Lebilincselő panoráma és páratlan nyugalom fogad a Pilis békés zarándokhelyén

A piliscsabai Kálvária domb alighanem a környék egyik legszebb vallási helyszíne és zarándokhelye.

A község szélén található domb lábától indulva, egy fenyőfákkal szegélyezett emelkedőn végigjárhatjuk Jézus szenvedéstörténetét, amelyet a keresztút stációi jelölnek a domb oldalában.

Az 1852-ben épült Kálvária domb állomásait a II. világháború viszontagságai után újjá kellett építeni: a régi festett képek helyett ma már Bognár Béla réz domborműveit csodálhatjuk meg.

A dombra felérve, egy közösségi összefogásból szépen felújított, kedves kis kápolna fogad, ahonnan páratlan panorámában lehet részünk és nyugodtan megpihenhetünk a természet lágy ölén.

Mielőtt felfedeznénk Piliscsaba további rejtett kincseit és természeti szépségeit, mindenképpen érdemes ide elzarándokolni.

