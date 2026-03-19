Álomszép nárciszmezőn szüretelhettek márciusban Budapesttől egy karnyújtásnyira

A szedd magad virágoskertek sorra nyitják meg kapuikat. A százhalombattai Bálint Családi Kertészetnél sincs ez másként, ahol illatos nárciszcsokrokat szüretelhetünk idén tavasszal.

A korábbi évek sikerén felbuzdulva a több mint 20 éve működő Bálint Családi Kertészet ismét meghirdette nagy sikerű programját. A díszkert illatos nárciszok által sárgára festett virágmezeje március 20-tól április 3-ig fogadja az egyéni szüretelőket, hétköznapokon 10-től 12-ig, valamint 15 és 19 óra között, míg hétvégén 9-től 18 óráig válogathatunk a 10-fajta nárcisz közül.

A belépés díjtalan, egy szál virág megvásárlása pedig mindössze 50 forintba kerül, a várhatóan húsvétra kinyíló tulipánok pedig szálanként 200 Ft-os áron vásárolhatók meg. A helyszínen kizárólag készpénzes fizetésre van lehetőség.

Szüretelés után termelői finomságokból, lekvárokból és erdélyi ízekből is csemegézhettek. A kertészetbe négylábú kedvenceiteket is örömmel fogadják, de a póráz használata kötelező!

Bálint Családi Kertészet 2440 Százhalombatta, Poroszlai Ildikó utca 2., (a Régészeti Park mellett)

Meseszép tulipánkertek az országban: