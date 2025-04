15 megkapó látnivaló és program a Duna ölelte Csepel-szigeten, ahol vadregényes vízivilág vár

Végre kiélvezhetjük a tavaszi napsugarakat, ehhez pedig számtalan lenyűgöző úti cél vár benneteket a vadregényes Csepel-szigeten. Mutatjuk, milyen látnivalókért érdemes felkerekedni és bejárni Magyarország egyik legnagyobb szigetét.

Kolonics György sétány, Budapest

Csepel egyik legjobban őrzött titka kétségkívül a vadregényes, ugyanakkor szépen gondozott Kis-Duna-parti sétány, melyet 2017-ben neveztek el a fiatalon elhunyt világbajnok kenus Kolonics Györgyről. A körülbelül öt kilométeren húzódó vízparti ösvény egyedülálló a fővárosban, hiszen a Dunához ilyen közel, ilyen hosszan kanyargó kiépített sétányt sehol máshol nem találni Budapesten. A zöld szigetet szép időben családok, kutyások, biciklisek és sportolók veszik birtokba, míg a vízen időről időre elsuhan egy-két kajakozó.

Kavicsos-tó, Szigetszentmiklós

Egykor kavicsbányaként működött a manapság inkább hazánk édenkertjeként emlegetett, Szigetszentmiklóshoz és Csepelhez tartozó, 106 hektáros Kavicsos-tó. A területéhez három nagyobb félsziget és öt olyan sziget tartozik, amiket kizárólag vízi úton lehet megközelíteni. A tó ideális terep hajókázáshoz, csónakázáshoz vagy horgászathoz, ha pedig szerencsénk van, akkor eközben a környék különleges madárvilágát is megfigyelhetjük. Fontos tudnivaló azonban, hogy a fürdés nem ajánlott a területen!

Szigetszentmiklósi úszóláp tanösvény

A régi hajóállomás mellől induló, 700 méteren vezető Szigetszentmiklósi úszóláp tanösvény azért kapta ezt a különleges nevet, mert ottjártunkkor a természetvédelmi területen található nádállomány 1,5-2 méter vastag növényzetén sétálhatunk. Az úszólápegyüttes Európában a második legnagyobb kiterjedéssel büszkélkedhet, melynek sűrű gyökérzete lényegében egy biztos talajt képez a látogatóknak. Ha szerencsések vagytok, akkor a térség számtalan különleges állatfaját is megfigyelhetitek testközelből, de ne feledkezzetek meg a növényfajokról, na meg az említett természeti értékek megóvásáról sem!

Csepel Autó Gyártmánymúzeum, Szigetszentmiklós

A volt Dunai Repülőgépgyár romjain létrehozott Csepel Autógyár 1950-től a 80-as évek végéig meghatározó szerepet játszott a hazai járműiparban, elsősorban teherautók és autóbusz-alkatrészek előállításával. A gyárat a KGST piacának összeomlása után számolták fel, amelynek területén 2014-ben nyitott meg a Gyártmánymúzeum. Az előzetes bejelentkezés alapján ingyenesen, szakszerű vezetéssel látogatható kiállítás a magyar ipartörténet egyedülálló epizódjába ad betekintést ikonikus gépkocsikon, maketteken, fotókon és műszaki leírásokon keresztül.

2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park, 59. épület | Weboldal

Csepel-sziget kerülő hajókirándulás, Szigetszentmiklós – kikötő

A Csepel-sziget kerülő hajókirándulás során körbejárhatjuk vízen az egész térséget, miközben megismerhetjük a Duna növény- és állatvilágát, valamint a környék egyéb érdekességeiről is átfogóbb képet kaphatunk. Az út a Kvassay-zsilip felé vezet, majd a Duna főágán lehajózva a tassi zsilipen keresztül a Kis-Duna ágához érkezünk. Ez összesen mintegy 120 folyamkilométert jelent, eközben egyszer kiköt a hajó, a szárazföldön pedig meleg ebéddel készülnek az utasoknak. Az aktuális eseményekről a Kis-Duna mente weboldalán tájékozódhattok.

Szigethalmi Családi Vadaspark

A családi vállalkozásként működő Szigethalmi Vadaspark Budapesttől csupán egy karnyújtásnyira, hangulatos kis parkkal várja az állatkedvelő kicsiket és nagyokat egyaránt. A vadaspark területén jelenleg kecskefarm, állatsimogató, halastó, pónilovak, papagájház, madárles és 5 játszótér várja a látogatókat, akik felejthetetlen élményekkel gazdagodhatnak a kis- és nagyállatok lakta területen. Fő céljuk a vadon élő állatok befogadása, védelme, ellátása és szükség esetén kezelése. Ha pedig szerencsénk van, akkor még a vadaspark néhány lakójának etetésében is részt vehetünk!

2315 Szigethalom, Rákóczi utca 145-147. | Weboldal

Programtipp nyárra: Szigetcsépi szabadstrand

A strandszezon beálltával kellemes vízparti hangulattal fogadja az ide érkezőket a Szigetcsépi szabadstrand, mely a Ráckevei-Duna partján egy kisebb területen húzódik. A vadregényes környezetre, kikapcsolódásra és fürdőzésre vágyók tökéletes célpontja a szabadstrand, érdemes azonban odafigyelni a gyorsan mélyülő vízre. A jóleső csobbanás mellett foci- és röplabdapálya is szolgálja a kikapcsolódást, de amiatt sem kell majd aggódnotok, hol pótoljátok az energiát, hiszen a strandhoz tartozik egy büfé is.

2317 Szigetcsép, hrsz.: 018/40

Angyali-sziget, Ráckeve

Kizárólag csónakkal lehet megközelíteni a Ráckevéhez tartozó, vadregényes Angyali-szigetet, amely 2,5 kilométeren terül el. A stégekkel szegélyezett dunai szigeten található ugyan néhány víkendház, az infrastruktúra teljes mértékben hiányzik innen, aminek köszönhetően már-már szokatlan csend és nyugalom honol itt. A körülményes megközelítés lelassulásra készteti az ide érkezőket, akik megcsodálhatják a gazdag vízivilág élőlényeit is.

Evezzétek körbe a szigetet az Aktív Kalandor izgalmas vízitúra-útvonalán >>

Ráckeve

A Csepel-sziget legszebb városa megannyi kincset rejt, kezdve a csodaszép Duna-parti sétánytól az ország egyetlen működő hajómalmáig. Az 1901-ben épült régi városháza ad otthont a 28 méter magas toronykilátónak, ahonnan csodaszép panoráma nyílik Ráckeve városára, a Budai-hegységre és az Alföld végtelen rónáira. De itt található hazánk egyetlen gótikus stílusú szerb ortodox temploma is, a kőfallal körülvett Szerb Porta területén. Nyáron pedig egy gyönyörűen rendbetartott partszakasszal várja a fürdőzni vágyókat Ráckeve ingyenes szabadstrandja, a Vadkacsa.

Ráckevei Hajómalom

Remek családi programnak ígérkezik a ráckevei vízimalom meglátogatása, amely az egyetlen, ma is működő hajómalom hazánkban. Az eredeti úszó épület elsüllyedt, a jelenlegi a fennmaradt írásos és tárgyi emlékek felhasználásával épült meg, majd vált látogathatóvá 2010-ben. A szépen felújított parti sétányról megközelíthető hajómalom interaktív múzeumként várja az érdeklődőket, illetve vasárnaponként őrlési bemutatót is tartanak, és az itt őrölt liszt is megvásárolható.

János vitéz Meseút, Ráckeve

A Duna-parti város legszebb helyszínein, legérdekesebb látnivalói mentén kanyarog a 12 állomásos, több mint 4 kilométeres útvonal, ahol Petőfi János vitézének helyszínei, valamint a költeményhez ihletet adó Horváth Nepomuki János története elevenedik meg előttünk. Természetesen innen sem hiányozhatnak a játékos feladványok és a beszélgetést indító kérdések. Ha pedig 2–3 óránál több időt szeretnénk eltölteni Ráckevén, akkor a házikók mellett található nevezetességeket is felfedezhetjük. A kézzel festett meseházikók kulcsát, a feladatlapot, valamint a térképet pedig a helyi Tourinform irodában kaphatjuk meg a belépőjegy ellenében.

Tőzike tanösvény, Szigetbecse

Sokan talán nem is tudnak róla, hogy a Csepel-szigeten is található egy Tőzike tanösvény, annak minden bájával és természeti szépségével együtt. A tanösvény távol a főváros zajától, a Duna holtága mellett fekvő Szigetbecsén bújik meg, amit a Csepel-sziget ékszerdobozaként is emlegetnek. A vadregényes útvonal egy, a Becsei-holtág felett átívelő kedves kis fahíddal kezdődik. A Tőzike tanösvény az év minden napján szabadon látogatható, akár babakocsival is könnyedén bejárható, az 1 kilométeres séta során pedig megismerhetjük a dunai holtágak állat- és növényvilágát.

Zichy-kápolna, Lórév

Gyönyörű környezetben, a Duna árterében, egyben Pest megye legrégebb óta lakott területén, Lóréven bukkanhatunk rá a Zichy-kápolna ódon falaira. A neogótikus stílusú kápolna valójában egy kis dombra épült, így szinte egy kis szigetté változik, amikor a Duna kilép a medréből. Építtetője Ferenc József császár volt, aki a kivégeztetett hazaárulónak, Zichy Ödönnek szeretett volna emléket állítani, akit ezen a helyen akasztottak fel. Így az impozáns épület valójában szomorú emlékeket őriz. A kápolnát 2000-ben felújították és jelenleg műemlékvédelem alatt áll.

Makád

Makád a Csepel-szigeten csak fekvése szerint az utolsó; gyönyörű tájával, hívogató vizeivel az elsők közé sorolható. Vizeiben megtalálható szinte minden halfaj, de madárvilága is egészen egyedülálló. A falu öreg temetőjében még megtalálhatók a hagyományos kopjafák, templomukban pedig az 1744-től vezetett egyházi anyakönyvek.

Makádi parkerdő

Makád községétől két kilométerre, a Ráckevei-Duna partján helyezkedik el a gyönyörű természetközeliséggel kecsegtető Makádi parkerdő. A part közelsége remek lehetőséget nyújt arra, hogy az erdei séták során a Duna szépségében gyönyörködhessünk. A parkerdő tökéletes helyszíne lehet a helyi horgászoknak, a frissen kifogott halat pedig a közelben kialakított főzőhelyen igény szerint el is készíthetitek.

