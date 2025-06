15 budapesti strand 2025 nyarán a frissítő csobbanásokhoz – árakkal és térképpel

Végre itt a strandidő! A főváros szerencsére bővelkedik a jobbnál jobb pancsolási lehetőségekben – találunk extrákkal teli élményparadicsomot és pénztárcabarát megoldást is.

Összeszedtük és ár szerint csökkenő sorrendbe rendeztük Budapest strandjait, amihez a hétvégi felnőtt napijegy árát vettük alapul. Érdemes szétnézni az egyes helyszínek weboldalán is, hiszen több strand kedvezményeket kínál a kerületi lakosoknak.

Aquaworld Élményfürdő // IV. kerület

Májustól októberig megnyitja kültéri részlegét is Budapest legkomplexebb élményfürdője. Ha pedig megszívtuk magunkat napfénnyel, az igazán nagy durranás továbbra is bent van: hihetetlenül változatos csúszdák, élménymedencék, játszóház, szaunavilág és wellness gondoskodnak a kikapcsolódásról.

1044 Budapest, Íves út 16. | Weboldal

Felnőtt napijegy (hétvégén és kiemelt időszakban): 11 500 Ft

Lupa Beach // Budakalász

Bár hivatalosan nem tartozik a fővároshoz, méltán hívják Budapest tengerpartjának a csodálatos Lupa-tó beach-ét, ahol jobbnál jobb gasztrokocsmák gazdag étel- és italkínálata várja a látogatókat. Sportbarátoknak valóságos paradicsom, hiszen vízi és vízparti mozgásformák sokaságának hódolhatnak.

2011 Budakalász, Tó utca 1. | Weboldal

Felnőtt beach napijegy: 6 000 Ft

Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő // XIII. kerület

A Margitszigeten töltött idő alapból szuper kikapcsolódás – hát még ha egy kis fürdéssel kombináljuk! A téli időszakban is megszokott termálvizes medencék mellett nyaranta a strandrészlegen is beindul az élet. Úszhatunk, sportolhatunk, csúszdázhatunk, vagy csak áztathatjuk magunkat a hullámmedencében.

1007 Budapest, Soó Rezső sétány 1. | Weboldal

Felnőtt napijegy (hétvégén és ünnepnapon): 5 800 Ft

Sas Gardens // XII. kerület

Elsősorban teniszparadicsomként tartják számon a Lejtő utcai komplexumot, ahol komfortos medencében pihenhetjük ki a meccsek fáradalmait. Ha családos strandélményre vágyunk, ár-érték arányban nem ez a legjobb választás, de tenisszel kombinálva exkluzív kikapcsolódásban lehet részünk.

1124 Budapest, Lejtő út 28. | Weboldal

Napijegy: 5 500 Ft

Külker Sportpark // II. kerület

Itt is a tenisz a másik fő attrakció a strandrészleg mellett, de találunk ingyenes strandröplabda-pályát, pingpongasztalt és rekortán futópályát is. Három medencében, gyönyörű fák között csobbanhatunk. Ha a családdal mennénk, tájékozódjunk előre, hiszen gyakran kerül sor gyerekprogramokra.

1021 Budapest, Budakeszi út 73/A | Weboldal

Felnőtt napijegy: 5 200 Ft

Pesterzsébeti Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő // XX. kerület

A pesterzsébeti gyógyfürdő kültéri gyerek- és élménymedencével gazdagodik nyaranta, ahol kedvünkre hullámfürdőzhetünk. Kis ráfizetéssel a szaunavilág szolgáltatásait is igénybe vehetjük, a benti Gyermekvilág részleg pedig az egyik legjobb választás családdal.

1203 Budapest, Vízisport utca 2. | Weboldal

Felnőtt napijegy (hétvégén és ünnepnapon): 5 100 Ft

Paskál Gyógy- és Strandfürdő // XIV. kerület

A népszerű zuglói fürdő szolgáltatásai is bővülnek a jó idő beköszöntével, hiszen többek között játszótér, fitneszpark, lábtenisz- és strandröplabdapálya biztosítja az aktív kikapcsolódást. Találunk kis csúszdával felszerelt gyerekmedencét is, és egy igazi különlegességet: az élménymedencéből is elérhető drinkbárt.

1141 Budapest, Egressy út 178/F | Weboldal

Felnőtt napijegy (hétvégén és ünnepnapon): 5 100 Ft

Csepeli Strandfürdő // XXI. kerület

Az egész évben nyitva tartó csepeli strand tágas zöldterülettel, élménymedencékkel és gyermekpancsolóval várja a kikapcsolódni vágyókat. Árnyékos pihenőhelyek és sportpályák szolgálják a nyári feltöltődést, ha pedig nem elégszünk meg a tűző nappal, remek szaunákban izzadhatunk. Nyaranta beüzemelik a csúszdákat is.

1213 Budapest, Hollandi út 14. | Weboldal

Felnőtt napijegy (hétvégén): 5 000 Ft

Dagály Gyógyfürdő, Strandfürdő és Uszoda // XIII. kerület

A dunai panorámás strand nem véletlenül az egyik legnépszerűbb csobbanási opció Budapesten, hiszen a helyi viszonylatban olcsó belépőhöz rengeteg különböző jellegű és hőmérsékletű medence, illetve számos szolgáltatás jár. Van például vízágyús-párakapus játszótér, temérdek sportpálya és egy mesés wellnessrészleg.

1138 Budapest, Népfürdő utca 36. | Weboldal

Felnőtt napijegy (hétvégén): 4 700 Ft

Csillaghegyi Strandfürdő és Uszoda // III. kerület

A budai hegyoldal lábánál, parkosított területen található Buda legnagyobb strandja, ahol kimondottan vagány, anakonda- és UFO-csúszdákat találunk. A jó ár mellett a romantikus környezet miatt is érdemes ellátogatni Csillaghegyre: a titkos szobrocskák és hatalmas fák között fekvő medencéknek fantasztikus hangulata van.

1038 Budapest, Pusztakúti út 2–6. | Weboldal

Felnőtt napijegy (hétvégén és ünnepnapon): 4 600 Ft

Római Strandfürdő // III. kerület

A harmadik kerületben is változatos csúszdaparkkal felszerelt strandot találunk, az élménymedencét pedig többek között sodrófolyosó színesíti. Van játszótér és fitneszpark, illetve homokos és füves sportpályák a labdajátékok szerelmeseinek. A barnulni vágyók a hangulatos Napozóréten pihenhetnek.

1031 Budapest, Rozgonyi Piroska utca 2. | Weboldal

Felnőtt napijegy (hétvégén): 4 200 Ft

Újlak Uszoda és Strand // XVII. kerület

Ha nem vágyunk semmi extrára a hűsítő pancsoláson túl, az uszoda részleg mellett egy strandmedence is vár ránk a XVII. kerületben – amennyiben csak az egyiket szeretnénk használni a kettő közül, az ár még kedvezőbb. Pingpong- és strandröplabda-pálya is a rendelkezésünkre áll, a kicsiknek pedig ott a homokozó és a gyermekpancsoló.

1173 Budapest, Újlak utca 110. | Weboldal

Felnőtt kombinált napijegy: 3 300 Ft

Pünkösdfürdői Strand // III. kerület

Három szép medence, árnyas és napos pihenőhelyek tágas zöldfelületen, illetve egy tűzforró száraz szauna – körülbelül ennyiből áll a pünkösdfürdői strand, ám ha nem őrült csúszdázásokat vagy exkluzív wellnesst vettünk a fejükbe, a létesítmény minden igényt kielégít – ráadásul meglehetősen alacsony áron.

1039 Budapest, Királyok útja 272. | Weboldal

Felnőtt napijegy (hétvégén): 3 100 Ft

Park Uszoda és Strand // XVIII. kerület

A Bókay-kert ősparkjában található létesítmény a télen-nyáron fedett uszoda mellett egy élménymedencével és gyerekpancsolóval rendelkezik. Van játszótér és egy jól karbantartott strandröplabda-pálya is, az ezer éves fák pedig gazdag árnyékot adnak a pihenéshez. Mindezt két-három kávé áráért kapjuk.

1181 Budapest, Szélmalom utca 33. | Weboldal

Felnőtt napijegy (hétvégén és kiemelt időszakban): 2 400 Ft

Római Szabadstrand // III. kerület

Bár vannak rá törekvések, hogy ez változzon, cikkünk írásának idején a Római-parton található Budapest egyetlen legális szabadstrandja. A 2025-ös nyitás időpontja egyelőre kérdéses – de addig is érdemes szétnézni a környéken, hiszen bomba jó vendéglátóhelyek teraszáról gyönyörködhetünk a Dunában.

1031 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 14. | Facebook

Belépés: ingyenes

