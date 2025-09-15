Különleges születésnapi koncertnek ad otthont a Zeneakadémia idén ősszel

„Zseniális fiatalokról” szólt a kritika 1990 tavaszán. Ekkor mutatkozott be a nyilvánosság előtt a Purcell Kórus, Vashegyi György pedig alig egy év múltán életre hívta másik együttesét, az Orfeo Zenekart is. (x)

Rendszerváltoztató évek voltak ezek – a hazai zenei életben is, hiszen az alig huszonéves karmester alapításai révén új szellemiség, a historikus előadásmód magasabb szintű igényessége jelent meg a koncerteken, majd a lemezfelvételeken is. Innentől kezdve párhuzamosan folyt a művészi közösség és a befogadásra nyitott közönség nevelése, valamint az újabb és újabb művek felfedezése-felfedeztetése.

A bécsi barokk ünnepelt mestereinek dallamai

Október 4-e estéjén a Zeneakadémia nagytermében ennek a három és fél évtizedes történetnek, a két együttes kultúraformáló teljesítményének a megünneplésére nyílik majd lehetőség az összevont születésnapi koncerten. Te Deum – a címbe beleérthetjük az előadókat és a közönséget egyaránt megillető hála kifejezését, míg maga a műsor újra érzékletessé teszi majd Vashegyi György oly markáns repertoárbővítő és ízlésformáló tevékenységét.

A koncerten felhangzó egyházzenei és világi művek olyan szerzőktől (Antonio Caldarától, Francesco Bartolomeo Contitól, Johann Joseph Fuxtól és Jan Dismas Zelenkától) valók, akik a saját korukban a bécsi barokk ünnepelt mesterei voltak, ám ma a megérdemeltnél jóval kevesebben ismerik a munkásságukat.

Márpedig a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar fönnállása óta számos ilyen alkotót felfedeztetett már velünk, franciákat, németeket és olaszokat egyaránt. Most olyan mesterek vannak soron, akik a 18. század első felében, túlnyomórészt a császári udvar megbecsült muzsikusaiként alkottak, III. Károlyt, vagyis Mária Terézia édesapját szolgálva. Őket tekinthetjük Haydn zenei felmenőinek, műveik máig őrzik frissességüket.

Ezt is megtapasztalhatjuk majd az október 4-i hangversenyen, miközben láthatjuk, hogy Vashegyi György és két együttese most is éppoly fiatal és lendületes, mint három és fél évtizede.

A koncertről további részletek és jegyvásárlási információ a Zeneakadémia honlapján ide kattintva található.

Ezeket a koncerteket sem érdemes kihagyni idén ősszel: