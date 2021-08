Egynapos kirándulás a vizek városába: 5 kihagyhatatlan látnivaló Tatán

Mátyás király is nagy rajongója volt a városnak, amely már a 15. században is népszerű nyaralóhely volt a királyok között, népszerűségét pedig vitathatatlanul a mai napig megőrizte. A több nagy tóval büszkélkedő Tatán a természet és a történelem találkozik, mindemellett látnivalóból is akad bőven, így egynapos kiruccanáshoz vagy több napos kikapcsolódáshoz egyaránt tökéletes úti cél.

Öreg-tó

Az Öreg-tó kétségkívül a város egyik legnépszerűbb turistacélpontja, a tó körül elhúzódó gyalogos és kerékpárosút évente több ezer látogatót vonz Tatára. A pihenésre vágyók pazar panoráma mellett, padon ücsörögve gyönyörködhetnek a látványban. A tó, ahogy a neve is sejteti, Magyarország legidősebb mesterséges tava, feltehetőleg még a honfoglalás előtt keletkezett a közeli Által-ér felduzzasztásával. A nagy kiterjedésű állóvizet sokáig halastóként használták, az elmúlt időben viszont már lehet rajta csónakázni és sétahajózni is. A tó kerülete mindössze 7,5 km, így körbesétálása is kiváló program, hiszen a parton fekszik az Esterházy-kastély és a Feszty-villa, illetve szinte végig látható a tatai vár is.

Tatai vár

Az Öreg-tó mellett található várat Luxemburgi Zsigmond király építtette a 15. század elején nyaralókastélynak. A történelem ezt az épületet sem kímélte, 1683-ban ugyanis elfoglalták és felrobbantották az oszmán csapatok, így ma már csak az eredeti vár délkeleti szárnya áll. Ettől függetlenül is érdemes felkeresni, hiszen a környezet valódi időutazásra repíti el a látogatókat, az épületben található állandó kiállítás keretében pedig lehetőségünk van megismerkedni a tatai fazekasság és a főúri élet titkaival, valamint a város történelmével is.

Angolkert

Az Öreg-tó népszerűsége mellett eltörpül az angolkertben található Cseke-tóé, épp ezért, ha egy eldugottabb, romantikus andalgásra vágytok, ne hagyjátok ki az egyébként horgászatra is alkalmas tavat. Az Esterházy család nevéhez köthető angolpark a helyi lakosok által is gyakran látogatott zöldterület, a vadregényes sétautak, égbenyúló fák és ligetes pihenőhelyek érthető módon mágnesként vonzzák az elvonulni vágyókat. A parki séta mellett történelmi épületekre is bukkanhattok: a kis kőhídon keresztül juthattok el a Charles Moreau által tervezett műromokhoz, illetve a tó déli partján nézhetitek meg a török mecsetet és a pálmaházat is. Ha egy kis kultúrára vágytok, keressétek fel a Grossmann József által tervezett, az Esterházyak nyári lakja mellett található szabadtéri színpadot.

Fellner Jakab-kilátó

A vizek városát nemcsak a tópartról lehet megcsodálni, a 40 méter magas Fellner Jakab-kilátó tetejéről is festői látványban lehet részünk. Az Esterházy család házi építészéről elnevezett kilátó meglepő múlttal rendelkezik: eredetileg itt működött a Turul sörétöntöde. A két világháború között nagy igény lett a kis lövedékekre, így 1939-ben Stieber Antal kapott is a lehetőségen, és belevágott a sörétkészítésbe. Az apró lövedék elkészítéséhez pedig magas épületre volt szükség, hiszen az olvadt ólmot a torony tetejéről csepegtették le vízzel teli edényekbe. A 60-as évekre leálltak a gyártással, így a torony eredeti funkciója megszűnt, és magasságának köszönhetően mára látogatható kilátóként működik. A Kálvária-dombon magasló, 175 lépcsőfok megmászásával elérhető torony tetejéről lehengerlő panoráma nyílik a városra és a Gerecse hegyeire.

Tatai Fényes Tanösvény

Az egész évben látogatható, 18 állomásos, 1350 méter hosszú cölöpsétány olyan vadregényes lápvidékre kalauzol el minket, amely felnőttek és gyerekek számára is egyaránt életre szóló élményt nyújt. A jól kiépített úton a láperdők és a karsztforrások világát ismerhetjük meg, amelyről az interaktív információs táblák segítségével még többet megtudhatunk. A tanösvény kialakításának köszönhetően testközelből figyelhetjük meg a teknősök és hódok életét, és betekintést nyerhetünk a lápvidéki növényvilágba. A titokzatos erdőt fentről is megcsodálhatjuk a Nagy-Égeresben található kilátótorony tetejéről, illetve a kalandkedvelők kipróbálhatják a kézi erővel működtethető csónakot vagy a függőhidat is. A tanösvény mellett a látogatóközpont kiállításainak bejárásakor is új ismeretekre tehetünk szert, illetve alkalmanként gyerekfoglalkozásokat is tartanak, hogy a legkisebbek is megismerkedhessenek a vadvilággal.