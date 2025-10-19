Szenzációs szünidő: 20+ élménydús programötlet az őszi szünetre Budapesten és környékén

A gyerekek nagy örömére október 23-án elstartol az őszi vakáció. Hoztunk nektek pár ötletet, hogy igazán kalandos és pihentető legyen mind a tizenegy együtt töltött nap a fővárosban és Budapest környékének varázslatos helyszínein.

Káprázatos kalandok: Fényparkok és fénykiállítások

Az egyre rövidülő nappaloknak határozottan van egy előnye: újra felragyognak a fények az ország legszebb helyszínein, és szebbnél szebb fényparkokban barangolva csempészhettek varázslatos pillanatokat az őszi időszakba. Október 17-én nyitott meg a Pán Péter tematikájú Garden of Lights az ELTE Füvészkertben, de ettől a naptól invitál benneteket világ körüli utazásra a Fővárosi Állat- és Növénykert lampionfesztiválja is. Október 22-től újra színes fényárban úszik a Palatinus Strand: immár negyedik alkalommal tér vissza az őszi-téli időszak egyik leglátványosabb programja, a Lumina Park. Október 24-én pedig újra megnyitja kapuit Erzsébet királyné fénykertje is, a Gödöllői Királyi Kastély lélegzetállító parkja idén is páratlan pompába burkolózik. De ki ne hagyjátok a szemkápráztató immerzív múzeumi élményeket se!

Cikkünkben összegyűjtöttük az összes Budapesten és környékén található fénykiállítást:

Varázslatos Grimm-mese a Fővárosi Nagycirkuszban: Holle anyó

Október 18-tól a Fővárosi Nagycirkuszban az egyik legszebb Grimm-történettel hangolódhatunk idén az ünnepre: kedvenc ősz hajú mesehősünk ezúttal látványos cirkuszi elemekkel tarkított előadásban elevenedik meg. Holle anyó története Fekete Péter rendezésében kalauzol végig kicsiket és nagyokat az igazság, az önálló döntések és a felnőtté válás rögös útján. Az örök klasszikust most ráadásul modern csavarral tekinthetjük meg: az előadás során a két lánytestvér történetét követhetjük végig, akiknek cirkuszi koreográfiával előadott próbatételei még a legvakmerőbb nézőket is ámulatba ejtik.

Színház gyerekeknek: Kolibri Színház Megújult arculattal és friss energiákkal indult az ősz Magyarország első számú gyermekszínházában, ahol a legkisebbektől a fiatal felnőttekig minden korosztály talál magának élményt. A színház családbarát repertoárjában bábelőadások, zenés és interaktív produkciók, valamint kortárs ifjúsági darabok szerepelnek, így a közös színházlátogatás igazi generációkat összekötő program lehet. Az ősz folyamán számos újdonsággal, különleges darabokkal és fesztiválhangulatot idéző eseményekkel várják a közönséget, hogy a színház nyelvén együtt fedezzék fel a játék, a fantázia és a művészet varázsát. Weboldal >> „Játék a városban” kiállítás: Óbudai Múzeum Az Óbudai Múzeum Játék a városban címet viselő állandó kiállítása remek kikapcsolódást nyújt a hűvös hónapokban is a család apraja-nagyjának. A felnőttek és idősebbek jóleső időutazást tehetnek az ország 1990 előtt emblematikus játékai, a korabeli babák és kisautók, társas- és lemezjátékok mentén. Az interaktív kiállításon természetesen a kicsik sem fognak unatkozni: ők is gazdag ismereteket szerezhetnek a városi installációba illesztett játékokról. További tudnivalók >> Bevezetés a tudomány világába: Csodák Palotája A Csodák Palotája ősszel is igazi családi felfedezőhely, ahol minden látogatás új élményeket tartogat. A mágneses mező, a tükörlabirintus, a lebegő labda és sok más interaktív eszköz játékosan vezeti be a gyerekeket a tudomány világába. A Richter Gedeon laborban saját kezűleg végezhetnek kísérleteket, míg az Öveges terem színpadán látványos show-k hozzák közel a tudomány varázsát. A szezon egyik különlegessége a Mission: STEAM! Felfedező Klub, amely tíz héten át tartogat kihívásokat a 8–12 évesek számára, kreatív feladatokkal és kalandokkal. Fedezzétek fel a csodát, értsétek meg a világot! Weboldal >>

Ismerjétek meg az univerzum titkait: Svábhegyi Csillagvizsgáló

A Normafa ölelésében rejtőzik Budapest legnagyobb bemutató-csillagvizsgálója, ahol az egész család együtt fedezheti fel az univerzum titkait. Megnézhetjük a Napot impozáns naptávcsövön keresztül, megcsodálhatjuk a Holdat, a Jupiter felhőit, vagy épp a Szaturnusz gyűrűit. A gyerekek plüssbolygókból modellezhetnek Naprendszert, fénykísérletekkel és meteorit-simogatással élhetik át a csillagászat lenyűgöző szépségét, míg a felnőttek látványos nappali és esti előadásokon, csillagleseken léphetnek be a földöntúli élmények birodalmába. Egy hely, ahol a tudomány, a játék és a kaland találkozik.

Weboldal >>

Városi kalandok állatbarátoknak

A főváros meglepően sok különleges helyszínt és izgalmas programot kínál az állatbarátoknak. Persze előfordul, hogy egy-egy négylábúhoz jobban húz a szívünk, így tematikus cikksorozatunkban, mindenki megtalálja a hozzá legközelebb álló programot. Az elmúlt években sorra nyíltak kutyabarát helyek, ezeket sorakoztatjuk fel BlökiPest című válogatásunkban. A Mackóverzum címet viselő változatos gyűjtésünkben pedig garantáltan mindenki talál kedvére való úti célt, legfőképp a macirajongók. Persze a macskarajongóknak sem kell Budapesten unatkozniuk, hiszen számos izgalmas látnivaló és program várja őket CicaPest című cikkünkben.

Felszállásra felkészülni: Aeropark Budapest

Közép-Európa vezető repülőmúzeuma, az Aeropark a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér szomszédságában enged bepillantást a repülés kulisszái mögé. A múzeumban ugyanis egy olyan perspektívából ismerhetitek meg a repülőtér és egyben a repülés történetét, ahogy eddig utasként például még nem volt lehetőségetek. A reptérlátogatás persze nemcsak nappal lehet izgalmas, várják az érdeklődőket az éjszakai reptérbejárásokra is, ahol interaktív módon leshetitek el a repülőgép-vezetés minden csínyját-bínyját.

Weboldal >>

Holdraszállás a Huniverzumban

Képzeljük el, hogy egy űrhajó fedélzetén állunk, indulásra készen – csak épp Budapest szívében, a Millenáris G épületében! A 1100 négyzetméteres, interaktív kiállítás Kapu Tibor kutatóűrhajós történetét követi a kiválasztástól a visszatérésig, lenyűgöző digitális installációkkal, szimulátorokkal és planetáriumi vetítésekkel kiegészítve. A gyerekeket játékos feladatok, a kamaszokat és felnőtteket tudományos érdekességek és valódi űreszközök várják, így mindenki talál magának felfedeznivalót. Az élmény után az Űrbüfében még egy falatnyi kozmikus kóstoló is belefér, mielőtt hazatérünk a Földre.

Weboldal >>

Állati kalandok: Budakeszi Vadaspark

Budapest belvárosától mindössze 20 percre várnak a Budakeszi Vadaspark állati kalandjai, amelyek között nemcsak az állatsimogató, a törpevasút, a kalandpark és a játszóterek sorakoznak, hanem további különleges programok keretében is megismerhetitek a helyi élővilágot. A hét bármely napján ellátogathattok a Budakeszi Vadasparkba reggel 9 és délután fél 5 között, a nézelődés után pedig egy forró csoki mellett felmelegedhettek a Kávézoo-ban. Az őszi időszakban is különleges tréningekkel, látványetetésekkel és állatbemutatókkal várják a családokat.

Weboldal >>

Szabadulj, ha tudsz!

Ha valami igazán különleges és pezsdítő kikapcsolódási lehetőségre vágytok, a lehető legjobb választás, ha a kamaszgyerekkel ellátogattok egy szabadulószobába. Számtalan témájú szoba közül válogathattok, ahol akár kedvenc filmetek vagy sorozatotok falai közé csöppenhettek, de hátborzongató kalandból sem lesz hiány.

Összegyűjtöttük nektek a kedvenceinket:

Városi nyomozás: Landventure A Landventure egy városi nyomozós játék, gyakorlatilag olyan, mint egy szabadulószoba a szabadban, melynek keretében izgalmas küldetéseken vehettek részt. A különböző tematikákra és történetekre épülő küldetések nemcsak felejthetetlen szórakozást biztosítanak, de számos hasznos információt is tartalmaznak azokról az utcákról, amerre éppen a nyomozás halad, így a várost egy teljesen új szemszögből ismerhetitek meg. A játékhoz pedig csupán egy mobiltelefonra és mobilnetre lesz szükségetek. Weboldal >> Csipkerózsika balett gyerekeknek: KisCsipke A 2022/23-as évadban került először színre a KisCsipke című előadás, amellyel az Opera célja, hogy minél kisebb korban bevonja a gyerekeket a balett varázslatos világába. Október 25. és november 2. között ezúttal Csipkerózsika történetével és Csajkovszkij zenéjével ismerkedhet meg az ifjúság: balettnövendékek és nézők egyaránt. A KisCsipke beavatóelőadáson a Magyar Nemzeti Balettintézet növendékei profi partnerekkel és profi körülmények között ismerhetik meg a színház, a balett, az előadások létrejöttének folyamatát, és „élesben” gyakorolhatják a mesterséget. Bővebb infó >>

Színpompás őszi feltöltődés: Séta a Lupa-szigeten

A Budakalászhoz tartozó, Szentendrei-Duna-ágban megbújó Lupa-sziget olyan, akár egy rejtett kincs, mely megannyi érdekes látnivalót tartogat, kezdve a Bauhaus stílusú nyaralóktól a lenyűgöző platánsorig. Korántsem városi legenda, hogy a kizárólag vízi úton megközelíthető sziget ősszel a legszebb! A varázslatos hely nemcsak a kellemes kikapcsolódást szolgálja egy hangulatos őszi hétvégén, de izgalmas fotószpot is különleges atmoszférájával. Ne habozzatok hát megörökíteni az itt töltött idő pillanatait!

Irány Szentendre a Mahart hajójárataival!

A Mahart menetrendje számos izgalmas kirándulási útvonalat tartogat. Mi elsőként Szentendrét választottuk: ide kattintva elolvashatjátok, hogyan is telt a felejthetetlen napunk a mediterrán városkában. A Maharttal Szentendrén kívül elutazhattok Esztergomba, Visegrádra is, vagy egy szárnyashajó fedélzetén bejárhatjátok a teljes Dunakanyart. A különböző hajóutak részleteit és a pontos menetrendet weboldalukon keresztül ismerhetitek meg részletesebben.

Weboldal >>

Családi versenyre fel: Budapest legjobb társasjátékbárjai

A hétköznapokban sokszor elfelejtjük, milyen fontos megélni a játék örömét, pedig sokkal könnyebben vehetjük így az élet akadályait. Szerencsére az utóbbi években egyre népszerűbbé váltak a különféle társasjátékok, aminek hála már nem kell otthon maradnotok, hiszen Budapesten számtalan lehetőség adódik új játékok kipróbálására, amit garantáltan a felnőttek is szeretni fognak.

Mutatjuk a legjobbakat:

Egységben az erő: Pixity

Lépjetek be a Pixity varázslatos világába, ahol a játék és az innováció találkozik, hogy páratlan élményt nyújtson számotokra. Budapesten elsőként náluk fedezhetitek fel ezt az egyedi kialakítású LED-szőnyegeken ugrálós játékot, amely teljesen új szintre emeli a szórakozást, bármely korosztály számára. Jelenleg 3 játékszoba elérhető, ahol közösen játszhattok, de akár versenyezhettek is egymás ellen.

Weboldal >>

Budapest a felhők felett: Toronykilátók

Fővárosunk minden szeglete lenyűgöző, legyen szó arról, hogy a hatalmas házak között sétálgatunk a belvárosban vagy a Dunáról csodáljuk meg a part menti látványosságokat. Akár Budapesten élünk, akár látogatóba érkezünk, nem érdemes kihagyni a város toronykilátóit, ahonnan egy új perspektívából, még nem ismert szemszögből csodálkozhatunk rá a főváros rejtett szépségeire.

Fedezzétek fel az összeset:

Séta a föld alatt: Pál-völgyi-barlang

Hazánk leghosszabb összefüggő barlangrendszerének része a Pál-völgyi-barlang, amelyre a legenda szerint 1904-ben azután találtak rá, hogy egy birka alatt beszakadt a föld. Pár évre rá, 1919-ben nyitották meg a látogatók előtt az 500 méter hosszú útvonalat, ahol ámulatba ejtő cseppkőképződmények, sziklaalakzatok, csillogó kalcitkristályok, kagylólenyomatok kísérik végig utunkat azóta is. Mindezeket az óránként induló túravezetéseken tekinthetjük meg, hétfő kivételével a hét bármely napján.

Weboldal >>

Benzingőzős vonatozás: Királyréti Erdei Vasút

A Morgó-patak völgyében, Kismaros és Királyrét között zakatoló erdei vasút az ország egyik legrégebbje, amely kicsiknek és nagyoknak egyaránt maradandó élményt kínál. Hajdanán a börzsönyi kisvasúthálózat 200 km hosszú volt, amelynek egy részén ma is festői környezetben halad Királyrét felé az 1893-ban épített Királyréti Erdei Vasút. A végállomástól megannyi lehetőség adódik felfedezni a börzsönyi táj csodáit. Novembertől már csak hétvégente közlekedik.

Weboldal >>

Holdbéli séta, ami családi kirándulásnak is tökéletes: