Hamarosan kezdetét veszi az év azon időszaka, amikor is a virágrajongókat szebbnél szebb rózsakertek csábítják a szabadba – a legnépszerűbb már várja is a lelkes látogatókat.

A fertődi Esterházy-kastélyt nem hiába tartják bakancslistás látnivalónak: hazánk legnagyobb – és sokak szerint legszebb – barokk stílusú kastélya kívül-belül lenyűgöző kincseket tartogat. Az épületegyüttest körülölelő park legnépszerűbb része nem más, mint a Cziráky Margit Rózsakert, mely évről évre közel nyolcezer rózsatővel ejti ámulatba a kíváncsi szemeket.

Már meg is kezdődött az idei szezon: habár az időjárás egyelőre nem volt túl kegyes a rózsákhoz, az első bimbók jelzik, hogy hamarosan virágba borul az illatos látványosság. Így a 13 ezer négyzetméretes kertet már fel is fedezhetitek – sőt, a teljes virágzás kezdetéig még belépőt sem kell fizetnetek érte.

A rózsakert nem véletlenül viseli Cziráky Margit nevét: a hercegné érkezése alapjaiban változtatta meg a fertődi kastélykert történetét. Ő volt az, akinek megbízásából a múlt század elején a kor legnevesebb kertészei rózsakertet alakítottak ki az akkor még elhagyatott kastélykertben – mely rövidesen az ország legszebbje lett.

A rózsakertet 2015-ben felújították, így a lugassal, pavilonnal is büszkélkedő látványosság tökéletes úti cél a napsütéses hónapok során. A csúcsvirágzásra május végétől számíthattok majd. Ha arra jártok, érdemes lesz nyitott szemmel járni, és megkeresni az idei év legszebbjének megválasztott fajtát, a Crimson Ramler futórózsát is.

A Cziráky Margit Rózsakerttel kapcsolatos aktuális információkat a fertődi Esterházy-kastély Facebook-oldalán teszik közzé.

