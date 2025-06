15 lenyűgöző kirándulóhely és kihagyhatatlan látnivaló a Balaton északi partján

A különféle élményeket tartogató úti célok között egyaránt találtok vízparti kirándulóhelyet, meghódításra váró panorámapontokat és tanösvényt is.

Malom-tó, Tapolca

Festői szépségű kirándulóhely a Tapolca szívében található, minden évszakban mesés látványt nyújtó Malom-tó. A színes házikókkal ölelt csillogó víztükrű tó – melyet meleg vizű források táplálnak – kihagyhatatlan úti cél a Balaton-felvidéken kirándulóknak. Érdemes megcsodálni a tó partján a malom épületét is, akár egy tó körül tett séta keretében, akár ráérősen, a part mediterrán hangulatú teraszainak kényelméből.

Szentbékkállai kőtenger

A kíváncsiak Szentbékkálla határában is találhatnak látványos természeti nevezetességet, mely a Szentbékkállai kőtenger nevet viseli. A Káli-medence kisebb-nagyobb kőtengerei közül a leglátványosabb található itt, mely hűen őrzi az egykori Pannon-tenger emlékét. A faluból gyalogosan megközelíthető kőtenger bejárása családi programként is remek, a szívében található hatalmas ingókő felkeresését pedig vétek kihagyni!

Fülöp-hegyi Millenniumi kilátó, Révfülöp

A Révfülöp fölött magasodó hegyen találjuk a karcsú tornyával az ég felé nyújtózó Fülöp-hegyi Millenniumi kilátót. Az erdővel ölelt, vöröskő talapzaton álló kilátó teraszáról – melyet egy villámcsapást követően 2021-ben építettek újjá -, mesés panoráma tárul a kirándulók elé a Balatonra éppúgy, mint a tanúhegyekre, a Badacsonyra és a környező vidékre. Ezért a látványért valóban érdemes meghódítani mind az öt emeletet!

Bazaltorgonák tanösvény, Szent György-hegy

A Balaton-felvidéken kanyargó tanösvények közül az egyik legkülönlegesebb a Szent György-hegyen található Bazaltorgonák tanösvény. A körtúraként bejárható ösvény hét állomáson keresztül kalauzol a vidék élővilágában és földtörténetében. A tanösvényt járva a hatalmas orgonasípokra hasonlító bazaltorgonák látványában, a panorámapontokon a környező vidékben gyönyörködhettek, de egy arra alkalmas helyen akár meg is pihenhettek.

Ranolder-kereszt, Badacsony

Az egész évben szabadon látogatható, a Badacsony fennsíkján helyet foglaló Ranolder-kereszt nem mindennapi élményekkel várja a kirándulókat. A Ranolder János veszprémi püspök nevét viselő kőkereszt 1857-ben foglalta el méltó helyét. A kereszt előtt fekvő, Harangozó-börcnek nevezett természetes teraszról semmivel össze nem hasonlítható balatoni panoráma fogadja a túrázókat, mely egykor a névadó püspököt is elvarázsolta.

Kű-völgy, Dörgicse

A Dörgicse határában megbúvó vadregényes völgyet a levendulamezők mellett haladó túraösvény, a jellegzetes, mohás sziklamonstrumok sora és egy elhagyatott erdei temető teszi igazán különlegessé. Érdemes meglátogatni mindhárom templomromot – az alsó-, a felső- és a kisdörgicseit –, falmászóként pedig semmiképp ne hagyjuk otthon a felszerelést, hiszen az S jelű ösvény egyik sziklája népszerű terepnek számít.

Lóczy-barlang, Balatonfüred

A Tamás-hegy gyomrában fekvő, hévizes eredetű üreg különleges kőzetrétegei és gömbfülkéi a partszakasz kihagyhatatlan látnivalói közé tartoznak. A fokozottan védett, Lóczy Lajos geológus nevét őrző barlanghoz a Jókai-kilátótól és a balatonfüredi vasútállomástól is vezet turistajelzés. A körülbelül félórás túra vezetett körülmények között zajlik, és akár előzetes regisztráció nélkül, utcai ruhában is teljesíthető.

Szent Jakab-forrás, Vászoly

A tiszta vizű forrás a kora Árpád-kori Vászoly falu védőszentjéről kapta a nevét. A ősi nyugalmat árasztó látvány mellett megcsodálhatjuk a kagylómintás kútfőt, illetve a forrás és a hozzá tartozó tó gazdag állatvilágát: élnek itt többek között halak, rákok, mocsári teknősök, tőkés récék – a tóparton pedig gyíknapozót és békapihenőt találunk. Itt halad át a Szent Jakab-zarándokút bencés kolostorokat összekötő ága is.

Koloska-völgy, Balatonfüred

Ha alaposan megmozgatnánk magunkat, érdemes nekivágni az egész Balaton-felvidék egyik legszebb, változatos tájak között kanyargó túraútvonalának. A völgy izgalmas természeti képződményei közé tartozik a hatalmas sziklába belenőtt hársfa, illetve a magányosan álló fehér sziklatömb, a Barátlakás. Szépen kiépített piknikező- és sütőhelyek várnak ránk, de erdei tornapályát, csárdát, sőt vadasparkot is útba ejthetünk.

Veszprémvölgyi sétaút

A vár alatt kanyargó Séd-patak völgye gyalog és kerékpárral is kényelmesen bejárható. A sétaút áthalad a Szent István-völgyhíd alatt, elvezet az állatkert bejáratához, és útközben parkokat, szökőkutakat érint. A völgyben a görögkeleti apácakolostor romjai mellett egy gyönyörű dísztó is megbújik, tovább gazdagítva a látványt. A gyerekeket jól felszerelt játszóterek várják a pihenőhelyen, így családdal is remek úti cél.

Kányavári-sziget, Kis-Balaton

Lélegzetelállító fahídon keresztül lépünk be a gyönyörű, vezető nélkül látogatható szigetre, amelyen a másfél kilométeres Búbos vöcsök tanösvény halad végig. Madárbarátoknak különösen nagy élményben lehet részük, hiszen az emberhez hozzászokott vízimadarakat kitűnő körülmények között figyelhetjük meg, de megismerkedhetünk a térség denevérfaunájával is. A sziget sütögetésre és horgászatra is lehetőséget nyújt.

Tavirózsa tanösvény, Hévíz

Hévíz központjából, az Ady Endre útról indul a Tavirózsa tanösvény, amelynek végén különleges, 15 méter magas lombkoronasétány kínál pazar látványt azoknak, akik teljesítették a valamivel több mint 2 kilométeres utat. A termáltó vize messze földön ismert gyógyító erejéről, a véderdejében tett séta pedig a lelket frissíti fel – érdemes összekötni a kettőt, ha a környéken járunk.

Túra a Festetics-kilátóhoz, Gyenesdiás

Gyenesdiás legnépszerűbb kirándulóhelye, a Nagymező nyugati oldaláról indulva gyalogösvények vezetnek fel a Kerek-hegy csúcsára, ahol a háromszintes Festetics-kilátó magasodik. A torony tetejéről a Keszthelyi-öböl és a völgyes-dombos, erdővel borított táj teljes pompájában tárul a látogatók elé. Különleges látványt nyújt a szemközti hegyen fehérlő régi murvabánya, amelyet érdemes közelebbről is megnézni.

Szépkilátó, Balatongyörök

Az Eötvös Károly által adott Szépkilátó név cseppet sem becsapós: innen nyílik a nyugati part legszebb panorámája a Balatonra. Rálátunk többek között a szigligeti várra, de önmagában lenyűgöző az is, ahogy az egykori vulkanikus tevékenység nyomait őrző hegyek körülölelik az öböl keleti részét. A kilátóból kőlépcső vezet le a Római-forráshoz, amelynek közelében egy majd’ 2000 éves római villa maradványait tárták fel.

Szent Mihály-kápolna, Vonyarcvashegy

Magyarország egyetlen halászkápolnáját a legenda szerint hálából emelték egy pusztító, ám szerencsésen túlélt balatoni vihar után, amikor is a halászok jégtáblája az akkor még szigetként álló dombhoz sodródott. A kilátás innen is pazar: teljes pompájukban láthatjuk a Szigligettől Badacsonyig elterülő tanúhegyeket. A szintén Szent Mihály arkangyalról elnevezett dombon, a kápolna mellett régi temetőhely található.

