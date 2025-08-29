11 kihagyhatatlan koncert és program a klasszikus zene szerelmeseinek 2025 őszére

Az őszi feltöltődés elképzelhetetlen klasszikus zene nélkül. Még szerencse, hogy tucatnyi koncerten élvezhetitek a mesés dallamok pihentető élményét! Ifjú tehetségek megmérettetése, élőzenés filmvetítés, cseh dallamok és megannyi évadnyitó koncert – íme, a legjobb zenei élmények 2025 őszére.

Budapesti Nemzetközi Csellóverseny // Zeneakadémia (2025. szeptember 8-14.)

Ismerjétek meg a világ legjobb fiatal csellistáit, és éljétek át a versenyek izgalmát, miközben mesés dallamokban lubickoltok egy lélegzetállító helyszínen! Mindezt a Filharmónia Magyarország Budapesti Nemzetközi Csellóversenyének fináléján, szeptember 8-tól 14-ig, a Zeneakadémián tehetitek meg. A grandiózus versenyre 135 csellista jelentkezett a világ különböző tájairól, ám ide már csak a legjobbak kerülhettek be. A tehetségekre három forduló vár: az elődöntőben szólóban és zongorával játszanak, a középdöntőben ismert csellóversenyek lesznek terítéken, míg a döntősöknek a csellóirodalom legnehezebb darabjaival kell majd megbirkózniuk. Csillogó szemű tehetségek, muzikális izgalmak és a legújabb zenei trendek – ezt a megmérettetést igazán kár lenne kihagyni! (x)

Bővebb információ >>

Mozart-expedíció // Müpa (2025. szeptember 9-13.)

Vajon miért ejt rabul mindenkit még ma is Don Juan? A legendás nőcsábász titkaira a Budapesti Fesztiválzenekar és a Müpa közös minifesztiválján derül fény. A Mozart-expedíció szeptember 9. és 13. között opera- és táncelőadások, irodalmi programok és filmek mentén rántja le a leplet a szoknyavadászról.

Bővebb információ >>

Ars Sacra Fesztivál // több helyszínen (2025. szeptember 13-21.)

Szeptember 13. és 21. között csodás templomok, múzeumok, galériák és közösségi terek falai zenétől, inspiráló gondolatoktól, irodalomtól és képzőművészettől lesznek hangosak. Az Ars Sacra Fesztivál idén is több száz ingyenes programmal teremti meg a belső elcsendülés és a művészet páratlan harmóniáját.

Bővebb információ >>

Évadnyitó koncert // Karmelita (2025. szeptember 20.)

A Karmelitában igazán megadják a zenei évadnyitás módját: a páratlan helyszínen szeptember 20-án Várdai István és a Liszt Ferenc Kamarazenekar évadnyitó koncertjében merülhettek el. Az érzelmek sokszínűségét ünneplő muzsikát Cakó Ferenc a világon egyedülálló, zenére komponált homokanimációja fogja kísérni.

Bővebb információ >>

Shakespeare Festival // Zeneakadémia (2025. szeptember 21.)

Különleges fesztiválon vehettek részt szeptember 21-én a Zeneakadémia nagytermében: a Budafoki Dohnányi Zenekar jóvoltából aznap este minden Shakespeares-ről fog szólni! Strauss, Sosztakovics, Verdi és még sok más kiváló zeneszerző művei kalauzolnak el a bárd világába, Hollerung Gábor dirigálásában.

Bővebb információ >>

Új világ // Zeneakadémia (2025. szeptember 26.)

Jelentős mérföldkőhöz érkezett a MÁV Szimfonikus Zenekar: szeptember 26-i évadnyitó hangversenyük a zenekar 80. születésnapját ünnepli! A jubileumi koncert igazi örömünnepek ígérkezik, mely egyszerre tiszteleg a zene és a vasút világának összefonódó története, valamint az alapító MÁV Magyar Államvasutak Zrt. előtt. A műsort Dvořák címadó szimfóniája mellett még egy ősbemutató és egy trombitaverseny hazai bemutatója is színesíti – ezt a jeles alkalmat kár lenne elmulasztani a Zeneakadémián!

Bővebb információ >>

Csehország varázslatos dallamai // MTA Díszterem (2025. október 14.)

Idén ősszel még Csehország varázslatos dallamai is felcsendülnek Budapesten: a népszerű műveket a Korossy Kvartett, Fürjes Anna Csenge és Csehország kiemelkedő zongoraművésze, Ivo Kahánek előadásában hallhatjátok a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében. Az biztos, hogy a lehengerlő muzsikát mindenki a magáénak fogja érezni október 14-én!

Bővebb információ >>

Haydneum Őszi Fesztivál // több helyszínen (2025. november 6-9.)

Immár 5. alkalommal veszi kezdetét a Haydneum Őszi Fesztivál, mely 4 mesés budapesti helyszínen, 4 hangversenyen át hozza el francia, német, és olasz barokk szerzők remekműveit. Az eseményen természetesen a magyar régizenélés bástyái is tiszteletüket teszik: a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar is a neves előadók sorát színesítik.

Bővebb információ >>

Reneszánsz x Beatles // MOM Kulturális Központ (2025. november 9.)

Izgalmas zenei együttállások, meglepő hasonlóságok és gyönyörű különbségek! Van-e átjárás a műfajok közt? Mennyire szabad a zene, mennyire szabad a zenész és mennyire a közönség? Szabad-e a játék? Semmi komoly… Csak zene van. A madrigáloktól a Love me do-ig: így lehetne összefoglalni a Danubia Zenekar Semmi komoly-sorozat új bemutatójának műsorát, melyben 400 év távlatából felelgetnek egymásnak a szerelmes, féltékeny, ünneplő vagy épp elmélázó dallamok. A szünet után pedig mindenki kipróbálhatja magát egy Beatles-szám előadásával, élő szimfonikus zenekar kíséretével a szimfonikus karaoke keretein belül. Műsoron reneszánsz madrigálok és Beatles-dalok az Octovoice Énekegyüttes előadásában november 9-én, a MOM Kulturális Központban.

Bővebb információ >>

Vive la France! – francia klasszikusok ünnepe // Müpa (2025. november 15.)

A franciák tulajdonképpen mindenben jók vagy kiválóak a sajttól a fociig. Zenéjük százféle színe és illata mégsem jut el hozzánk mindig a maga teljességében. A Danubia Zenekar november 15-i koncertje a francia zene ünneplése is egyben, és bár mindent ők sem tudnak majd megmutatni a közönségnek, azért törekednek a lehető legnagyobbat harapni ebből az ínycsiklandó bagettből. A Művészetek Palotájában megelevenedő este chef-je és karmestere Hámori Máté, a csodás ének-épice felelőse pedig Micheller Myrtill lesz. Műsoron többek közt olyan nagyágyúk, mint Ravel, Berlioz, Debussy, Saint-Saëns, Bizet művei, valamint Ott Rezső francia sanzon- és kupléegyvelege Myrtill előadásában.

Bővebb információ >>

Macskafogó élőzenés filmvetítés // Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont (2025. november 15.)

Mindannyiunk kedvenc egerei és macskabanditái ezúttal élőzenével fűszerezve költöznek a vászonra! A Macskafogó ikonikus jeleneteit november 15-én egy különleges filmvetítésen izgulhatjátok végig, ahol a jól ismert karakterek mellett a zene is főszerepbe kerül méghozzá a Budapest Orchestra Project & Jazzation előadásában.

Bővebb információ >>

Zseniális színházi produkciókból sem lesz hiány idén ősszel: