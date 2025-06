7 parádés, mediterrán hangulatú szabadstrand Csongrád-Csanád vármegyében

Íme néhány nagyszerű választás, ha ingyenes strandolásra vágyunk 2025 nyarán! Nem biztos, hogy a lélegzetelállító szabadvízi fürdőhelyek jutnak először eszünkbe, ha a Dél-Alföldre gondolunk – pedig több kultikus partszakasz is vár minket a térségben.

Körös-Torok // Csongrád

Valódi tengerpartra emlékeztet a Hármas-Körös és a Tisza találkozásánál fekvő strand, ahol a gyönyörű homokföveny mellett nagyszerű büféket találunk. A parton egész évben kényelmes és megfizethető faházakban táborozhatunk, és nyaranta itt rendezik a térség népszerű fesztiválját, a Körös-Toroki Napokat is.

Lapos Beach // Szeged

Júniustól egész nap parázs strandröplabdameccsek folynak a belvárosban „Szeged tengerpartján”, ahol évről évre egyre jobban kiépített partszakaszon lubickolhatunk. Számos napágy vár a pihenőkre, napközben és esténként pedig remek dj-k zenélnek, az elmúlt években ráadásul gyönyörű homokszobrok díszítették a partot.

Sziki // Szeged

Ugyan nem minden korosztály számára ingyenes, ám mivel 26 év alatt díjtalan a belépés, nem hagytuk ki a legendás sziksósfürdői strandot sem a válogatásból. A hatalmas területre akár egész napos, bográcsozással záruló pikniket is szervezhetünk, a vízben pedig Water Play pálya vár. Nem messze találjuk a leválasztott naturista strandot.

Szent János-tó // Mórahalom

Az utóbbi években látványos fejlesztéseken esett keresztül a mórahalmi Szent János-tó, ahol a lovasközpont mellett komplett pihenőparkot alakítottak ki. A természetes fürdőhelyen csónak-, vízibicikli- és SUP-bérlésre is lehetőség nyílik. Az önkormányzat célja, hogy a terület integrált vízgazdálkodásával mutasson példát.

Algyői szabadstrand // Algyő

Szépen kialakított, bográcsozásra és sütögetésre tökéletesen alkalmas tűzrakóhelyek várnak mindenkit az algyői Tisza-parton. Mielőtt nekiesünk a hagymapucolásnak, érdemes csobbanni egyet a gyorsan mélyülő, de nem túl nagy sodrású folyóban, melynek partján napernyők, öltözők, tusolók biztosítják a kényelmet.

Holt-Tiszai szabadstrand // Mártély

Nem sokkal Hódmezővásárhely mellett találjuk Magyarország egyik legtakarosabb holtági strandját. A közel 100 méter hosszú homokos parton étterem és büfé is működik, ráadásul a „szokásos” strandröplabdapálya mellett lovaglásra is lehetőségünk nyílik – de akár vízibiciklit és csónakot is bérelhetünk.

Tiszai Strand // Szentes

Mediterrán hangulattal és a legendás Tiszavirág büfével várja a látogatókat a Csongrád és Szentes közti partszakaszon elterülő szabadstrand. A Tisza vize ezen a szakaszon kiválóan alkalmas a fürdésre, a parton pedig többek között jól kiépített sportpályák és gyakori rendezvények várják a kikapcsolódni vágyókat.

Szentesen érdemes hosszabb kirándulást is tenni:

Kiemelt kép: Lapos Beach (Facebook)