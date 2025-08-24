Gellérthegyi kalandok: 6 kihagyhatatlan kincs a varázslatos Gellért-hegyi lankák alatt

A történetek százait őrző Gellért-hegyi lankák alatt terül el Gellérthegy, a főváros I. és a XI. kerületének városrésze, amely igazi pezsgő színfoltja Budapestnek. Erre járva villasorok tárják fel előttünk a múlt századok történelmét, gasztrokincsek hívnak mennyei bűnözésre és a természet csodái kápráztatnak el mindannyiunkat.

Budai Arborétum

A Jókai Mór által Gellérthegyi Paradicsomként emlegetett arborétum helyén egykoron szőlőskertek húzódtak hosszan, mígnem a XIX. század végén a filoxérajárvány mindent elpusztított. Mindeközben 1860-ra már megkezdte működését az Entz Ferenc által alapított kertészképző iskola, intézményi voltát pedig azóta sem veszítette el. Legnagyobb szerencsénkre a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem növendékei számára bemutatókertként szolgáló helyet mi is felfedezhetjük. A 7,5 hektáros területen járva pedig a 2000 fásszárú növény között láthatjuk az ország legidősebb perzsafáját és libanoni tölgyét. De hazánk egyik legmelegebb területén 250-féle évelő dísznövény, több száz hagymás növény látványában is gyönyörködhetünk.

1114 Budapest, Villányi út 29-43. | Weboldal | Facebook

Műteremház

A XIX. század végén hatalmas lépésekben fejlődő Budapest az akkori Magyarország kulturális központjává vált, miközben a fővárosban aligha találtak műtermet a festő- és szobrászművészek. Ennélfogva az 1900-as évek elején számos művésznek hozott felüdülést, amikor megépült Gellérthegy szecessziós csodája.

Kosztolányi-Kann Gyula egyetlen ismert és fennmaradt alkotásán jól láthatjuk ma is az Iparművészeti Múzeum épületéhez hasonló díszítéseket. De a hatalmas belmagasság, a plafontól a mennyezetig tartó ablakok, illetve – a háború előtti időkig – a tetőn elhelyezett bevilágítók miatt is igazi kuriózumnak tekinthető a Műteremház.

Sőt, Lyka Károly korabeli művészettörténész szerint az egész kontinensen egyedülálló a szecessziós műremek, ahol szerinte nincs két egyforma műterem, nincs rajta két egyforma ablak és két egyforma erkély sem.

Hajdanán az emeleti termeket olyan nagyszerű festők foglalták el, mint Rippl-Rónai József, Czóbel Béla, Kokas Ignác, Madarász Viktor, Vojnich Erzsébet, miközben a földszintet szobrászok uralták. A bejutás kihalásos alapon történt, az új lakónak pedig gondoskodnia kellett az elhunyt művész családjának lakhatásáról. A háborút követően lakásokat választottak le a műtermekről, galériákat alakítottak ki, vagy épp a modellek egykori öltözőjét rendezték át szobákká.

1118 Budapest, Kelenhegyi út 12-14.

Rózsakert, Jubileumi park

2024 júniusában vált gazdagabbá egy pompás rózsakerttel a Gellérthegy vidéke, ahol most már 3195 tövön illatoznak a rózsabimbók. A rózsatövek mindegyike egy-egy magyarországi és határon túli település jelképeként szolgál, a főváros és a vidék összetartozását szimbolizálva. Az 50-féle rózsafaj között megbújik Budapest rózsája, a gyönyörű, barackszínű Großherzogin Luise’ típusú virág is. A szerelem virágai mellett pedig évelők és egy esőkert is helyet kapott a Jubileumi park rózsakertjében.

Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum

Az 1894-ben született Molnár-C. Pál festő-grafikus 50 éven át készítette a Ménesi úti villájában a különböző grafikákat, olajfestményeket, fametszeteket, de több freskó is az ő nevéhez köthető. Munkásságát több díjjal is elismerték, köztük az 1937-es párizsi világkiállításon neki ítélt Festészeti Aranyéremmel is. Halála után az egyik lánya hozta létre a családi gondozású magánmúzeumot, ami hazánk legrégebbike. Az állandó kiállításon a gazdag művészeti hagyaték keresztmetszetét az alkotások születési helyén tekinthetjük meg, a művész személyes használati tárgyaival együtt.

1118 Budapest, Ménesi út 65. | Weboldal | Facebook

Kelet Kávézó és Galéria

Kedves hangulatával és elragadó gasztrokincseivel a Kelet egyszerre lehet reggeleink, mindennapjaink és késő estéink bearanyozója. A minőségi kávékülönlegességek bármikor kipattintják a szemünket káprázatos aromáikkal. Mindeközben pedig keleties bisztrókonyhájuk a biztosíték arra, hogy reggelire, ebédre vagy akár csak egy gyors harapnivalóra is betérhessünk hozzájuk. A hosszú, balzsamos nyárestéket egy-egy finom koktéllal, pohár borral vagy éppen sörrel koronázhatjuk meg náluk. Mindezek mellett az 5-6000 könyvvel büszkélkedhető hely egy kulturális tér is, ahol könyvbemutatók vagy akár izgalmas kiállítások találnak otthonra.

1114 Budapest, Bartók Béla út 29. | Facebook

Némi Kenyér Pékműhely

A Villányi úti kisközösségi pékműhely története 2020-ban kezdődött, amikor Krisztina a járvány miatt hirtelen munka nélkül maradt, és elkezdett kovászt nevelni. A sors szerencsés fintora, hogy ezt megtette, hisz ma már díjnyertes, hosszú érleléssel készített termékei varázsolnak elégedett mosolyt sokunk arcára. A pékség heti két nap, pár órára tart nyitva, a hazai lisztből sült kenyereket és a különböző pékárukat pedig az előre leadott rendelések alapján készítik el.

1118 Budapest, Villányi út 103. | Weboldal | Facebook