Grandiózus zenei fesztivál költözik Gödöllő ragyogó kastélyának falai közé idén ősszel

A Gödöllői Királyi Kastély, mint az egyik legnépszerűbb hazai turisztikai célpont évek óta magyar és nemzetközi mércével mérve is magas színvonalú időtöltést nyújt minden korosztály számára.

A gödöllői Liszt Fesztivál a Gödöllői Királyi Kastély 23 évvel ezelőtt alapított zenei fesztiválja, nemcsak a világhírű magyar zeneszerző páratlan életműve előtt tiszteleg, hanem a történelmi falak között a kastély adottságait ötvözve egy, a nemzetközi zenei életben is számontartott kulturális és művészeti fesztiválnak is állandó helyszíne kíván lenni.

A LISZT ÉS KORA – XXIV. Gödöllői Liszt Fesztiválon a korábbi hagyományokat folytatva a magyar zenei élet legkiemelkedőbb előadóművészei lépnek fel október 18. és november 2. között. A fesztivál tehát idén is közel egy hónapon át vonultatja fel a különféle tematikára épített programokat.

Debütáló fiatal tehetségek

Az esemény credója, hogy a fiatal tehetségek minél nagyobb arányban kaphassanak bemutatkozási és tapasztalatszerzési lehetőséget. Ezt erősítendő, idén is folytatódik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium hallgatóinak nagy sikerű ciklikus rendezvénysorozata.

A jubileumi XX. Liszt Fesztivál idején lefektetett célkitűzések, a nemzetközi partneri és intézményi együttműködések bővítése az idei programokban is domináns szerepet kap. A vilniusi Liszt-verseny, vagyis Lisztuania első helyezettje, illetve a Litván Liszt Társaság és a Litván Filharmónia képviseletében a Magyar Érdemkereszttel is kitüntettet Muza Rubackytet is az idei fellépők között köszönthetjük.

A XXIV. Gödöllői Liszt Fesztivál teljes programja átgondolt szimbiózisban áll a kastély állandó és időszaki kínálatával, egyfajta összművészeti, a magaskultúra iránt fogékony, generációkon átívelő, akár egy teljes napot magába foglaló időtöltést biztosítva mindenkinek.

A Liszt Fesztivál programját ide kattintva érhetitek el, míg a fesztivál otthonául szolgáló kastélyról ezen a linken tudhattok meg többet.

Különleges koncertnek lesz otthona a Zeneakadémia is ősszel: