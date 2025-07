10 fantasztikus színházi előadás Budapesten és környékén a nyár utolsó hónapjára

Nem kell kivárnunk az őszi évadkezdést ahhoz, hogy felejthetetlen színházi élményekben legyen részünk: augusztusban is számos fantasztikus előadás közül válogathatunk a fővárosban és a Budapest-táblán túl. Az biztos, hogy az alábbi 10 darabbal nem nyúlhattok mellé, ha emlékezetessé tennétek a nyár utolsó estéit!

Don Pasquale // Magyar Állami Operaház (2025. augusztus 7-19.)

Az Operaház nyáron sem hagy muzikális csemegék nélkül: augusztus 7-től a zeneirodalom egyik legnépszerűbb bohózatát tűzi műsorra az Andrássy úti hangvilla. Donizetti kacagtató vígoperája filmvígjátékokat megszégyenítő helyzetkomikummal, színpompás jelmezekkel és sziporkázó humorral gondoskodik a felhőtlen kikapcsolódásról – és akkor még nem is beszéltünk a lehengerlő zenéről. Káel Csaba rendezése a Don Pasquale örökérvényűségére fókuszál: a látványos szituációk mélyén rejlő drámai tartalmak, a magánytól való félelem és a szerelem sokféle arcának hangsúlyozásával.

Bővebb infó és jegyvásárlás >>

Az igazság gyertyái // Városmajori Szabadtéri Színpad (2025. augusztus 15.)

Székely Csaba legújabb történelmi szatírája augusztusban a Városmajori Szabadtéri Színpadra érkezik, hogy kellő humorral mutasson görbe tükröt a különböző identitások sokszor érthetetlen harcáról. A Budaörsi Latinovits Színház vendégjátékának középpontjába a felcímkézés, a személyes ellentétek és az emberi alapvetések kerültek: Az igazság gyertyái Alföldi Róbert rendezésében, Pelsőczy Rékával a címszerepben meséli el Bözödújfalu lakóinak történetét – akik akár mi magunk is lehetnénk.

Bővebb infó és jegyvásárlás >>

Magic of Vivaldi – A Négy Évszak // Margitszigeti Szabadtéri Színpad (2025. augusztus 16.)

A zeneirodalom egyik legjelentősebb műve ezúttal 3D-s multimédiás koncertshow keretein belül elevenedik meg. A Magic of Vivaldi – A Négy Évszak, vagyis a Győri Filharmonikus Zenekar és a Margitszigeti Színház világpremiere lenyűgöző koncertélménynek ígérkezik, mely új megvilágításba helyezi az örökérvényű művet. Valóságos összművészeti utazás, mely során lehengerlő zene, egyedi látványvilág és páratlan táncművészet soha nem látott harmóniáját tekinthetjük meg.

Bővebb infó és jegyvásárlás >>

ÁGYTÓL, ASZTALTÓL avagy szerelemtől kibékülésig // Szentendrei Teátrum (2025. augusztus 16.)

A férfi és a nő nagyon szerette egymást. Aztán már kevésbé… Jól ismert forgatókönyv, igaz? Pelsőczy Réka és Mészáros Béla meghatóan őszinte zenés estje humorral átszőve vezet végig ennek az érzelmi hullámvasútnak minden mélységén és magasságán – Szentendre legkedveltebb nyári játszóhelyén. A Katona József Színház művészeihez Szűcs Gabi énekesnő is csatlakozik, hogy a világ legismertebb filmjeinek ikonikus jelenetei segítségével fonjanak egybe zenét, színházat és filmművészetet. Ha igazán meghitt, bensőséges nyáresti élményre vágytok, augusztus 16-án irány Szentendre!

Bővebb infó és jegyvásárlás >>

Meg se kínáltak // 6szín (2025. augusztus 25.)

Még meg sem írta a könyvet, Bödőcs Tibor már tudta, hogy Thuróczy Szabolcs fogja életre kelteni Oszkárt, hiszen a karakter a kezdetektől fogva az ő hangján szólalt meg a fejében. A Meg se kínáltak a színész sziporkázó játékával, nevetéssel és sírással átszőtt kocsmaáriáként elevenedik meg a 6szín színpadán. A történet karcos világa néhol nosztalgikusan költői, néhol sokkolóan ismerős képekben, Keresztes Tamás rendezésében és Enyedi Éva interpretációjában gondolkodtat el, nevettet meg és kapcsol ki az augusztusi estén.

Bővebb infó és jegyvásárlás >>

Kizárólag az utókor számára // 6szín (2025. augusztus 27.)

„Kizárólag az utókor számára.” – hirdeti derűs komolysággal Janikovszky Éva fiatalkori naplója. A világháború alatt felnőtté cseperedő, érzékeny lány mindennapjait Sodró Eliza idézi fel Martinkovics Mátéval, Keresztes Tamás rendezésében. Szerelmi bánat, a vészkorszak legkegyetlenebb intézkedései, családi tragédiák – bár a leendő írónő élete korántsem volt egyszerű, Janikovszky Éva mégis végtelen optimizmussal, kacagtató humorral, néhol pedig szívszorító iróniával vetette papírra cseppet sem szürke hétköznapjait. Fiatalsága fejezeteit a 6szín falai is visszhangozzák – kizárólag az utókor számára.

Bővebb infó és jegyvásárlás >>

EVITA // Margitszigeti Szabadtéri Színpad (2025. augusztus 30.)

Nyár végén igazi musicalklasszikus pezsdíti fel a budapesti éjszakát: közkívánatra visszatér a Margitszigeti Szabadtéri Színpad és a Győri Nemzeti Színház elsöprő sikerű EVITA-ja! A Webber-Rice mesterduó örökérvényű darabja egy estére Buenos Aires-i hangulatot varázsol a főváros emblematikus szabadtéri színpadára – forradalmi eszmékkel és a musicaltörténelem nagyhatású dallamaival fűszerezve. Ha tavaly már láttátok, azért, ha pedig nem, akkor pedig azért ne hagyjátok ki idén augusztusban Eva Perón lebilincselő történetét!

Bővebb infó és jegyvásárlás >>

Brooklyni mese // Klebelsberg Kultúrkúria (2025. augusztus 30.)

Woody Allen a koronavírus-járvány ideje alatt sem tétlenkedett: otthonában új történet írásába kezdett, a darab színházi világpremierének büszke felelőse pedig az Orlai Produkciós Iroda volt. A Brooklyni mese most a Klebelsberg Kultúrkúriába érkezik, hiszen egy gengszter és családja, egy lopott Raffaello-festmény és egy dörzsölt orgazda találkozásából csak jó dolog sülhet ki! Mint mindig, a legendás írónak hála most is sziporkázó humorral átszőve nyerhetünk betekintést az emberi lélek mélységeibe és magasságaiba – na meg persze kiváló hazai színészek játékába.

Bővebb infó és jegyvásárlás >>

Káli holtak // Katona József Színház – Kamra (2025. augusztus 30., 31.)

A zombiapokalipszis augusztusban már a Káli-medencét is eléri: de legalábbis a budapesti Katona József Színház stúdióját egészen biztosan. Térey János regénye egy ifjú színésztitán történetét meséli el, aki megannyi szerepálom után átéli a zsigeri otthontalanság gyomorszorító mivoltát – és beburkolózik a Káli-élménybe. A darab már hosszú évek óta ígér megrendítő színházi pillanatokat Tasnády Bencével a főszerepben, Dömötör András rendezésében, Fullajtár Andrea, Rujder Vivien, és sok más „katonás” művész közreműködésével.

Bővebb infó és jegyvásárlás >>

Kőműves Kelemen // Veresegyház (2025. augusztus 31.)

Egy ballada, amit mindenki ismer – most új köntösben, pörgős dallamokkal, Alföldi Róbert rendezésében! A Zikkurat Produkció elementáris erejű rockballadája augusztusban a Mézesvölgyi Nyár színpadán feszeget kulcsfontosságú kérdéseket: mit jelent valójában az áldozat, hol húzódik a határ a kötelesség és a kegyetlenség között? Szörényi Levente és Bródy János ikonikus rockballadáját ezúttal Stohl Andrással, László Zsolttal, Radnay Csillával és Medveczky Balázzsal a főszerepben tekinthetjük meg. A generációkon átívelő történet katarzisát egyszer mindenkinek át kell élni!

Bővebb infó és jegyvásárlás >>

A Magyar Zene Házába is feltétlenül látogassatok el még nyáron: