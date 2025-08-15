Megvan, mikor nyílik meg az idén 25 éves ARC közérzeti kiállítás

Az ARC kiállítás évről évre elhozza a legegyedibb plakátokat, melyek gondolatok, beszélgetések és sokszor még viták százait is elindítják a fővárosban. Ma az is kiderült, mikortól tekinthetjük meg a különleges, közérzeti kiállítást.

A jubileumi, 25. ARC kiállítás idén szeptember 12. és október 12. között, már jól megszokott helyszínen, a Bikás parkban mutatja be az év legizgalmasabb plakátműveit. A szabadtéri óriásplakát-tárlat immár negyed évszázada képezi Budapest pezsgő kulturális életének részét – nem túlzás azt állítani, hogy egyik legjelentősebb mozgatórugójaként.

Az ARC idén ENNYIKE? címmel vonultat fel egyedülálló, néha felkavaró, de mindenképp elgondolkodtató plakátokat. Arra kérték a jelentkezőket, mutassák meg, 25 év alatt hova jutott Magyarország.

Mint minden évben, most is bárki beküldhette pályaművét – a neves szakmai zsűrinek ezúttal sem volt könnyű dolga, hiszen több mint 1000 közül kellett kiválasztania a legjobbakat.

Az éjjel-nappal látogatható, ingyenes kiállítás fókuszában a kreativitás és a társadalmi folyamatok állnak: nem hiába emlegetjük az ARC-ot ma már Budapest legnagyobb véleményformáló képkulturális eseményeként.

Látogassatok el az újbudai helyszínre, tekintsétek meg a negyedévszázados kiállítás idei felhozatalát és elmélkedjetek napjaink legégetőbb kérdéseiről a Bikás park lankái közt!

A kiállításról bővebb információt az esemény Facebook-oldalán ezen a linken találtok.

