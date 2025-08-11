Egyedülálló, ingyenes fotókiállítás érkezik az Allee Bevásárlóközpontba – és ezt nem csak látnotok kell!

A nagy sikerű World Unseen ezúttal az Allee Bevásárlóközpontba érkezik, hogy egyedülálló élményt nyújtson a kultúra látó és látássérült rajongóinak – augusztus 11-től szeptember 10-ig. A Canon különleges nyomtatásának hála a képek mindenki számára páratlan élményt nyújtanak: a művek megérintése nemcsak, hogy nem tiltott, de kifejezetten ajánlott is! (x)

Gondolatébresztő utazás társadalmunk legégetőbb problémái körül

Az Allee Bevásárlóközpont átriumában most 10 világhírű fotós képe szélesíti horizontunkat: a World Unseen célja, hogy messzi vidékekre kalauzoljon bennünket és aktuális környezetvédelmi, szociális, kulturális vagy egyéb társadalmi szempontból fontos témákra hívja fel a figyelmünket.

A kiállított fotókért olyan nevek feleltek, mint a díjnyertes dél-afrikai Brent Stirton, a néhány héttel ezelőtt elhunyt brazil Sebastião Salgado, sőt még Samo Vidic sportfotós, Heidi Rondak divatfotós, a Pulitzer-díjas Muhammed Muheisen és a Canon számos márkanagykövetének alkotását is megcsodálhatjuk.

Megtapinthatjuk az utolsó északi szélesszájú orrszarvúról készült képet, bepillanthatunk Darko Đurić kongenitális (veleszületett) amputációval született, világhírű úszó történetébe, korallok szaporodásán ámulhatunk és még azon is elgondolkodhatunk, miként lehetséges, hogy már a sarkvidéken is tűzvészek pusztítanak.

Egy lépéssel közelebb a hőn áhított cél felé

A World Unseen egészen új megvilágításba helyezi a látási nehézségek sokféleségét és az általuk okozott kihívásokat – az érzékenyítés egyedülálló módját alkalmazva. A kiállítás tervezésekor a legnagyobb hangsúlyt az inkluzivitás kapta, hiszen világszerte 2,2 milliárd embert érint a látáskárosodás valamely formája.

Hazánkban több mint 218 ezer látássérült és 33 ezer vak embertársunk éli mindennapjait, akik számára a fotózás, egy-egy kép látványának átélése legtöbbször csupán elérhetetlen vágy marad. A World Unseen ezt a falat igyekszik lebontani: annak érdekében, hogy mindenki részt vehessen a semmihez sem fogható élményben, a képekhez QR-kóddal beolvasható magyar nyelvű audionarrációt, valamint Braille-írást is mellékeltek.

A hangalámondás során egyenesen az alkotók szólalnak meg, a fotósok maguk mesélik el a képek izgalmas történeteit, a Braille-írás pedig a vak és gyengénlátó személyek számára igyekszik felejthetetlenné tenni a World Unseen élményét.

Nem mehetünk el szó nélkül az innovatív technológia mellett sem: a nyomatok a Canon Arizona síkágyas digitális nyomtatójával és Prisma Elevate szoftverével készültek, UV festékkel. Utóbbi különlegessége, hogy amint a felületre kerül, térhálósodik, megkeményedik és pont olyan lesz, mint a műanyag. Helyenként akár 55 festékréteg is egymásra került, hogy kellő mélységet és textúrát adjon a fotóknak, ezzel tökéletesítve a tapintás élményét.

Az biztos, hogy ezt a lebilincselő élményt az egész család át akarja élni! A World Unseen augusztus 11-től szeptember 10-ig, az Allee Bevásárlóközpont nyitvatartási idejében, akadálymentesített környezetben várja a friss perspektívára szomjazó érdeklődőket.

Bővebb információ a kiállítás weboldalán, ide kattintva érhető el.