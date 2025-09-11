8+1 fenomenális úti cél és látnivaló, ha Siklós felé veszed az irányt idén ősszel

A Baranya megye déli csücskében, a Villányi-hegység lankái között megbúvó Siklós és a környező vidék bővelkedik történelemben, természeti kincsekben és kikapcsolódási lehetőségekben.

Siklósi vár

A város szívében magasodó erődítmény a Dél-Dunántúl egyik legimpozánsabb középkori vára. Napjainkban ráadásul nemcsak építészeti remekműként funkcionál, de egész napos élményt nyújtó kulturális központként is. A kiállításokon megelevenedik a vár évszázados története, bepillanthatunk a korabeli fegyverek és börtönök világába, de találunk szerb és horvát kisebbségi, reneszánsz bútor- és borkiállítást is. A panorámás várfalakról elénk táruló látvány maradandó élményt nyújt, a felfrissülést pedig takaros kis teraszos kávézó szolgálja.

7800 Siklós, Vajda János tér 8. | Weboldal

Malkocs bég dzsámija

A várfal közelében rejtőzik Malkocs bég dzsámija, a magyarországi török építészet egyik legszebb emléke a 16. századból. A kupolás, szamárhátíves ablakokkal díszített épület évszázadokig lakóházként funkcionált, majd régészeti feltárása és helyreállítása után elnyerte az Europa Nostra-díjat. A belső térben kiállítás idézi meg az oszmán kort, szőnyegekkel, mihrábbal és imatérrel. Ma is látogatható, sőt a délszláv háború éveiben a környéken letelepedett kisszámú iszlám közösség imahelyeként is funkcionál.

Siklósi Termálfürdő

Ha a környéken járunk, érdemes felkeresni a nagyszerű helyi fürdőt, a gyógyturizmus közkedvelt célpontját. Az ásványi anyagokban gazdag gyógyvíz jótékony hatással bír például reumatikus panaszokra és mozgásszervi betegségekre, de ha nincs konkrét problémánk, akkor is megéri a látogatás: a modern, mégis családias hangulatú intézmény élménymedencékkel, csúszdával és szaunavilággal várja a vendégeket. A vendéglátó egység is figyelemre méltó: találunk beltéri éttermet, büfét, fagyizót és mediterrán teraszt is a komplexumban.

7800 Siklós, Baross Gábor utca 8/A | Weboldal

Máriagyűdi kegytemplom

Siklóstól alig néhány kilométerre található Máriagyűd, ahol évszázadok óta zarándokok ezrei keresik a lelki megnyugvást. A barokk stílusú kegytemplom messziről is felismerhető két karcsú, gyönyörű tornyáról. A feljegyzések szerint 1687-ben jelent meg itt először Szűz Mária egy Tamás nevű katolikus gazdának, és azóta is sok ember hitt és hisz benne, hogy gyógyulása a máriagyűdi zarándoklatának köszönhető. A templom különleges atmoszférája és az épületet körülvevő gyönyörű táj valóban misztikus erővel bír.

Csodabogyó tanösvény

A természetbarátokat a közvetlenül a kegytemplomtól induló Csodabogyó tanösvény hívogatja, amely a Tenkes-hegy oldalában kanyarog. A 8 állomásból álló útvonalat járva megismerkedhetünk a Villányi-hegység védett növény- és állatvilágával, valamint geológiai érdekességeivel. Az ösvény a nevét a helyenként tömegesen előforduló, piros, szúrós csodabogyóról kapta. A túra során padok, pihenőhelyek és informatív táblák segítik a látogatókat, a kilátópontokról pedig páratlan panoráma nyílik a siklósi tájra.

Aralica Parasztház

Ha igazán autentikus szállásra vágyunk a környéken, a siklósi szőlőhegy lankáin elterülő, bájos vendégház egyenesen nagyszüleink világába röpít minket – ugyanakkor nem nélkülözi a csipetnyi luxust sem, és teljes körű, modern kényelmet kínál. A rusztikus szobák hangulata, a privát kerti dézsafürdő és a fatüzelésű finn szauna – amelyeket a vendégek érkezése előtt, frissen készítenek elő – garantáltan kiszakítanak bennünket a hétköznapi rohanásból. A filagória alatt elhelyezett kemence, a parkosított, virágpompával gyönyörködtető kert, a grillező- és bográcsozóhely, valamint az ingyenesen kölcsönözhető kerékpárok teszik teljessé a kikapcsolódást. Akár házi kedvenceink is velünk tarthatnak, sőt még privát masszázst is igényelhetünk. Ha pedig tökéletesen kipihentünk magunkat, nem kell aggódni a távolság miatt – a skanzen stílusú szállás mindössze két kilométerre található Siklós központjától.

7800 Siklós, Csukma dűlő 3588. | Weboldal

Harkányi Strand- és Gyógyfürdő

Nem csak Siklóson találunk nagyszerű strandolási és wellness-lehetőséget: a Harkányi Strand- és Gyógyfürdő egész évben várja a vendégeket, ráadásul mind az élményfürdőzésre vágyó családok, mind a gyógyulni érkezők, mind pedig az aktív kikapcsolódást kereső fiatalok igényeinek megfelelő szolgáltatásokat kínál. Az őszre fordulva leginkább a gyógyfürdő részleg tűnik izgalmasnak, ahol egy fedett, egy félig fedett és egy nyitott gyógymedence biztosítja a vendégek regenerációját. Érdemes meglátogatni a Szaunavilágot is, ahol jakuzzi, tepidárium, gőzkabin, finn szaunák, infraszauna, csobbanó medence és Kneipp-medencék is szolgálják az egészséges kikapcsolódást.

7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 7. | Weboldal

Palkonya

A villányi borvidék egyik legbájosabb faluja a közelben található Palkonya, amely festői pincesoráról, fehérre meszelt házairól és művészeti fesztiváljairól híres. A falu közepén álló református templom a dombtetőről őrködik a környék szőlősorai felett, míg a pincefaluban hagyományos borászatok és modern gasztroélmények váltják egymást. A helyiek vendégszeretete, a jó bor és a kreatív pezsgés mára országos hírűvé tette Palkonyát – nem csoda, hogy tavasztól őszig megtelik élettel és zenével hétvégente. A szeptemberi időszakban különlegesen varázslatos hangulata van a kis falunak – talán ilyenkor a legjobb döntés felfedezni.

+1: Biciklivel Siklós környékén

A Siklóst körülölelő villányi borvidék nemcsak pompás nedűi, de gyönyörű tájai miatt is szinte könyörög azért, hogy alaposabban felfedezzük – ehhez pedig az egyik legjobb választás, ha kerékpárral vágunk útnak. A biciklis útvonalhálózat mára már jól kiépített és biztonságos, így ideális választás akár könnyed, akár aktívabb, sportos túrához. Vállalkozóbb szelleműek Vokány és Újpetre környékét is célba vehetik – errefelé a Villányi-hegység komoly emelkedői és szelíd lankái váltják egymást, így erőpróbának sem utolsó biciklitúra-opció.

A legkellemesebb útvonal pedig Villánykövesd rusztikus pincefalvától indul, érinti Villányt, majd Nagyharsányt, Kisharsányt, végül pedig Siklóson lyukadunk ki. Nagyharsányban a Szoborpark és a panorámasétány csodás látnivaló és pihenőhely, Kisharsány környékén pedig garantáltan nem bánjuk meg, ha felgurulunk a Vylyan pincészet lélegzetelállító teraszára.

Az ország másik végében is csodás kincsek rejtőznek:

Kiemelt kép: Siklós Város Önkormányzata