Bezárása előtt bejártuk Budapest ikonikus, felújításra váró szecessziós fürdőjét

Egy időre búcsút kell vennünk a Gellért fürdőtől, búslakodásra azonban nincs okunk, hiszen Budapest ikonikus fürdője megújult pompában fog visszatérni. Még mielőtt megkezdte volna átmeneti zárvatartását a fürdő, bepillantottunk a kulisszák mögé.

A főváros budai oldalán, a Gellért-hegy lábánál található történelmi fürdő kihagyhatatlan látnivaló minden Budapestre látogatónak. Most azonban egy ideig csak kívülről csodálhatjuk meg az épületet, október első napján ugyanis megkezdődött a fürdő nagyszabású, több évet felölelő rekonstrukciója.

Habár a fürdő impozáns belső terekkel és gyönyörű mozaikokkal borított medencékkel fogadta korábban az érkezőket, a felújítás mára több szempontból is elengedhetetlenné vált. A Gellért fürdő 1918-ban nyitotta meg kapuit és bár folyamatosak voltak az állapotjavítási munkálatok, legutóbb az 1970-es években került sor átfogó újjáépítésre.

A gyógyfürdőben található termálvíz, gőz, a medencék és medenceterek előírások szerinti tisztántartásához szükséges vegyszerek használata jelentős terhelést jelent a különböző berendezéseknek, így azok állapota idővel sokat romlott. A műemléki fürdőknek pedig – köztük a Gellért fürdőnek is -, számolnia kellett a megnövekedett vendégszámmal is, amely ugyancsak hozzájárul a belső terek és berendezések gyorsabb elhasználódásához.

A felújítás során fejleszteni fogják az alapinfrastruktúrát, kiküszöbölik az elmúlt 50 év alatt felmerült statikai problémákat, emellett az épület átfogó építészeti, gépészeti és technológiai korszerűsítésen esik majd át.

A felújítás során elsődleges szempont a műemléki jelleg fenntartása, a történelmi örökség megőrzése érdekében éppen ezért nagy hangsúlyt fektetnek az ikonikus szecessziós fürdő építészeti és művészeti értékeinek restaurálására. A vendégek maximális kikapcsolódásának érdekében pedig további wellness- és élményfunkciók, valamint prémium szolgáltatások lesznek elérhetőek az újranyitást követően.

A felújítási munkálatok várhatóan 2028-ra fejeződnek be, a tervek szerint a fürdő ekkor nyitja meg ismét kapuit a vendégek előtt.

