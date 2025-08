5 lélegzetelállító kiállítás Budapesten, amit mindenkinek látnia kell augusztusban

Augusztusban sem hagy múzeumi kalandok nélkül minket a főváros: lélegzetelállító fotótárlatok, sőt még egy inspiráló szoborkiállítás is gondoskodik róla, hogy kiszakadjunk a mindennapok körforgásából, és új szemüvegen át fürkészhessük a világot. 5 gondolatébresztő kiállítást ajánlunk, melyek lehengerlő vizuális élményeket csempésznek a nyár utolsó hónapjába.

World Unseen // Allee Bevásárlóközpont (2025. augusztus 11. – szeptember 10.)

A nagysikerű World Unseen ismét megtekinthető! Idén az Allee Bevásárlóközpontba érkezik, hogy egyedülálló élményt nyújtson a kultúra látó és látássérült rajongóinak. Tíz világhírű fotós képeit nyomtatták ki a Canon különleges technológiájával – a művek megérintése nemcsak, hogy nem tiltott, de kifejezetten ajánlott is! A tárlat messzi vidékekre kalauzol bennünket: a fotók aktuális környezetvédelmi, szociális, kulturális vagy egyéb társadalmi szempontból fontos témába engednek betekintést. Megtapinthatjuk az utolsó északi szélesszájú orrszarvúról készült képet, bepillanthatunk Darko Đurić kongenitális (veleszületett) amputációval született, világhírű úszó történetébe, és még azon is elgondolkodhatunk, miként lehetséges, hogy már a sarkvidéken is tűzvészek pusztítanak. Az biztos, hogy ezt a lebilincselő élményt az egész család át akarja élni! A World Unseen augusztus 11-től szeptember 10-ig, az Allee Bevásárkóközpont nyitvatartási idejében, akadálymentesített környezetben várja a friss perspektívára szomjazó érdeklődőket.

Szentelt helyek // FUGA (2025. augusztus 31-ig)

Szemkápráztató vándorkiállítás érkezett Budapestre: a Magyar Építészeti Múzeum és a Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ közös munkája révén született tárlat Veszprém megye templomaiba enged betekintést. A Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár programjához csatlakozva a szakma krémje folytatott több éves kutatómunkát, mely során a kiváló szakemberek száznál is több helyszíni szemlén vettek részt. Munkájuk gyümölcsét vonultatja fel a Szentelt helyek című kiállítás, mely a templomok páratlan szépségén túl hűen tükröz szakmai alázatot, kíváncsiságot és szenvedélyt is. A szervezők remélik, hogy a kiállításon szereplő helyszínek közül minél többet személyesen is meglátogatunk.

Több fényt, több árnyékot. Rogi André (1900–1970) // Mai Manó Ház (2025. augusztus 19-ig)

A Mai Manó Ház ezúttal a méltatlanul kevésszer emlegetett Rogi André, azaz Klein Józsa Anna munkássága előtt tiszteleg, a fotóművész születésének 125. éve alkalmából. A budapesti születésű, Párizsban alkotó művész a szürrealista fotográfia történetében is maradandót alkotott, amellett, hogy a francia főváros késő húszas és harmincas éveinek különleges világát is megörökítette. Rogi André legnagyobb erősségét mégis portréi tükrözik vissza: a mélyérzésű fotográfus olyan odaadó figyelemmel fordult modelljeihez, hogy az elkészült fotók egészen új értelemmel ruházták fel a műfajt. A Mai Manó Háznak köszönhetően először lapozhatunk bele egy olyan, magyar nyelvű kiadványba is, mely a fotográfus egyedülálló személyiségének és munkásságának állít méltó emléket.

Lélek kövek (2025. szeptember 14-ig)

Lenyűgöző alkotások költöztek a Várkert Bazár Neoreneszánsz kertjébe: idén nyáron több mint 50 márványból és bronzból készült remekművet tekinthetünk meg Szőke József szobrászművész életmű-kiállításán. A díjmentes élmény során őszinte üzeneteket hordozó alkotásokat csodálhatunk meg, járhatunk körbe – miközben átéljük, ahogy minden egyes szobor új ragyogással tölti fel szívünket és lelkünket. Az élményt még különlegesebbé teszi, hogy a bronzból, afrikai és carrarai márványból készült nonfigurális alkotások látványa a fény változásával alakul át. Így a szobrok az eltérő napszakokban más és más arcukat mutatják meg – pont olyan változékonyak, mint az élet maga. Kapcsolatok, természetfeletti erők, fontos események elevenednek meg a lélekemelő kiállításon, melyet feltétlenül látnotok kell!

A tapintatlan fotóriporter. Erdélyi Lajos archívuma a Ceaușescu-korszakból // Galeria Centralis / Blinken OSA Archivum (2025. október 26-ig)

Erdélyi Lajost legtöbben az erdélyi magyar művészeti élet szereplőit megörökítő portréiról ismerik. Ezúttal pedig fotóriporteri munkásságába nyerhetünk betekintést, a Blinken OSA Archivum átfogó kiállításának köszönhetően. Erdélyi munkája során bejárta egész Romániát, ezáltal testközelből ismerhette meg a Ceaușescu-korszak mindennapjait: gyárak, bányák, szövetkezetek világát, napszámosok életét, nevelőintézetek lakóinak nehéz sorsát. A bravúros művész páratlan alapossággal és tisztességgel készített lenyomatot a sötét időszakról, még annak ellenére is, hogy a cenzúra minden egyes képkocka fölé árnyékot vetett. A tárlat mintegy 200 Erdélyi-fotót vonultat fel, melyet eredeti kéziratok, levelezések, személyes tárgyak tesznek még izgalmasabbá.

