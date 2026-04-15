5 családbarát étterem Budapesten, ami ünneppé varázsolja az összejöveteleket

Nincs is annál jobb, mint amikor összegyűlik a rokonság apraja-nagyja, hogy együtt, nagy beszélgetések közepette kóstoljanak mennyei fogásokat. Az ünnepi ebédhez családbarát étterem dukál: az alábbi 5 gasztrohely közül bármelyik kiváló választás.

Pirate Empire

A belvárosban még a kalózok világa is megelevenedik – hála a Pirate Empire elképesztő enteriőrjének, na meg ízletes fogásainak. Itt a beltér olyan részletgazdag, és a látványelemek olyan izgalmasak, hogy pont úgy érezhetitek magatokat, mintha a tengeren kalandoznátok. A baráti összejövetelek és a családi ebédek tökéletes helyszíne ez, a vendégélményt pedig barátságos kiszolgálás koronázza meg. Ha igazán különleges atmoszférára és egyedi ízekre vágytok, a Pirate Empire-nél megtaláljátok!

1065 Budapest, Nagymező utca 41. | Weboldal

SIMALIBA Belvárosi Csárda

Modern, mégis autentikus – ilyen a SIMALIBA Belvárosi Csárda hangulata, ahol a klasszikus magyar vendéglátás letisztult formában köszön vissza. Az étlapon jól ismert, házias fogások szerepelnek: a gulyáslevestől a hortobágyi palacsintáig mindent megtaláltok, a libából készült specialitásoknak pedig külön figyelmet szentelnek. A kínálatot szezonális ajánlatok színesítik, az adagok egytől-egyig bőségesek – a családból senki sem távozik éhesen innen. A hely színvonalát a szakma is elismeri: a SIMALIBA szerepel a Tripadvisor Top 10-ben, elnyerte a Best Hungarian Cuisine díjat, valamint a Gault & Millau ajánlását is. Már csak ezért is megéri kipróbálni!

1052 Budapest, Piarista utca 6. | Weboldal

The Magic Budapest 2

Az igazán emlékezetes gasztroélményekhez néha nem kell más, csak egy kis varázslat – ezt a The Magic 2 étteremnél jobban senki nem tudja a fővárosban. A Nagymező utcai bűbájvilágban egyszerre szakadhattok ki a hétköznapokból, és kóstolhattok csodás ételeket, miközben még elképesztő fotókat is készíthettek. Egyedi, mesebeli hangulat és részletgazdag dekoráció gondoskodik róla, hogy az étkezés élményszerű lehessen – az étlapon az ízletes fogások mellett még különleges, bájitalokra emlékeztető italok is szerepelnek!

1065 Budapest, Nagymező utca 45. | Weboldal

Evezős Sörkert

Az Evezős Sörkert tökéletes választás, ha a családi ebédet vízparti élményekkel fűszereznétek. Nem hiába hívják a Római-part egyik kedvenc találkozóhelyének: árnyas terasz, gyereksarok, kutyafagyi és hamisítatlan nyári hangulat gondoskodik róla, hogy a látogatás mindenkinek emlékezetes maradjon. Ami pedig a menüt illeti, a klasszikus kedvenceken – frissen sültek, rántott szeletek – és a tenger gyümölcsein túl még magyaros street food is vár benneteket: baconös smash burger, tökéletes hekk, és olyan desszertek, melyek kicsiket és nagyokat is lenyűgöznek.

1031 Budapest, Római-part 34. | Weboldal

Mákos Guba Éttermek

A budai Vár aljában és a Szent István Bazilika elegáns, nyüzsgő belvárosi környezetében egyaránt otthonra lelt a Mákos Guba, hogy az ünnepi ebédet családias hangulatban, kifinomult atmoszférában fogyaszthassátok el. Náluk a klasszikus magyaros fogások modern értelmezésben jelennek meg, és garantáltan elfeledtetik veletek a rohanó hétköznapokat. Hétvégente élő zene kíséri az élményt, melyet gondosan megkomponált fogások és az ikonikus mákos guba együtt tesz igazán emlékezetessé – Várnai László séf kreatív szemlélete mentén.

1016 Budapest, Krisztina körút 65-67. | 1051 Budapest, Hercegprímás utca 18. | Weboldal

