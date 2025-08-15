Izgalmas éjszakai programokkal tárják szélesre kapuikat az ország állatkertjei augusztusban

Minden év elmaradhatatlan eseménye az Állatkertek Éjszakája, amikor egy éjszakára megnyílnak az ország állatkertjeinek kapui és változatos programokkal várják az érdeklődőket!

Idén nyáron augusztus 29-re, péntekre esik az Állatkertek Éjszakájának programkavalkádja, amit ezúttal 14. alkalommal rendeznek meg. Hazánk állatkertjei ezen az estén és éjszakán megtelnek élettel, a látogatók pedig azon felül, hogy megcsodálhatják az állatkertek állatainak éjszakai életét, szórakoztató állatbemutatókon és élményekben gazdag programokon vehetnek részt.

A Fővárosi Állat- és Növénykert augusztus 29-én 19 és 23 óra között készül lenyűgöző állattréningekkel a látogatók számára, de a cápák közé merülő búvárok is biztosan felborzolják majd a hangulatot. Emellett látványos tűzzsonglőr és LED-fény bemutatók, zenei produkciók, körhinta, kézműves foglalkozások és izgalmas, ismeretterjesztő előadások is hozzájárulnak a felejthetetlen estéhez.

Fontos információ, hogy az Állatkertek Éjszakája a Körös-Maros Nemzeti Parkhoz tartozó Körösvölgyi Állatparkban augusztus 30-án lesz megtartva, ahol szintén izgalmas programok várhatók. Nem érdemes lemaradni olyan látványos eseményekről, mint a farkasdagonya vagy a solymászat, mindemellett esti túravezetésen és csillagászaton is részt vehetünk ezen az estén.

A 2025-ös Állatkertek Éjszakájának további helyszínei:

• Budakeszi Vadaspark

• Veresegyházi Medveotthon

• Richter Safari Park, Nagykőrös

• Kecskeméti Vadaskert

• Miskolci Állatkert és Kultúrpark

• Jászberényi Állat- és Növénykert

• Debreceni Állat- és Növénykert

• Pécsi Állatkert, Akvárium és Terrárium

• Szegedi Vadaspark

• Tisza-tavi Ökocentrum, Poroszló

• Pákozdi Pagony – Vadaspark és Arborétum

További információkat a pontos nyitvatartási időről és a jegyárakról az állatkertek Facebook-oldalán és honlapján találtok!

