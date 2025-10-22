7 vadaspark Budapesten és környékén, ami örök élményt nyújt kicsiknek és nagyoknak

Mi sem lehetne ideálisabb őszi kikapcsolódás, mint ellátogatni egy közeli vadasparkba, ahol maradandó élményeket gyűjthetünk. A Budapesten és környékén található helyszínekből válogattunk ezúttal nektek.

Szentendrei kisállatkert

Ha egy kellemes hétvégi kikapcsolódásra vágyunk, akkor ideje autóba vagy HÉV-re szállni és Szentendre felé venni az irányt. A Szentendrei kisállatkertben ugyanis október 31-ig minden kedden, szerdán, pénteken és hétvégén 10 és 17 óra között, november 1-től pedig minden hétvégén 10 és 16 óra között a házi- és vadállatok megfigyelésére nyílik lehetőség. A helyszínen szemtanúi lehetünk a szurikáták vidám kergetőzésének, megcsodálhatjuk a bámulatos macskabaglyot, a kecses európai őzeket és a szeptember végén született láma bébit is. A kisállatkerben időről időre izgalmas eseményeken is részt vehetünk, például október 31-én borzongós halloweeni programok keretében tehetünk látogatást a helyszínen.

2000 Szentendre, Tegez utca | Weboldal

Margitszigeti kisállatkert

Budapest kedvelt zöld oázisában, a Margitsziget pesti oldal felé eső részén is találhatunk egy mini vadasparkot, amely 2002 óta áll a Fővárosi Állat- és Növénykert gondozásában. Az 5200 négyzetméteren elterülő kisállatkert ingyenesen látogatható, az állatok kifutóit nyugodtan körbesétálhatjuk, melynek egyik felében megfigyelhetjük a büszke dámszarvasokat, míg a másik felében vízimadarak, ragadozó madarak és díszes madárfajok kaptak helyet. Az itt található állatok szinte mindegyike sérülten került az állatkert gondozásába, emberi segítség nélkül nem tudnának életben maradni a természetben, de a gondozók lelkiismeretesen segítik és támogatják az itt élő állatok jóllétét.

1007 Budapest, Margitsziget | Weboldal

Budakeszi Vadaspark

Budapest belvárosától közel 20-25 percre a Budakeszi Vadaspark csábít természetközeli kalandokra, ahol több mint 50 állatfajjal találkozhatunk. Ez azonban nem minden: bizonyos állatokhoz be is mehetünk az állatsimogatóba, emellett egy szuper kalandpark és játszóterek is gondoskodnak a felejthetetlen élményekről. A vadaspark ideális családoknak és a természetkedvelőknek egyaránt, akár egy félnapos programnak is kitűnő választás lehet. A nap folyamán az állatpark több pontján látványetetéseket is tartanak, így mi is szemtanúi lehetünk a rókák, a barnamedvék és a kisragadozók ünnepi lakomájának.

2092 Budakeszi, hrsz 0210/12. | Weboldal

Veresegyházi Medveotthon

Közel egy órányira a fővárostól egy igazi mackóparadicsomba csöppenhetünk, ahol a hatalmas medvéket közelről, biztonságos környezetben figyelhetjük meg. A park 20 barnamedvének ad otthont, azonban más ragadozók és háziállatok is találhatók a területen. Farkasok, oroszlánok, hiúzok, agancsosok és ormányos medvék színesítik a vadaspark közösségét. Az őszi-téli időszakban hétvégente 13 órától egy szakértői előadásnak, a Predator Programnak is szemtanúi lehetünk, ahol a program alapítója, Szilágyi István tart izgalmas bemutatót a medveotthon kézhez szoktatott farkasaival.

2112 Veresegyház, Patak utca 50. | Weboldal

Szigethalmi Vadaspark

A Szigethalmi Vadaspark családi vállalkozásként üzemel 2014 óta, melynek elsődleges célja az állatok védelme, befogadása és ellátása, mindezt összhangba hozva a látogatói igényekkel. A parkban jellemzően háztáji és erdei állatokat találunk, de akad néhány egzotikus lakó is, mint például kenguru, ara papagáj, alpaka, antilop és sül. Az állatok nagy része rendkívül szelíd és emberhez szokott, így nagy örömmel fogadnak minden simogatást és finom falatot. A vadasparkot azonban nemcsak az állatok miatt érdemes felkeresni: egy 2 kilométer hosszú útvonalon közlekedő erdei kisvasút, egy igazi repülőgép, egy helikopter és három fantasztikus játszótér is gondoskodik róla, hogy mindenki örök emlékekkel gazdagodhasson.

2315 Szigethalom, Rákóczi utca 159. | Weboldal

Alpaka Farm, Nőtincs

Budapesttől közel egy órányira, észak felé kalandozva vár Nőtincsen az Alpaka Farm, ahol megismerkedhetünk a különleges gyapjas négylábúakkal. A farm 2015-ben nyitotta meg kapuit és kezdetben 6 alpakát számlált, mára az állomány 12 lakóra bővült. A farm állatai csoportos vagy egyéni foglalkozás keretében látogathatók, ahol lehetőségünk nyílik közelebbről is megismerni ezeket a kedves élőlényeket: megsimogathatjuk, megetethetjük őket és fotózkodhatunk is velük, miközben rengeteg érdekes információt tudhatunk meg róluk. Az alpakagyapjú egyedülálló értékű és rendkívül puha, a farm ajándékboltjában akár vásárolhatunk is az ebből készült termékekből.

2610 Nőtincs, Diófa utca 41. | Weboldal

RoBirtok élményfarm, Kosd

Izgalmas élmények várnak október végéig a kosdi RoBirtok élményfarmon is, ahol számos különleges állattal ismerkedhetünk meg. Egy vezetett program keretében kipróbálhatjuk akár még a tehénfejést is, etethetünk mangalicákat, simogathatunk nyulakat, sétáltathatunk alpakákat és pónikat, emellett megcsodálhatjuk a dámszarvasokat, emukat, ormányos medvéket és a kíváncsi szurikátákat is. A birtok szombatonként 9:30 és 16:30 között, online időpontfoglalással látogatható, az idei szezont pedig október 31-én egy kalandos halloweeni mulatsággal zárhatjuk, amit nem érdemes kihagyni!

2612 Kosd, Bocskai utca | Weboldal

