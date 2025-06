Újdonságok Budapesten: 8 újonnan nyílt hely, amit érdemes felfedezni júniusban

A nyár első hónapja sem telhet el újdonságok nélkül: mutatjuk, milyen új helyek nyíltak Budapesten, amit nem érdemes kihagyni a hónapban!

Retro Lángos

Kedvenc belvárosi lángosozónk aranysárga tésztakorongjaihoz május végétől már a Vécsey utcában is hozzájuthatunk. A Retro Lángos története 2011-ben kezdődött, Arany János utcai büféjük csakhamar a pesti éjszaka megkerülhetetlen helyszínévé nőtte ki magát, a törzsvendégek gyarapodó tábora pedig 2020-ra egy állandó étterem képében hozta meg gyümölcsét. Legújabb egységük kínálatában is megtalálható a klasszikus sajtos-tejfölös kombó, de olyan ínyenc változatokat is kóstolhatunk, mint a BBQ tépett malachússal töltött, vagy a gluténmentes kecskesajtos lángos.

1054 Budapest, Vécsey utca 3. | Weboldal

Mamie • Artizán Budapest

Ha odavagy a kézműves péksüteményekért, akkor minden bizonnyal ismerősen cseng az Artizán neve: a csapat Fekete Gergő vezetésével az elmúlt években a zabkásák, a specialty kávék és az egész napos reggelik világában is megvetette a lábát, és most már biztosra vehetjük, hogy az idei fagylaltszezon is tőlük lesz hangos. A Bécsi úton megnyílt Mamie-ban a hangsúly az adalékmentes, minőségi hozzávalókból készült, krémes gombócokon van, de sütemények és egyéb kézműves édességek is helyet kaptak a kínálatban, így téve még édesebbé a nyarat.

1037 Budapest, Bécsi út 314. | Weboldal

Wave and Wine Terrace and Bistro

A vadregényes Római-part északi vége felé, a Pünkösdfürdő Park szomszédságában találjuk a város legújabb Duna menti lazulóhelyét. A Wave & Wine többek között szaftos kézműves sajtburgerrel, tökéletes fish and chips-szel és mennyei halászlével dobja fel a napunkat, míg a felfrissülésben minőségi borválaszték, hűsítő koktélok és sörkülönlegességek állnak rendelkezésünkre. A Duna-parti panoráma és a laza hangulat tökéletes kombinációja ideális választássá teszi akár egy biciklitúra közbeni pihenőhöz, akár egy romantikus esti vacsorához.

1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 115. | Facebook

Damas Budapest

A Váci utca forgatagától mindössze pár lépésre vár minket egy másik világ, ahol Kelet és Nyugat találkozik – a The Damas Collection szálloda arab-francia stílusú étterem-kávézó-bárja azonnal magával ragad, ahogy átlépjük a küszöbét. A levegőt fűszeres ételek és világos pörkölésű kávé csábító illata lengi be, a reggeli kínálatban a hagyományos shakshuka és a francia croissant egyaránt helyet kapnak, vacsora közben pedig egyenesen az Ezeregyéjszaka meséinek birodalmában fogjuk érezni magunkat. A Damas Budapest egy valódi kulináris oázis a belváros szívében.

1052 Budapest, Türr István utca 9. | Facebook

BudaPest Bites

Ha már lángos, legyen kövér! Így is összefoglalhatnánk a pesti bulinegyed újdonsült üdvöskéjének ars poeticáját, ahol a legőrültebb toppingokat varázsolják puhán foszló, lángosainkra. Csirkés Cézár-saláta, tejszínhab, friss málna és lágy pisztáciakrém, bajor savanyú káposzta – a feltétek sorának csak a BudaPest Bites csapatának fantáziája szab határt! A magát grab’n’go étteremként meghatározó helyen az akár pulled pork husival megbolondított lángosvariációkon túl szívet melengetően fűszeres gulyáslevest is kínálnak, amit egy kis lángossal kísérve potom 2990 forintért kebelezhetünk magunkba.

1074 Budapest, Dob utca 19. | Facebook

Leon Osteria

A Várkert Bazártól mindössze kőhajításnyi távolságra található Leon Osteria autentikus olasz ízekkel csábít a “dolce far niente” életérzés titkának felfedezésére. A friss tésztáktól a zamatos sajtokig, a karakteres boroktól a hagyományos fogásokig – minden, amit Heiszler Olivér executive chef és Tóth Károly Tamás sous chef csapata az asztalunkhoz szervíroz, azt a rendkívüli harmóniát testesíti meg egyszerűség és íz között, ami talán egyedül csak az olasz konyhát jellemzi. Kérjünk ki egy rigatoni carbonarát, mellé egy pohár fehérbort, és adjuk át magunkat a családias, mediterrán hangulatnak!

1013 Budapest, Lánchíd utca 7-9. | Facebook

YÜME

A tavaly nyáron bezárt Ensō helyére érkező YÜME étlapját, elődje emlékét tiszteletben tartva, szintén az ázsiai fúziós konyha határozza meg, de merőben új megközelítéssel. Nádudvari Martin zártudvari étterme elsősorban ramenező, de fermentált zöldségeket, a spanyol tapas japán verzióit, és többféle desszertet is készítenek. A magyaros ízek kedvelőire is gondoltak: a csirkepaprikás udon garantáltan leveszi a lábáról a távol-keleti gasztronómiától idegenkedőket, de a szarvasgombás japán krokettet is kötelező kipróbálni!

1082 Budapest, Baross utca 85. | Facebook

Smash by Tuning

A budapesti burger-égbolt egyik legmegbízhatóbb állócsillagaként ismert Tuningosok új színfolttal gazdagítják a Városliget street food palettáját: közvetlenül a tó partján, az Állatkerttel szemben kínálják immár legendássá vált hamburgereik smashed pogácsás változatait. A vékonyra lapított, karamellizált hagymával készült húskorongok és a tökéletesre tuningolt házi szószok brioche buciba pakolt ízkavalkádját így már zöld környezetben is élvezhetjük, akár egy séta szünetében is.

1146 Budapest, Állatkerti körút 3. | Facebook

A Bartók Béla úton is számos új hely nyitott: