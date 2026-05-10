Vadonatúj városi oázist vehetnek birtokba nemsokára a budapestiek

Már nem kell sokat várni, és a Biodómban otthonra lelt városi oázisban 13 ezer egzotikus növény és jó néhány ritka állatfaj mutatkozik be a természet szerelmesei előtt.

Nyár közepén különleges látványosság nyitja meg kapuit a Városligetben, melyet a Biodóm központi csarnokában tekinthet meg a nagyközönség. A közel egy hektáros, négy évszakos oázis elsősorban növények birodalma lesz, de hulmánok, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyek és sarkantyús teknősök is beköltöznek az állatkert részét képező épületbe.

A budapesti Biodóm – mely egy hatalmas, fényáteresztő felületekkel rendelkező csarnok – adottságainak köszönhetően az attrakciót nem befolyásolja a külső időjárás, így kicsik és nagyok bármikor felfedezhetik a főváros újdonsült állandó látnivalóját.

Az egzotikus hangulatot a zoológiai és a botanikai kincsek mellett még egy 14 és fél méter magasról lezúduló vízesés is fokozni fogja – kihagyhatatlan élménynek ígérkezik, az egész család számára. A nyári nyitásra a Fővárosi Állat- és Növénykert csapata különleges meglepetésekkel is készül, melyekkel a természettudományos ismeretterjesztést élményszerűvé teszik lelkes látogatóik számára.

Az attrakcióról bővebb információ ide kattintva érhető el.

Természetközeli élmények a tavasz utolsó hónapjára: