszák mögött zajlik: Alföldi Róbert ezúttal Thomas Bernhard rögeszmés hőseként enged betekintést a függöny túloldalának titkaiba. A friss bemutatóban Bruscon, a Nemzet Színésze társulatával vidékre érkezik, hogy aztán szemrebbenés nélkül belekössön, amibe csak lehet. A színházcsináló tulajdonképpen nem más, mint egy hatalmas színházi stand up, melyet Alföldi játéka mellett Búza Tímea, László Lili, Németh Áron Valentin és Ficzere Béla alakítása, valamint Pelsőczy Réka rendezése koronáz meg az Átrium színpadán.

