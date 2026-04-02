8 szuper úti cél egy napos kiránduláshoz Budapesttől egy karnyújtásnyira

Szerencsére nem kell hosszú órákat utaznotok, ha magatok mögött hagynátok a jól ismert budapesti tereket, hiszen szebbnél szebb városok és kirándulóhelyek várnak titeket a főváros vonzáskörzetében, ahol a történelem, a művészet és a természet szerelmeseinek is jut látnivaló.

A történelem szerelmeseinek: Esztergom

A magyar Rómaként is ismert Esztergom a fővárostól tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető település. A városról természetesen rögtön a Bazilika jut eszünkbe, de ezen kívül is megannyi látnivalóval vár a Dunakanyar kincse: rosszabb idő esetén ejtsétek útba a múzeumok egyikét, ha viszont hét ágra süt a nap, irány a Duna-part, a gyönyörű belváros, esetleg látogassátok meg az itteni termelői piacot. A környéken szuper kirándulóhelyeket találtok, ha pedig határtalan felfedezésre szomjaztok, a Mária Valéria hídon keresztül sétáljatok át Párkányba!

Felejthetetlen kiránduláshoz: Visegrád, Rám-szakadék

Budapesttől csupán 1-1,5 órányi autóút után meg is kezdhetjük a 10 vagy 17 kilométer hosszú körtúránkat az egyik legnépszerűbb kirándulóhelynek számító Rám-szakadékban, ahol csörgedező patakok között lépkedve és létrákon felkapaszkodva haladhattok végig. Fontos tudnivaló, hogy a szurdok egyirányú, ezért Dömöstől felfelé, Dobogókő irányába haladva érdemes megközelíteni. Ha nem vagytok a túrák szerelmesei, akkor is érdemes persze útba ejteni Visegrádot, hiszen a Fellegvárat legalább egyszer kötelező megnézni.

Duna-parti korzózáshoz: Nagymaros

Nagymarosra utazni már csupán a Duna-parti sétány panorámája miatt is megéri, azonban a sor itt nem áll meg: a Szent Imre téren találjátok például a Dunakanyar egyetlen, ma is álló középkori egyházi műemlékét, a nagymarosi templom tornyát. Ha kisgyermekekkel indulnátok útnak, látogassátok meg az aprócska Törökmezői Kis-Állatpark lakóit, majd járjátok végig a Törökmezői tanösvényt is. Amennyiben komolyabb kirándulás elé néznétek, a Julianus-kilátó, a Remete-barlang és a Gesztenyés tanösvény nagyszerű választások lehetnek.

A Dunakanyar festői falva: Zebegény

Zebegényt gyakran emlegetik a Dunakanyar ékszerdobozaként is – nem is csoda, hiszen a község bájos utcáinak és a hegyről nyíló pazar panorámának köszönhetően valóban páratlan úti cél hazánkban. A település egyik legismertebb szeglete a város egykori főútján fekvő, kék manzárdtetős, napraforgó-szimbólumos házsor, de legalább ennyire látványos a központtól alig pár száz méterre található Malom-völgyi-patakon átívelő hétlyukú vasúti viadukt is.

Királyi pompához: Gödöllő

Gödöllőn a történelem, az irodalom, a zene, a természet és a gasztronómia rajongóinak is számos lehetősége akad a kikapcsolódásra, a város ráadásul az Örs vezér terétől HÉV-vel is könnyen megközelíthető, így az autót nyugodtan otthon hagyhatjátok. A város jelképe, a Grassalkovich-kastély egyben Magyarország legnagyobb és legfényűzőbb barokk kastélya, ami még Sisi szívét is meghódította. Ha szép időt fogtok ki, feltétlen tegyetek egy kellemes sétát az Erzsébet parkban és a Gödöllői Arborétumban, ha pedig benti programot kerestek, keressétek fel a Városi Múzeumot és a Művészetek házát.

Művészlelkeknek: Szentendre

Szentendre bizony kihagyhatatlan úti célnak számít, ha a fővároshoz közel kirándulnátok, hiszen Gödöllőhöz hasonlóan akár HÉV-vel is megérkezhettek a festők városába. A gyönyörű kisváros persze nemcsak közelsége miatt igazi aduász: macskaköves utcáival és eldugott régiségboltjaival titeket is le fog venni a lábatokról. Érdemes még azelőtt felkeresni, mielőtt nyáron valóságos turistaparadicsommá avanzsál, hiszen most még jóval nyugodtabb arcát mutatja az ékszerdoboz.

Ínyenceknek: Etyek

Etyek télen-nyáron, ősszel és tavasszal is számtalan látnivalóval és pezsgő programokkal vár titeket, amik leginkább a kulináris kalandoroknak és a borszakértőknek kedveznek, de az aktív pihenés szerelemesei itt is találhatnak maguknak felfedeznivalót. A környék most különösen szép arcát mutatja, az út mentén ugyanis virágzó fák keretezik az önmagában is látványos szőlőültetvényeket.

Nagyobb kiruccanáshoz: Tata

Cikkünk végére elérkeztünk a fővárosunktól legmesszebb lévő, de akár egy nap alatt is bejárható Tatához. A vizek városa autóval és vonattal is csupán egy óra alatt megközelíthető Budapesttől, látnivalóból pedig nem lesz hiány: az Öreg-tó környéke, a varázslatos angolpark, a Tatai Fényes Tanösvény és a tatai vár egytől egyig kihagyhatatlan természetközeli élményeket kínálnak.

