8 lenyűgöző látnivaló, amit érdemes felfedezni tavasszal a Dunakanyar imádnivaló városában

A főváros agglomerációjában található, a Dunakanyar kapujaként is aposztrofált Vác tökéletes úti cél, ha tavaszi kirándulást terveztek hétvégére. A tömegközlekedéssel is könnyen elérhető városban egymást érik a szebbnél szebb látnivalók, melyek közt könnyen eltölthettek egy élményekben bővelkedő napot.

Barokk főtér

A boltokkal, kávézókkal szegélyezett hangulatos sétálóutca épp a település első látványosságához, a számos kincset rejtő barokk főtérhez vezet. A középkorban kialakított, háromszög alakú téren számos felfedezésre váró látnivalót találtok: az egykori Szent Mihály-templom romjait, a Fehérek templomát, a Városháza épületét és többek között a Pannónia-házat is. Érdemes tehát időt szánni a téren való sétára, mert túlzás nélkül mondhatjuk, minden szegletben találtok majd valami érdekest. Ha pedig élveznétek a barokk főtér látványát és hangulatát, jó hír, hogy számos vendéglátóegység gondoskodik a maradéktalan kikapcsolódásról.

2600 Vác, Március 15. tér

Memento Mori-kiállítás

A főtértől nem megyünk messzire, épp csak néhány lépésnyire, az út azonban ezúttal a föld alá vezet. A főtér egyik boltíves kapuján belépve, egy valahavolt borospince oltalmában találjuk ugyanis a Memento Mori-kiállítást. A világon is egyedülálló kiállítás az 1994-ben, a Fehérek templomának felújítása során feltárt kriptába temetett embereknek állít emléket. A feltárt kriptában található koporsókban ugyanis természetes úton mumifikálódott holtakat találtak. Az állandó kiállítás a váci múmiák története mellett látványos betekintést nyújt a korabeli temetkezi szokásokba.

2600 Vác, Március 15. tér 19. | Weboldal

Nagyboldogasszony-székesegyház

A Schuszter Konstantin téren álló kívül-belül impozáns Nagyboldogasszony-székesegyház alapkövének letételére 1762. május 24-én került sor. Megépítéséről Eszterházy Károly püspök határozott, elhelyezkedése pedig azt volt hivatott üzenni az akkor magyarok és németek lakta városrészeknek, hogy a templom a város minden lakóját kívánja szolgálni. Az 5 haranggal büszkélkedő székesegyház Isidore Canevale tervei nyomán valósult meg, és 1772-ben Nagyboldogasszony és Szent Mihály tiszteletére szentelték fel. Ha az épületet kívülről végigpásztáztátok, érdemes megcsodálni a Franz Anton Maulbertsch által készített főoltárképet és a kupolafreskót, majd pedig a toronykilátóból megcsodálni a várost.

2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 11. | Weboldal

Duna-parti korzó

A sok-sok látnivaló előtt, után vagy közben szakítsatok időt egy kis korzózásra is a váci Duna-parton. A néhány perc sétára található Duna-parti korzóra romantikusabbnál romantikusabb macskaköves utcák vezetnek. A pihenést, a Dunában való gyönyörködést árnyas padok szolgálják, a hosszan elnyúló promenádon pedig villaépületek, hangulatos kávézók váltják egymást. A gyerekekkel érkezőket játszótér és kisebb-nagyobb zöldfelület várja, mely remek lehetőséget kínál, ha a család legkisebbjei játszanának, labdáznának egy kicsit a városnézés közben, a Dunától egy karnyújtásnyira.

2600 Vác, József Attila sétány 7.

Diadalív

A főtértől rövid sétára egy meghökkentő, de annál érdekesebb látványosság is vár benneteket. A környező, szomszédos épületektől egészen eltérő stílusú és nagyságú műemlék, a diadalív 1764-ben készült, mégpedig Mária Terézia és családja Vácra látogatása alkalmából. A Kőkapu abból a szempontból is különleges, hogy ez az ország egyetlen diadalíve, építtetését pedig Migazzi Kristóf kezdeményezte. A 20 méter magas látványosság a legenda szerint mindössze 5 hónap alatt készült el, mikor Mária Terézia ezt megtudta, ahelyett, hogy hintójával áthaladt volna alatta, inkább kiszállt a kocsijából és gyalog vette jobban szemügyre. A legenda azonban boldog befejezést ért, hiszen miután megbizonyosodott róla, hogy biztos alapokon áll, a diadalívalatt áthaladva távozott a városból.

2600 Vác, Köztársaság út 65.

Váci Kolodko-szobrok

A Kolodko-szobrok felkutatása mindig jó móka, Vácon pedig három aprócska bronzszobor is várja, hogy felkutassátok. Az előző látnivalótól, a diadalívtől nem kell messzire mennetek, hiszen egy magasabb talapzaton találjátok Mária Terézia miniszoborba öntött mását. A főtér felé sétálva, a Pannónia-ház előtt ugyancsak helyet kapott egy Kolodko-alkotás, mely Sajdik Ferencre és munkásságára utalva a Csúzli nevet viseli. A harmadik miniszobor a vasútállomás szomszédságában kapott helyet, melyet ugyancsak nem a földön érdemes keresneket. A bejárattól nem messze, Az anyám tyúkja nevet viselő alkotás Petőfi Sándor Vácon tett látogatásának és a sokak által ismert vers születésének állít emléket.

Sajdik Ferenc Gyűjtemény

A Pannónia-házban otthonra lelt Sajdik Ferenc Gyűjtemény életkortól függetlenül remek kikapcsolódást kínál a város központjában. A grafikusművész tematikusan összeállított alkotásai, karikatúrái nemcsak jellegzetesek, szellemesek, de nosztalgikusak is egyben. Gombóc Artúr, Pom Pom, A nagy ho-ho-horgász megformálójának egész életét és munkásságát, művésztársait megismerhetjük a gazdag tárlatnak köszönhetően és ha valami biztos, a grafikákat nézegetve a mosoly és egy-egy halk nevetés sem marad majd el.

2600 Vác, Köztársaság út 19. | Weboldal

Hétkápolna

A belvárostól valamivel messzebb, de még mindig sétatávolságra ugyancsak felkeresésre és bejárásra érdemes a Hétkápolna. A ligetben hangulatos ösvények, vadkacsákkal teli tó, valamint egy kápolna nyújt természetközeli hangulatot. A Hétkápolna kegytemplomot a XVIII. század elején kezdték el építeni a mögötte lévő forrásoknak pedig gyógyhatást tulajdonítottak. A hamarosan búcsújáró hellyé váló templom mellett stációk jelképezik Szűz Mária hét örömét és hét bánatát. Minden évben a szeptemberi 12-i Mária napot követő vasárnapon búcsút tartanak, a misét pedig a kültéri oltárnál tartják.

2600 Vác, Derecske dűlő 2.

