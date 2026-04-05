Különleges vadászkápolna bújik meg a Vértes erdőszéli tisztásán

A Vértes szívében fekvő Csákvár erdőszéli tisztásán egy különleges hangulatú vadászkápolnára bukkantunk, amit egy könnyű sétával ti is felfedezhettek.

A bájos épület eredetileg a csákvári Esterházy-kastély parkjának egyik romantikus dísze volt, az Allé-erdőben emelt Török-tornyot még 1797-ben gróf Esterházy János építtette feleségének Anna-nap alkalmából.

A nyolcszög alaprajzú, gazdagon díszített pihenőházat az olasz származású Pietro Rivetti tervezte, tetején félholddal, keleties motívumokkal, bőrpárnás berendezéssel.

A 19. század közepén vadászkápolnává alakították, ekkor alsó ablakait befalazták, tetejét átépítették és egy kis harangtornyot is kapott. A történelem viharaiban pusztulásnak indult, elhagyatott épületet 1998-ban a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány újította fel.

A Szent Ferenc-kápolna különleges történetével és egyedi építészeti megoldásaival joggal vívta ki magának, hogy mára a környék egyik rejtett kincseként tartják számon.

