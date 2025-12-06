Bombajó áron ebédelhetünk lángost Budapest belvárosában, ahol még a tökéletes tészta titkát is tudják

„A jó lángos nem luxus” – hirdeti és bizonyítja be napról napra a (M)anytime Lángos. Az Anytime újdonságánál minden adott az autentikus lángosélményhez: pénztárcabarát ár, kívül ropogós, belül puha tészta és olyan feltétválaszték, ami láttán még a szánk is tátva marad.

A (M)anytime Lángos története az Anytime Bar & Entertainment megnyitásával kezdődött – azzal a különleges hellyel, ahol a bowlingpálya és a biliárdasztal mellett mindenki újra gyereknek érezheti magát.

Majd megszületett a (M)anytime, pont olyan jó vibeokkal, mint az elődnél, ráadásul itt még lángossal is csillapíthatjuk éhségünket, ebédidőtől egészen az esti játékpartiig.

Sajtos-tejfölös ebédre, a lehető legjobb áron

A csapat nem bízott semmit a véletlenre, egyenesen a téma szakértőjéhez fordultak: megkérdezték a nagymamát, mi teszi igazán ellenállhatatlanná a lángost. A válasz pedig sokkal egyszerűbb volt, mint gondolták – azt mondta, „a titok a tésztában van”.

A (M)anytime pedig hozza a kötelezőt: a tésztához kefirt adnak, hogy szuper könnyed lehessen, majd aranybarnára sütik, méghozzá úgy, hogy belül tökéletesen puha és levegős marad. Az elkészült lángost ezután minőségi alapanyagokkal koronázzák meg, és mindössze egy ebéd árának a feléért kínálják a Király utcában.

Van itt minden: a híres sajtos-tejfölös mellett találunk magyarosat, tejföllel, baconnel, lilahagymával és sajttal gazdagon megszórva, amit ráadásul töltött verzióban is kérhetünk.

A magyaros streetfood-ikonra akár még egy csipet Olaszországot is csempészhetünk, ha a prosciuttós-rukkolás különlegességet rendeljük, a húsimádóknál a pulled pork lesz a befutó – hiszen miért is mondanának nemet a tépett marhahússal, barbecue szósszal, cheddarral megextrázott csemegére?

A (M)anytime csapata szentül hiszi, hogy csak az kerülhet fel az étlapra, amit hosszú távon is tökéletesen el tudnak készíteni a hozzájuk betérőknek. Éppen ezért a lángoson kívül a menün csak néhány klasszikus kapott helyet: házias gulyásleves, sült kolbász, retró melegszendvics és különböző gofrik, hogy azért az édes élvezetnek is hódolhassunk.

Ami pedig a helyszínt illeti, igazán laza és barátságos közeget szerettek volna teremteni, ahová egyszerűen jó beülni egy ebédre a barátokkal. Hiszen pont azt kapjuk, amiért mentünk: minőséget, elérhető áron.

(M)anytime Lángos 1068 Budapest, Király utca 60. Weboldal

