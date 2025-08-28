5+1 kihagyhatatlan színházi előadás, amiről mindenki beszélni fog szeptemberben

Nyakunkon az ősz és vele együtt a 2025/26-os színházi évad kezdete. A nézőterek újra megtelnek csillogó szemekkel, a világot jelentő deszkákat jobbnál-jobb előadások veszik birtokba: az biztos, hogy a kedvenc fővárosi színházaitok idén szeptemberben is vastapstól lesznek hangosak!

A kétfejű fenevad // Városmajori Szabadtéri Színpad (2025. szeptember 7.)

A dátum Budavár visszafoglalásának ideje, a helyszín pedig? Amerre éppen egy kálvinista diák menekül az országban! A Miskolci Nemzeti Színház vendégjátéka szerelmes történetekkel átszőtt történelmi zűrzavart hoz idén ősszel a Városmajori Szabadtéri Színpadára. A kétfejű fenevad valóságos „történelmi panoptikum”: Weöres Sándor korábban betiltott drámája bravúros nyelvezettel, mély emberismerettel és fergeteges humorral fest képet egy átmeneti világ kaotikusságáról. Szeptember 7-én muzulmánok, keresztények, zsidók, bujkáló nemesek enyelgéseitől és szitkaitól lesz hangos a fővárosi éjszaka!

A vihar // Örkény István Színház (2025. szeptember 12., 13.)

Szeptember 12-én és 13-án különleges vendégelőadás érkezik az Örkény István Színház deszkáira: A vihar elsöprő sikere végre a fővárost is eléri! Bodó Viktor többszörösen díjazott rendezését sepsiszentgyörgyi színművészek játékával tekinthetitek meg – Shakespeare tollából. A történet során Prospero, a mágia erejével felvértezett uralkodó hatalmas tengeri vihart kavar, majd hajótöröttként látja viszont egykori ellenségeit és barátait. A magányos szigetet bonyodalmak sokasága forgatja fel, a közönség pedig mese és valóság között lavírozva elmélkedhet a hatalom és a megbocsátás örökérvényű dilemmáin.

A testőr // Centrál Színház (2025. szeptember 13., 14., 18., 27.)

Az ismert színésznő egy fess testőrtisztre vágyik – ez pedig a közönség rekeszizmait is próbára teszi! A Centrál Színházban Schmied Zoltán bújik egyenruhába, hogy szeptember 13-án Balsai Mónival, Györgyi Annával és még több színművésszel karöltve Budapesten is bemutassák Ujj Mészáros Károly friss rendezését, A testőrt. Molnár Ferenc imádott komédiájában összekuszálódott szerelmi szálakból, bonyodalmakból, finom iróniából, na meg persze gondolatébresztő jelenetekből biztosan nem lesz hiány – a derűs történet még 115 évvel az ősbemutatója után is garantáltan elvarázsolja a nézőket a Centrál Színházban.

4:12 // Marczibányi Téri Művelődési Központ (2025. szeptember 14., 29.)

Ahogy azt már megszokhattátok, a Loupe idén ősszel sem hagy titeket gondolatébresztő színházi élmények nélkül. A független színházi társulás szeptemberben James Fritz provokatív drámáját is elhozza a Marczibányi Téri Művelődési Központ deszkáira: a 4:12 felkavaró története az online világ sötét oldalát jeleníti meg egy középiskolás fiú példáján keresztül. Lengyel Tamás, Gryllus Dorka, Váradi Gergely és Trill Beatrix ezúttal a digitális kor erkölcsi dilemmáit, a szülői felelősség és a sérülékeny személyes tér kérdéseit feszegetik – Horváth János Antal rendezése ennél aktuálisabb nem is lehetne.

Moonlight Pictures // Jurányi Ház (2025. szeptember 20., 21.)

A Jurányi Ház idén ősszel lebilincselő ősbemutatónak ad otthont. A Moonlight Pictures mindössze háromszereplős története egy fiúról és egy lányról szól – na meg a sebekről, melyeket feltép egy másik ember közelsége, és a szövetségről, amely képes elindítani a gyógyulás rögös útján. Podlovics Laura Mastercard Alkotótárs-díjas rendezése Kurta Niké, Georgita Máté Dezső és Katona László játékával keresi arra a választ, megéri-e benne maradni a kapcsolatban még akkor is, ha az elfáradt, sántít, ütött-kopott a ruhája, és már dohányzik is. Hiszen „we could be heroes, lelkem Iluskája!”

+1 Színház az otthonodban: 5. eSzínház Fesztivál (2025. szeptember 19-28.)

Mi történik, ha a színház kilép a jól megszokott falak közül, és beköltözik az otthonunkba? Szeptember 19. és 28. között bárki megtapasztalhatja: indul az 5. eSzínház Fesztivál, ahol a magyar színházi élet kiemelkedő előadásai egy kattintással elérhetők lesznek bárhol, bármikor! A programban többek között a Katona József Színház, a Vígszínház, a Győri Nemzeti Színház, és az Örkény István Színház produkciói szerepelnek. Többek között a Tóték, a Szentivánéji álom, az Úri muri, a Szaturnusz Gyűrűje, de a kisebbek közönségkedvence a Lúdas Matyi előadás is képernyőre kerül, melyek egyedi jegy vagy bérlet váltásával is megtekinthetők.

