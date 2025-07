Lélegzetelállító zenei utazással vár a Magyar Zene Háza új kiállítása

Fantasztikus kaland vette kezdetét a Magyar Zene Házában: a városligeti hangerdő LISTEN. – Zenei utazás a világ körül című időszaki kiállítása lenyűgöző dallamok és történetek segítségével kalauzol végig bolygónkon. Az interaktív időkapszula igénybe veszi az összes érzékszervünket, hogy megmutassa a Föld lüktető, élő kultúráját – és persze azt, hogy milyen sokszínűek is vagyunk mi, emberek.

A Magyar Zene Háza immerzív zenei utazását egy dokumentumfilm hívta életre: a kiállítás a The Listen Project több mint 30 országban, 10 éven át forgatott jelenetei alapján született meg. Te mit tennél egy időkapszulába, amit ezer év múlva fognak kinyitni? – tették fel a kérdést több mint 100 művésznek, akiknek inspiráló válaszait most a Magyar Zene Házában is hallhatjuk.

Örömteli ünnepek, magányos pillanatok, fontos mérföldkövek – bár különbözünk, a zene közös kapocsként szövi át életünk mozaikjait. Az interaktív kiállítás termeiben olyan előadók történetei és hangjai csendülnek fel, mint Sebestyén Márta, Carminho, Boban és Marko Marković, a Parno Graszt vagy Ivan Duran.

A kulturális kalandozásban a zene megélése is fontos szerepet kap, mely legtermészetesebb, zsigereinkből jövő megtestesülése a tánc. Ez persze nemcsak a kiállítóterem falairól köszön vissza: a LISTEN során magunk is elsajátíthatjuk különböző népek kedvenc tánclépéseit.

Életre szóló utazás vár arra, aki figyel

A figyelem a kommunikáció alapja – hirdeti a LISTEN. Aki pedig ezt megfogadja, garantáltan felejthetetlen élményekkel gazdagodik a Magyar Zene Házában, miközben képzeletbeli távcsövével messzi vidékek horizontját is megpillantja.

A kiállítás során karnatikus zenén át bontakozik ki az ezerarcú India ritmusa, Kréta partjain líraszóval átszőtt görög népzene mámorít, az Egyenlítő mellől pedig afrikai táncosok pörgős mozdulatai ejtenek ámulatba.

Északra kalandozva sarkvidéki tündérek zenéje is felcsendül: megismerhetjük Európa egyik legrégebbi zenei hagyományát, a joik különleges torokéneklése két skandináv művésznő interpretációjában kel életre. Sőt, azt is láthatjuk, ahogy az álomszerű izlandi muzsikának még a szélsőséges időjárás sem szabhat gátat!

Magyarország zenei palettáját is nagynevű művészek képviselik a The Listen Project képkockáiban és a kiállítótermekben – lencsevégre kapták a világhírű virtuózt, Lajkó Félixet, aki még otthonába is betekintést engedett. Az egyedülálló sorozat első epizódja ráadásul hazánkban forgott, magyar stábtagok közreműködésével!

A tárlat audiovizuális elemek mellett érdekes tárgyakat, hangszereket is felsorakoztat: láthatunk jemeni csörgődobot, a tradicionális grúz étkezés kellékeit és flamencóhoz használatos cipőt is. Utóbbi még nekünk is jól jöhet, hiszen az interaktív élményben fontos szerepet kap a tánc: a táncoslábúak flamencót lejtve élhetik át a hamisíthatatlan andalúz életérzést.

Elsöprő dallamok, tűzön-vízen át

A sokszínű hagyományok tengerek, hegyek és Földünk – néhol szakrális – elemei mentén kalauzolnak végig bennünket az akusztikai élményen.

A kulturális kavalkád persze nem lenne teljes női energiák nélkül: a kiállítás egyik fénypontja, amikor Veronika Povilioniene litván népzenész nőtársaival együtt, az asztal körül énekel az egyik felvételen. A LISTEN. fejezeteiben természetesen a férfiak is fontos szerepet kaptak, az ő történeteiket többek között a szárd barbárok természetközeli hangzásvilága tükrözi vissza, a Tenores de Bitti férfikórusa által.

A kiállítás során bepillantást nyerhetünk 10 év szenvedélyes munkájába, kreatív energiák találkozásába, különböző vidékek ünnepeibe, érzelmi mélységekbe és magasságokba – magába az életbe, a zenén keresztül.

A LISTEN. – Zenei utazás a világ körül tárlatán augusztus 31-ig fedezhetitek fel a különböző kultúrák és a zene határtalan szépségét. És ti mit tennétek egy időkapszulába, amit ezer év múlva fognak kinyitni?

