Naplementében mutatja meg igazi szépségét a Pilis lábánál fekvő idilli tó

A Pilis lábánál egy mesterségesen kialakított víztározó naplementekor különleges élménnyel ajándékozza meg az ide érkezőket. A természet hangjait hallgatva egyszerre csodálhatjátok meg a környék háborítatlan élővilágát, gyönyörködhettek a hegyekben és élvezhetitek a víz nyugtató hatását.

Budapesttől egy karnyújtásnyira teljes elcsendesedésben és vadvilági idillben húzódik a Határréti-víztározó. Partján sétálva egy igazán elbűvölő környezetbe csöppenhettek, a sima víztükröt csak a halak úszkálása, egy-egy tóba dobott kavics vagy a horgászdamil suhogása töri meg.

A pontyozók tavának vizét a Határréti-patak táplálja, 1985-ben alakították ki közel nyolc hektárnyi területen. Napjainkban a Duna–Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi szempontból kiemelt területének számít az állóvíz térsége, ugyanis ez a helyi állatvilág fő vízforrása. Legmélyebb pontja 4 méter.

A fákkal szegélyezett vízpart nagyszerű lehetőséget biztosít a hűsölésre a hegyek ölelésében. Tökéletes desztináció egy rövid kiruccanáshoz egy forró nyári napon, legyen akár a program egy kellemes piknik vagy egy könnyű séta. Amellett, hogy a záportározó kedvelt kirándulóhely, a horgászok között is népszerű a tiszta vizű tó gazdag halállománya.

A Solymári-völgy északi peremét Pilisvörösvár felől a legkönnyebb megközelíteni autóval vagy tömegközlekedéssel. A fővárostól csupán 20 kilométerre fekvő természeti kincs kitűnő kirándulóhelyszín az agglomerációban, ha szeretnétek zöld környezetben sétálni, pihenni, élvezni az ezer színben pompázó naplementét.

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