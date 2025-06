30+ mesés hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. június 18-22.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten, legyen szó moziról, sétáról, vásárról, koncertről vagy fesztiválról. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Villásek Tibor kiállítása // Művészterem Árkádia (2025. június 13-20.)

A természet palettája címmel nyílik meg június 13-án Villásek Tibor önálló kiállítása a Magyar utcai Művészterem Árkádia kiállítóterében. A művész hűen ápolja a Kárpátaljai Festőiskola hagyományait, a plein air festészet híve. Főként tájképeket fest realista és posztimpresszionista stílusban, követve felmenői nyomdokait.

Facebook-esemény >>

Generali Gyerek Sziget // Hajógyári-sziget (2025. június 20-22.)

Rendhagyó koncertek, népszerű előadók, interaktív előadások, cirkuszi forgatag, zsonglőrök, cserkészek, kézműves foglalkozások, újdonságok és várva-várt kedvencek töltik meg a Hajógyári-szigetet június 20. és 22. között, ahol a Generali Gyerek Sziget ingyenes programjai garantálják a felhőtlen szórakozást egész hétvégén.

További részletek >>

foodora Selection x Street Kitchen // Dürer Kert (2025. június 20-22.)

Június 20. és 22. között több mint 20 vendéglátóhely gondoskodik a finom falatokról, miközben főzőbemutatókon és gasztrobeszélgetéseken leshetünk el konyhai titkokat. Emellett sor kerül a Street Kitchen Guide új kiadványának bemutatására, a legkisebbeket pedig koncertekkel és bábelőadásokkal várják.

Tovább az eseményre >>

Egy új hely felfedezése is szuper hétvégi program lehet:

Budapesti programok szerdán (2025. június 18.)

Big Daddy Wilson // KOBUCI

Korunk nemzetközi blueséletének egyik legkiemelkedőbb alakja, Big Daddy Wilson idén is visszatér a Kobuci színpadára.

Tovább az eseményre >>

Die Antwoord // Budapest Park

Hét év után, június 18-án ismét beveszi a Budapest Parkot a Die Antwoord formáció. Tavalyi teltházas Barba Negrás koncertjük után emlékezetes koncertre számíthat minden rajongó a dél-afrikai rap-rave csapattól ezen az estén.

Tovább az eseményre >>

Budapesti programok csütörtökön (2025. június 19.)

Ingyenes utcai örömzene a Dob utcában: Sabbathsong Klezmer Band

Ismét ingyenes utcai örömkoncertek várják a zenekedvelőket a Dob utcában, a Carl Lutz emlékműnél minden csütörtökön június végéig. A koncertekre immár negyedik éve, a Spinoza Színház és Kávéház rendezésében valamint az Erzsébetvárosi Önkormányzat és a Mazsihisz együttműködésével kerül sor. Június 19-én a Sabbathsong Klezmer Band előadását hallgathatjátok meg.

Tovább az eseményre >>

Hamvas dalok – Koncertköltészet Wunderlich Józseffel, Tárkány-Kovács Bálinttal és a Tárkány Művekkel

Mi lett volna, ha Hamvas Béla filozófiai esszéi mellett írt volna dalokat is? Mi lett volna, ha a szigligeti szőlőhegyen, a Balaton fölött, amikor az író hármasban maradt Istennel és a borral, dalban mondta volna el gondolatait? Koncertköltészet címmel, Tárkány-Kovács Bálint szerkesztésében új zenés irodalmi sorozat indul a Várkert Bazárban. A sorozat a ’Hamvas dalokkal’ veszi kezdetét Wunderlich József színművész és a Tárkány Művek közreműködésével.

Tovább az eseményre >>

Vasárnapi Gyerekek // Hunnia

Több év szünet után újra összeáll a Darvas Benedek vezette Vasárnapi Gyerekek. Zenéjük elsöprő erejű indulatokra támaszkodik, tiszta, jól érthető, kiforrott, a régi rock klasszikusok elemi erejét megőrizve a művészi forma igényes és forradalmi megújítására törekednek.

Tovább az eseményre >>

Avenged Sevenfold // Budapest Park

Június 19-én, csütörtökön a Budapest Parkban ad koncertet az Avenged Sevenfold. Az önálló koncertre készülő kaliforniai metálzenekar 25 éves pályafutása alatt egyszer már járt Magyarországon, ezen a júniusi estén azonban még nagyobb elánnal csapnak majd a húrok közé.

Tovább az eseményre >>

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. június 20.)

Verőcei Nyár 2025

Strandbuli Verőcén dj. Free és dj. Kempy részvételével.

Facebook-esemény >>

Naplementés Sárkányhajó túra Verőce-Vác

A túrán bárki részt vehet, aki képesnek érzi magát egy rövid, kifejezetten könnyű evezős túra teljesítésére. Vízi sport múlt és úszástudás nem feltétel. A résztvevők számára lapátokat és mentőmellényeket biztosítanak.

Facebook-esemény >>

Kéknyúl x Gorg and Benzol // Barlang, Szentendre

A hetvenes évek soul- és funkzenéjében gyökerező tánczenét játszó Kéknyúl egyedülálló színfoltja a hazai klub- és fesztivál-körforgásnak. A csapat hangzását Premecz Mátyás zenekarvezető-billentyűs – védjegyének számító – Hammond orgonája és Andrew Hefler szenvedélyes, karakteres, óceántúli éneke határozza meg, melyet kiegészít a hat másik egyenrangú muzsikus által szőtt izgalmas zeneszövet telivér fúvósszólamokkal, vagány gitárokkal, sok vokállal.

Tovább az eseményre >>

WAKE UP 1230 // Marczi

A Wake Up 1230 srácok egyetlen nyári koncertje, ami után stúdióba vonulnak, hogy rögzítsék második nagylemezüket. A zenekart a hazai underground négy jelentős alakja alapította 2021-ben: Baksa-Soós Attila – ének, szöveg, Frenk – gitár, zene, Papp Szabi – basszusgitár, Beck Zaza – dob. Vagány rockzene egy ízig-vérig budai, nyáresti eseményen.

Tovább az eseményre >>

Góbé // Kertem

A Góbé idén tölti be a felnőtt kort. A születésnapot majd új lemezzel ünneplik, de ez még nem az a koncert lesz. Cserébe megmutatnak az új dalok közül párat, a koncert előtt pedig egyet meg is jelentetnek, hogy ez a szezon se maradjon új Góbé élmény nélkül.

Tovább az eseményre >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. június 21.)

Gardrób Közösségi Vásár // ELTE Gömb Aula

Az ELTE Gömb Aula június 21-én nyári ruhákkal és kiegészítőkkel telik meg a Gardrób Közösségi Vásár jóvoltából. Ahogy azt már megszokhattátok, ezúttal is a szezon legkülönlegesebb darabjai várnak majd itt rátok.

Tovább az eseményre >>

Belvárosi Gardróbvásár // Erzsébet tér (2025. június 21.)

Akár kiüríteni, akár feltölteni szeretnéd a gardróbodat, ajánljuk figyelmedbe a június 21-én megrendezésre kerülő Belvárosi Gardróbvásárt. Ha valamiből, akkor megfizethető árú, különleges, jó minőségű és egyedi darabokból itt egészen biztosan nem lesz hiány!

Tovább az eseményre >>

Szem a Harisnyán – vezetett séta

Június 21-én egyedülálló vezetett séta keretében fedezhetitek fel az óbudai Harisnyagyárat és egyúttal bepillantást nyerhettek az ipari örökség és a gyár egykori mindennapjaiba. A Városművek csapatának köszönhetően fény derül majd arra, milyen is volt valójában a Kádár-rendszer a gyártósorról nézve és hogy mi várt egy vidéki parasztcsaládban született lányra, aki Budapesten kívánt szerencsét próbálni.

Tovább az eseményre >>

A strandolás is jó program lehet a nagy melegben:

Gárdonyi Piknik // Gárdonyi tér

A B32 Galéria előtti téren koncertekkel, termelői piaccal és izgalmas workshopokkal indíthatjuk a nyarat. Fellép Sallai Laci és Barkóczi Noémi, valamint a Los Orangutanes. Részletes program a Facebook-eseménynél!

Facebook-esemény >>

Füstölgő Piknik // Zebegény

Ezen a héten lesz 8 éves a Füstölgő. Parázson sülnek a bárányok és fatüzeléses grillen a wagyu burgerek. Lesz zene, jéghideg italok, umami ízek.

Facebook-esemény >>

TÉR-Zene a Kossuth téren

A Tér-Zene eseménysorozat egész nyáron ingyenes, szabadtéri koncertjeivel kínál változatos zenei csemegéket: magyar népzene, japán dobshow, latin dallamok és klasszikus örökzöldek is helyet kapnak a programban. A koncertsorozat következő állomása 2025. június 21., amikor is a 20:30-kor kezdődő koncerten Pitti Katalin operaénekes és Berkes János tenor varázsolják el a hallgatóságot felejthetetlen opera- és operettáriákkal. Az est művészi atmoszféráját Hegedűs Valér zongorajátéka teszi teljessé.

Facebook-esemény >>

Hétszer7 Fesztivál: Hiperkarma, Bodor Áron // Klauzál tér

Június 21-én, szombaton este egy nem mindennapi élmény vár mindenkit, hiszen este 8-tól az erzsébetvárosi Klauzál téren ad ingyenes koncertet a Hiperkarma. Az idén 25 éves zenekar turnéjának egyik állomásaként érkezik a Hétszer7 Fesztivál zárónapjára, hogy egy fergeteges estét varázsoljon a város szívébe. Lesz minden: zúzás, rap, balladák, régi dalok, új nóták, érdekességek és meglepetések – a legendás zenekar előtt este 6-tól pedig Bodor Áron, az Esti Kornél énekesének akusztikus szerzői estjét élvezhetjük.

Tovább az eseményre >>

EDDA Művek unplugged koncert – „Séta a múltban” // Margitszigeti Szabadtéri Színház

A könnyűzene kedvelői örülhetnek júniusban, hiszen a legjobb magyar pop-, rock- és jazz-zenekarok lépnek fel a Margitszigeti Szabadtéri Színház nagyszínpadán. Június 21-én az EDDA Művek ad igazán különleges, unplugged koncertet a zöld fák ölelte színpadon.

Tovább az eseményre >>

Barabás Lőrinc Quartett & Sena // Városmajori Szabadtéri Színpad

A budapesti improvizatív zenei élet egyik meghatározó szereplője, Barabás Lőrinc trombitás, zeneszerző és formációja, kéz a kézben az Irie Maffiából ismert énekesnővel, Sena Dagaduval páratlan koncertet ad június 21-én a Városmajori Szabadtéri Színpad világot jelentő deszkáin.

Tovább az eseményre >>

Éjszakai evezés a városon át a SUP Budapesttel

Júniusban egy alkalommal lehettek részesei, mekkora élmény a fényárban úszó városon át evezni a SUP Budapest csapatával. Ha készen álltok az év leglátványosabb SUP-kalandjára, megtudhatjátok milyen az estére elcsendesedő Duna vizén ringatózni és közben megcsodálni a fővárosi éjszakai pezsgést Budapest legszebb hídjai alatt suhanva.

Tovább az eseményre >>

Napfordulós esti jóga a Filozófusok kertjében

Június 21-én 20 és 21 óra között a nyári napfordulót ezúttal egy esti jóga keretében köszönthetitek a Filozófusok kertjében. Ezen a különleges szabadtéri jógaórán nemcsak ráhanagolódhattok a természet ritmusára, de a könnyed gyakorlatoknak köszönhetően átmozgathatjátok magatokat, közösségi élményt szerezhettek a város felett és madárcsicsergéssel is töltekezhettek.

Tovább az eseményre >>

Múzeumok Éjszakája // több helyszínen

Az ország legnagyobb kulturális rendezvényeként emlegetett Múzeumok Éjszakáját a nyári napfordulóhoz legközelebb eső szombaton, idén június 21-én rendezik meg. A korábbi évekhez hasonlóan idén is teljes erőbedobással készülnek a kiállítóterek, múzeumok és gyűjtemények, hogy különböző koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív eseményekkel, családi programokkal, valamint számos meglepetéssel tegyék felejthetetlenné ezt a különleges nyárestét.

Tovább az eseményre >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. június 22 .)

Terézvárosi lom-mentő bolhapiac // Hunyadi tér

Június 22-én pezsgéssel, nyüzsgéssel, árusokkal, kincsekkel és természetesen kincsekre vadászó lelkesebbnél lelkesebb vásárlókkal telik meg a Hunyadi téri piac. A terézvárosi lom-mentő bolhapiacon immár nyári hangulatban válogathattok vintage tárgyak, régiségek, könyvek, játékok, sporteszközök és divatcikkek között.

Tovább az eseményre >>

Veresi bolhapiac // Veresegyház

A veresegyházi bolhapiac júniusban – az időjárás függvényében -, három vasárnap is megörvendezteti a kincsvadászokat. Június 22-én is készülhettek úgy, hogy a város szívében kereshetitek és kutathatjátok a jobbnál jobb, új életre váró kincseket.

Tovább az eseményre >>

Mesél az erdő – Úrnapi virágszőnyeggel – vezetett séta

Június 22-én zarándokok nyomát követve vághattok neki a vadregényes Mária-szurdoknak Budakeszin. A GreenWalks Budapest vezetett sétáján megnézhetitek az ősi Mária-kegyhelyet, megismerhetitek a történetét, a rendhagyó utcamúzeum és egy eldugott sztúpa is az útvonal része, de az Angyalok királynéja templom és az Úrnapi virágszőnyeg sem marad el.

Tovább az eseményre >>

További vezetett séták júniusra:

The Streets // Akvárium Klub

Június 22-én az Akvárium Klubban koncertezik Mike Skinner legendás formációja, a The Streets. A zenekar több, mint 10 éve fejezte be pályafutását, Mike Skinner nagyszabású, The Darker The Shadow The Brighter The Light című zenei és filmes projektje azonban ismét életre hívta a legendás brit garage, hip-hip formációt, hogy elhozzák semmihez sem fogható dalaikat az Akvárium Klubba.

Tovább az eseményre >>

Mamma Mia! kertmozi // Kertem

Június 22-én szélesre tárja képzeletbeli ajtajait a Kertem szabadtéri mozija. A műsoron elsőként a Mamma Mia! című film és felejthetetlen ABBA-slágerei idézik meg a napsütötte görög sziget hangulatát. Egy vidám, szívhez szóló történet a szerelemről és az élet legszebb pillanatairól tökéletes választás egy júniusi nyárestére.

Tovább az eseményre >>