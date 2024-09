Mackóverzum: 7 helyszín és program Budapesten medverajongóknak

A főváros meglepően sok különleges helyszínt és izgalmas programot kínál a macirajongóknak, változatos gyűjtésünkben pedig garantáltan mindenki talál kedvére való úti célt.

Macis szobrok a városban

Nem is sejtenétek, hogy a főváros hány mackós szobrot rejt, melyek többsége frekventált helyen található, mégis nehéz kiszúrni a mindennapi rohanásban. A felhozatalban szerepelnek fára mászó medvebocsok, egy Mackó-kút és a sokat mondó nevű, Medve utcába is érdemes bekukkantani.

Természetesen Kolodko Mihály alkotásai is tovább gazdagítják a palettát: a művész két macis szoborral is megörvendeztette rajongóit. 2020 novemberében költözött Mr. Bean legjobb barátja, a plüssmackója, Teddy bronzszoborba öntött mása az Egyesült Királyság budapesti nagykövetségének falára.

2023 júniusában egy újabb macis miniszobor jelent meg a VII. kerületi Damjanich utcában, mindenki kedvenc medvéje, Micimackó Karinthy Frigyes egykori szülőházán csimpaszkodva várja a nézelődőket. A helyválasztás nem véletlen: a Micimackó magyar nyelven való megjelenésében nagy szerepe volt az írónak, így születésnapján ezzel a gesztussal emlékezett meg róla a szobrászművész.

Ismerjétek meg a többi maciszobor történetét is:

Beülős helyek medverajongóknak

Legyen szó kultikus kávézóról, vagy mennyei kürtőskalácsozóról, több vendéglátóegység is kötődik a macikhoz a főváros szívében. Egyik ilyen a Rengeteg Romkafé, amibe belépve egy mesebeli, otthonos világba csöppenhetünk, ahol 570 kisebb-nagyobb plüssmackó társaságában élvezhetjük a sűrű forró csokoládék minden egyes kortyát.

Összesen 1600-féle belga, spanyol vagy francia pasztillából készült krémes csoda közül választhattok, ezek mellett kávék, teák, szörpök, közel 100-féle marcipánital, valamint isteni kekszek várnak rátok, így érdemes betérni, ha felmelegednétek az őszi napokon.

1063 Budapest, Szinyei Merse utca 22. | Facebook

Ha szeretitek a kürtőskalácsot, véletlenül se hagyjátok ki az imádnivaló logóval és névvel büszkélkedő Édes Mackót. Az illatáradattal teli kürtőskalácsozó rengeteg hagyományos és különleges desszerttel vár, legyen szó a jó öreg fahájas kürtősről, vagy a pároknak kitalált, különböző ízekben és topingokkal kapható Kürtős Fondüről.

Mindezek mellett, elhelyezkedésének köszönhetően akár rögtön igazi medvékkel is találkozhattok, csak át kell sétálnotok a szomszédos Budapesti Állatkertbe!

1146 Budapest, Állatkerti krt. 14-16. | Facebook

Macis erdei játszótér

A legkisebbeknek is jut bőven macis program: Budapest II. kerületében találjátok az erdő szélén megbúvó Macis tematikus játszóteret, amely a terület emblematikus névadó maciszobráról kapta a nevét. A nagy múltú játszóteret évtizedek óta előszeretettel látogatják a budapestiek, ami nem csupán könnyű megközelíthetősége miatt népszerű úti cél, hanem hangulatos atmoszférája is hívogató. A függőágyakkal, mászókákkal, csúszdákkal és trambulinnal felszerelt park vadregényes környezete és a kényelmes parkolási lehetőség is hozzájárulnak a kellemes időtöltéshez.

Vates MeseKollekció: TV Maci

Ha a macirajongásotokat új szintre emelnétek, vagy csak szívesen viselnétek magatokon az ikonikus TV Macit, most megtehetitek, hiszen a Vates MeseKollekciójában több figura mellett őt is megtaláljátok. A kollekcióban kedvenc retro meséink karakterei kaptak helyet, többek között Frakk, a macskák rémét, Vízipók-csodapókot, és a Kockásfülű nyulat is magatokra ölthetitek. A prémium minőségű, licenszelt termékek között egyedi pólók, vászontáskák, sapkák és zoknik közül választhattok.

Weboldal >>

Veresegyházi Medveotthon

Ugyan egy kicsit kell utazni Budapestről, a Veresegyházi Medveotthon kihagyhatatlan programnak számít, hiszen Közép-Európa egyetlen medveotthona számtalan izgalmas programmal vár mindenkit. A macik megnézésén kívül kipróbálhatjátok a bányamozdonyos kisvasutat, ami a medvekifutó mögött fut, és időközönként állatbemutatókon is részt vehettek.

A 2010-ben állatkertté minősített Veresegyházi Medveotthon a medvék és farkasok mellett számos állatfajnak ad otthont, köztük agancsosoknak is, és itt tekinthető meg az ország legnagyobb oroszlánfalkája.

2112 Veresegyház, Patak utca 39. | Weboldal

