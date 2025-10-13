Szaunaparadicsommal és vagány csúszdákkal várják az őszi fürdőzőket Harkányban

Habár a szabadtéri strandolás szezonja már a múlté, a Harkányi Strand- és Gyógyfürdő egész évben várja a csobbanni vágyó vendégeket – ráadásul nem is akármilyen infrastruktúrával.

Egész évben nyitva tart a Magyar Fürdőszövetség által ötcsillagosnak minősített Harkányi Strand- és Gyógyfürdő, amely 2019-ben közönségszavazás útján Az Év Fürdője címmel gazdagodott, valamint 2024-ben az Érték és Minőség Díj pályázaton is nyert.

A fürdőközönség és a szakma elismerése nem alaptalan, hiszen sokrétű feltöltődés vár a vendégekre: mind az élményfürdőzésre vágyó családok, mind a gyógyulni érkezők, mind pedig az aktív kikapcsolódást kereső fiatalok igényeinek megfelelő szolgáltatásokat kínálnak a komplexumban.

Csodás élmények kicsiknek és nagyoknak

A gyógyfürdőben egy fedett, egy félig fedett és egy nyitott gyógymedence biztosítja a vendégek gyógyulását, a megújult épületrészben pedig szaunavilágot alakítottak ki, ahol jakuzzi, tepidárium, gőzkabin, finn szaunák, infraszauna, csobbanó medence és Kneipp-medencék is a rendelkezésünkre állnak.

A zord őszi időben külön öröm, hogy fedett élménymedencék is vannak a fürdőben. A Beltéri Gyermekvilág pancsolójában vízesés és kincsesbarlang várja a hat év alattiakat, a nagyobbak szórakozását pedig többek között kalózhajó-csúszda és egy vízágyú biztosítja.

Nem érdemes kihagyni az épület földszintjén található Harka Vízivilágot sem, amely nem kevesebb mint 766 négyzetméternyi vízfelülettel és három nagyszerű csúszdával várja az élményfürdőzni vágyókat. Ha részletesebben is megismerkednénk a fürdő szolgáltatásaival, ide kattintva érjük el a weboldalukat.

